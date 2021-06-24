Патрушев указал на «беспрецедентный антироссийский заряд» НАТО Главком ВМФ назвал инцидент с британским эсминцем провокацией Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина 24 июня 2021, 10:35 Текст: Алина Назарова

Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран-членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров. «В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости». Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу. Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманным предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров. «Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр. Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.

Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 14:06

Фото: Rob Arnold/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны. По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю 23 июня 2021, 12:28

Фото: Royal Navy

Текст: Алина Назарова

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация. Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение 24 июня 2021, 02:57

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Британский эсминец «Дефендер» (HMS Defender) в среду преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма, сообщил корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля. «Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы «Дефендер» поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль», – приводит ТАСС текст комментария Била, опубликованного на сайте Русской службы Би-би-си. Журналист утверждает, что решение войти в 12-мильную зону территориального моря вокруг Крыма было «осознанным ходом» со стороны командования корабля, настаивавшего на том, что он следует из Одессы в Грузию по «международно-признанному морскому маршруту». Бил отмечает, что «Дефендер» получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны и в какой-то момент над ним находилось более 20 самолетов ВКС России. По словам журналиста, было озвучено предупреждение о том, что если британский корабль продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь. «Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. «Дефендер» продолжил путь через территориальные воды Крыма», – рассказал Бил, утверждавший, что корабль не менял свой маршрут и примерно через час вновь вошел в международные воды, где его продолжали сопровождать российские самолеты. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи об инциденте с заходом эсминца королевских ВМС в территориальные воды России. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью корабль НАТО осуществил вторжение в российские территориальные воды. Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии 23 июня 2021, 14:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы. «В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах» 23 июня 2021, 17:08 Текст: Алексей Дегтярев

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах», это дословная цитата, по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российское-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она добавила, что российской стороне приходится отгадывать смысл, который сокрыт за этими заявлениями. «Неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне. Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России», – пояснила дипломат. Она подчеркнула, что это не будет ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми». «Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», – указала Захарова. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Псаки, отвечая на вопросы журналистов, пояснила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары». На прошлой неделе в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. Генштаб заявил о нарушении британским эсминцем конвенции ООН 23 июня 2021, 14:24 Текст: Алина Назарова

Вооруженный противокорабельными ракетами «Гарпун» эсминец «Дрэгон» Военно-морских сил Великобритании осенью 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды России поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «Эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя», – сказал Герасимов, уточнив, что эпизод произошел 13 октября прошлого года. По его словам, «таким образом создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области», передает РИА «Новости». Согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства. В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т. д. Отметим, что это не первый подобный инцидент. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. В МИД предложили США «ездить в гости друг к другу» 23 июня 2021, 21:10

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

России и Соединенным Штатам следует прекратить официальные контакты в третьих странах, и встречаться на своих территориях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок «в гости» к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти», – заявил Рябков ТАСС. Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тот не приглашал его в гости в Белый дом, также и Путин не сделал такого приглашения. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. В США спрогнозировали конкуренцию за Арктику между Москвой, Вашингтоном и Пекином 23 июня 2021, 19:19 Текст: Алексей Дегтярев

В будущем Арктика станет регионом, где станут соперничать Россия, Китай и США, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. «Мы понимаем важность Арктики, растущую важность Арктики, так как изменение климата приводит к таянию льдов там и тому, что ресурсы [в регионе] становятся доступными. Она станет сферой конкуренции великих держав – между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. И, возможно, еще другими странами», – цитирует Милли ТАСС. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки зарубежных стран ограничить работу России в Арктике связаны с борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе. Названы сроки начала летных испытаний МБР «Сармат» 24 июня 2021, 04:59 Текст: Антон Никитин

Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» намечены на третий квартал 2021 года, сообщил генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов. «Первые летные испытания будут в этом году. Намечен третий квартал», – приводит слова Гаврилова ТАСС. Ранее в ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний планируется осуществить три пуска МБР «Сармат». Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. В России заявили о попытках США вовлечь Индию в новый военный альянс 23 июня 2021, 15:29 Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты Америки пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. «В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого «четырехстороннего диалога по безопасности». Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику», – цитирует РИА «Новости» Костюкова. По его словам, США нацелены на установление контроля над Азиатско-тихоокеанским регионом, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли, и рассматривают его как арену соперничества великих держав. «В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в «локомотив» мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу «Глобальные тенденции-2040» АТР рассматривается как арена соперничества великих держав», – сказал он. Ранее осведомленные источники издания Politico сообщили, что Пентагон рассматривает возможность размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы для противодействия Китаю. Напомним, в январе в администрации Байдена объявили Китай главным вызовом для США. В декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США 23 июня 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Российские специалисты разработали средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности. «Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала. Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. В ОСК назвали сроки начала строительства головного фрегата проекта 22350М 23 июня 2021, 15:09 Текст: Алексей Дегтярев

