|
|
Участники «Молодежки ОНФ» помогут жителям Крыма в восстановлении после наводнения
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Добровольцы помогут жителям Керчи и Ялты с приведением в порядок пострадавших домовладений: разобрать завалы, вынести мебель, которая пришла в негодность, откачать воду из подполий и многое другое.
Кроме того, участники команды «Молодежка ОНФ» сформируют единую базу обращений пострадавших с перечнем работ, которые необходимо провести в первую очередь и окажут юридические консультации. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть у газеты ВЗГЛЯД.
Группа, в которой около ста человек, прибудет в регион в среду. Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич специально приехал раньше, чтобы определить объёмы предстоящих работ в Керчи и Ялте.
«Основная группа приедет завтра, а мы с группой из Москвы уже начали подворовый обход и общение с жителями. Нужно выяснять, какая помощь требуется в первую очередь. Ощущение повторения ситуации не отпускает. Мы уже видели подобное в Тулуне, в отдаленных деревнях и селах Иркутской области в 2019. Горе, слезы и ощущение полного непонимания, что будет дальше. Большая вода всегда оставляет после себя большие проблемы. Но мы уже знаем, как работать. В Крыму будут помогать участники команды «Молодежка ОНФ» из 11 регионов страны. Разобьемся на группы. Одни останутся в Керчи, другие отправятся в Ялту. Работы много. Нужно включаться по максимуму. Мы – одна большая страна, один народ. И если где-то случается что-то плохое, то единственно верное решение – прийти на помощь. Только так и никак иначе», – сказал Кастюкевич.
На помощь жителям отправляются участники команды «Молодежка ОНФ» из Ставропольского края, республики Ингушетия, Ростовской области, Краснодарского края, республик Осетия и Дагестан, Астраханской области, Кабардино – Балкарской республики, Воронежской области, республики Татарстан и Белгородской области.
Мощный циклон, обрушившийся на Крым, привел к затоплению части городов. Сначала затопило Керчь, потом ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов. Участники региональной команды «Молодежки ОНФ» в минувшие выходные работали в зоне ЧС в Керчи: провели подомовой обход, оказали адресную помощь жителям, а также передали для пострадавших продуктовые наборы.
Ранее в Керчь прибыла сводная группа Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), студенты помогут местным жителям в ликвидации последствий подтопления, они уже организовали базовый лагерь добровольцев, оперштаб для координации и хранения оборудования.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
Запасы воды в водохранилище под Ялтой превысили годовой запас
Выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше необходимого годового запаса воды, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн», – приводит слова Павленко ТАСС.
Как сообщила глава администрации, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру понедельника эта работа будет завершена.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии. Первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте уже выделен.
Ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища
|
|
Объем Чернореченского водохранилища в Севастополе увеличится до 50 млн кубометров благодаря прошедшим на прошлой неделе дождям, запасов хватит более чем на год, сообщил замгубернатора Николай Жигулин.
«Около 50 млн кубов у нас будет уровень водохранилища благодаря ливням. Это позволяет нам прогнозировать, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков вообще все равно сможем обеспечивать город», – цитирует ТАСС замгубернатора.
По его данным, в Чернореченское водохранилище за три последних дня уже поступило 14,5 млн кубометров.
«С учетом того, что горный массив нам воду поставляет, мы понимаем, что еще порядка 6 млн к нам придет в водохранилище», – добавил Жигулин.
Также он добавил, что наполнились и другие источники воды: уровень Кадыковского карьера поднялся на 70 см, это помогло компенсировать запасы в данном водоеме.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Мэр Ялты обратилась к жителям подтопленных домов
Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей поселка Кореиз и подтопленных многоквартирных домов на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова соглашаться на эвакуацию.
«Большая вода [в Ялте] в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации», – отметила глава города на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Она уточнила, что ситуация остается сложной в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, и в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов. Глава города добавила, что подтопление там вызвано тем, что русло реки на 3,5-4 метра заилено. Жители эвакуируются.
По словам Павленко, сейчас сотрудники МЧС, полиции и администрации города осуществляют домовой обход. Жителям Кореиза предлагают разместиться в муниципальном пансионате, где им будет предоставлены жилье и горячее питание. Также мэр обратилась к жителям домов, расположенных на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова.
«Сейчас там также работают все службы, а также Министерство обороны и мы призываем всех жителей крайних подъездов этих двух улиц также соглашаться на эвакуацию. Сейчас работает ПВР в 11 школе, где также предоставят все необходимое», – отметила глава города.
«Из одного отеля мы полностью эвакуировали людей, разместили их в других двух средствах размещения тоже в центре практически нашего города. И еще один отель «Ореанда», который пострадал с затоплением цокольного этажа, воду откачали. Все нормально, ситуация в целом стабильная, все под контролем», – сказала Павленко.
«Сейчас в зоне эвакуации, можно сказать, около 600 человек, но это приблизительные подсчеты. То есть говорить о том, что есть необходимость сегодня их обязательно эвакуировать нет. Мы эвакуируем там, где мы видим, что есть проблема обрушения стенок или повреждения самих домов. Это сейчас касается именно частного сектора в Кореизе, потому что Кривошты и Вергасова у нас многоквартирные дома», – сказала Павленко.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
Началась эвакуация жителей подтопленных домов в крымском поселке Кореиз
Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе», – приводит слова Крючкова РИА «Новости».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал ситуацию в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек как сложную. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение.