Головной фрегат проекта 22350М планируется начать строить после 2024 года, заявил президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), бывший главком ВМФ России Владимир Королев. «Строительство фрегата (проекта 22350М – ред.) начнется после завершения строительства эллинга на Северной верфи в 2024 году», – пояснил Королев РИА «Новости». На пресс-конференции в ходе X Международного военно-морского салона он сообщал, что всего планируется построить восемь фрегатов проекта 22350, а после этого начнется строительство «нового модернизированного корабля 22350М, обладающего более мощным боевым потенциалом и имеющим хорошее вооружение». В 2021 же году ОСК намерена сдать 10 единиц кораблей, указал Королев. «Мы сдаем всего 10 единиц, из них семь новых боевых кораблей... и три после ремонта и модернизации», – пояснил он. Газета ВЗГЛЯД писала, что фрегат проекта 22350М – корабль водоизмещением ориентировочно 8000 тонн, предполагается, что его главная энергетическая установка будет основана на базе газовых турбин – маршевых М-70 и форсажных М-90ФРУ. Дальняя авиация и флот отработали удар по противнику в Тихом океане 24 июня 2021, 05:32

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Дальние бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3 совестно с кораблями Тихоокеанского флота отработали нанесение удара по критически важным объектам условного противника на учениях в Тихом океане, сообщили в Минобороны. По данным российского военного ведомства, самолеты вылетели с аэродрома на Камчатке и перелетели в центральную часть Тихого океана, передает ТАСС. «Три стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС <…> имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным условным целям, – сообщили в военном ведомстве. – Также в рамках учения дальние бомбардировщики Ту-22М3 <…> отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника», – сказали в министерстве. По информации Минобороны, удар по критическим объектам противника в дальней зоне обрабатывался совместно с ракетным крейсером «Варяг» и фрегатом «Маршал Шапошников». Как сообщили в военном ведомстве, сопровождение самолетов дальней авиации осуществляли высотные истребители перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота. «После решения поставленных задач бомбардировщики Ту-95 выполнили над Тихим океаном дозаправку от двух воздушных танкеров Ил-78 и благополучно вернулись на аэродром базирования», – отметили в министерстве. В Минобороны рассказали, что в ходе учений по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки: при обнаружении самолетов и вертолетов заблаговременно выставлялись аэрозольные завесы, после чего специалисты применяли штатные комплекты малых дымовых шашек. «Маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО», – отметили в министерстве. Там рассказали, что в предварительно закрытом для полетов авиации и надводных кораблей районе Тихого океана корабельные ударные группы провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям из новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, крейсер «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130, также всеми кораблями группировки применялись шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630. По данным военного ведомства, в ходе практических действий отработано управление силами на большом удалении от пунктов базирования, ведение противолодочных действий, организация противовоздушной обороны отрядов, конвойные операции, нанесение совместных ударов по отрядам кораблей и важным объектам инфраструктуры условного противника, вопросы организации всех видов обеспечения: оперативного, боевого, материально-технического, медицинского и другие. Напомним, в понедельник российские корабли отработали уничтожение авианосной группы условного противника в центральной части Тихого океана. К учениям разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в период с 7 по 24 июня привлекалось более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов морской авиации флота и Воздушно-космических сил. За время учения выполнено более 30 боевых упражнений, общий налет самолетов морской авиации превысил 100 часов, более 20 часов провели в небе противолодочные вертолеты корабельного базирования. Меркель приветствовала разговор Путина и Байдена 23 июня 2021, 18:58 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии приветствуют переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу, чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся», – цитирует Меркель РИА «Новости». Она добавила, что при всех противоречиях в мире необходимо постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, чтобы озвучивать позиции и интересы и смотреть, в чем заключаются пути решения. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.