В четверг Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
Возросло число пострадавших и пропавших после ливней в Ялте
Количество пропавших без вести людей после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух, пострадавших – до 24 человек, туристов среди них нет, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«[Число пострадавших достигло] 24, двое [значатся среди] пропавших без вести и [подтвержден] один погибший. [Туристов среди пострадавших] нет, и травмы легкие все», – приводит слова Павленко ТАСС.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Ранее сообщалось, что от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
Выделен первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте
|
|
Крымскими властями администрации Ялты выделен первый транш в размере почти 58 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от ливней, сообщила глава города Янина Павленко.
«Совмин прорабатывает порядок выплаты компаниям-юрлицам и возможные компенсации за автомобили. В настоящее время уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии. Глава республики выделил 57,8 млн рублей – первый транш на помощь пострадавшим в Ялте», – приводит слова Павленко ТАСС.
Как отметила глава администрации, на улице Кривошты в Ялте ситуация стабилизировалась. Все силы брошены на откачку воды из подвалов зданий и обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. Власти готовы к возобновлению троллейбусного движения, но запустят его после обследования всех мостов в городе.
В поселке Кореиз ситуация также взята под контроль. «Вода идет уже в сформированное русло. Пришли результаты работы беспилотников, мы четко понимаем откуда идет вода. Она идет под Ай-Петри, под канатной дорогой, со скал. Идет огромный поток воды, который, скорее всего, формируется в пещерах», – сказала Павленко.
В зоне подтопления в Кореизе остаются 37 домов. В понедельник комиссия начинает работу по обследованию 87 домов, которые находились на подтопленном участке. Специалисты определят целостность этих зданий и возможность их дальнейшей эксплуатации. Павленко отметила, что здания были построены хозспособом.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии.
Минобороны направило в Ялту военных для помощи в уборке города
Для участия в ликвидации последствий ливня и подтоплений в понедельник в Ялту будут направлены еще 200 российских военнослужащих, сообщила глава города Янина Павленко.
«Завтра на три дня в Ялту прибывает формирование военных из 200 человек, которые будут активно помогать нам убирать наш прекрасный город», – приводит слова Павленко ТАСС.
Она добавила, что Госсовет Крыма также инициирует общекрымский субботник и на помощь городу придут до 2 тыс. волонтеров, другие муниципалитеты Крыма помогают Ялте техникой.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится пропавшим без вести, его ищут. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Считавшийся пропавшим без вести после ливней в Ялте найден живым
Один человек из считавшихся пропавшими без вести после ливней и подтоплений в Ялте найден живым, поиски второго продолжаются, сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
«Я проводил вечерний штаб, полиция заявила, что мужчина нашелся живой, а второго без вести пропавшего ищут», – приводит слова Михайличенко ТАСС.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.
Выросло число пострадавших после подтопления Ялты
Количество пострадавших от затопления Ялты выросло до 40 человек, заявила руководитель администрации города Янина Павленко.
«В наши больницы обратилось 40 человек с легкими повреждениями. Два по прежнему, к сожалению, числятся в розыске», – заявила Павленко в видеообращении, опубликованном в ее Facebook.
Глава администрации города уточнила, что при руководстве Ялты создается волонтерский центр для помощи «точечно» в ответ на обращения людей в соцсетях, а также на горячую линию.
После сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Изначально сообщалось 24 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
Специалисты и техника Донского спасательного центра направлены в Крым
Очередная группировка из 45 человек и восьми единиц техники Донского спасательного центра выдвинулась в Крым для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 05.00 (мск) третий эшелон аэромобильной группировки Донского спасательного центра МЧС России в составе 45 человек, восемь единиц техники убыл в Крым для проведения аварийно-восстановительных работ», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В МЧС добавили, что группировка усилена инженерной техникой. Личный состав оснащен гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, мотопомпами, шанцевым инструментом. «По прибытии группировка приступит к ликвидации ЧС», – добавили в ведомстве.
Ранее из Донского спасательного центра МЧС России в Крым уже были направлены два эшелона аэромобильной группировки из более 100 человек и 23 единиц техники.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году
Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.
«Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля.
«Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент.
Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», говорится в заявлении ЕС.
«Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», – указывается в документе, передает РИА «Новости».
Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Помимо «крымских» санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).
В Крыму выявили максимальное за пять месяцев число новых случаев коронавируса
Второй день подряд в Крыму зарегистрирован самый высокий за пять месяцев суточный прирост заражений коронавирусом, подтверждено 193 факта инфицирования, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«За 20 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
По его словам, всего за сутки обследовано 3089 человек, количество выздоровевших за сутки составляет 18 человек, а за весь период – 42 280 человек.
Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.
Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнения в Крыму
Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Крыму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах, которые получат по указанию президента экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне».
Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Крыму после наводнений, добавил Песков. В свою очередь главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить силы и средства для преодоления последствий наводнений.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Часть крымских пляжей закрыли из-за понижения качества воды
На пострадавших от наводнения территориях Крыма вводится запрет эксплуатации пляжей в связи с ухудшением качества воды, заявил Роспотребнадзор.
«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как долго будет действовать ограничение, не сообщается.
Ведомство организовало вакцинацию работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых продуктов, питьевой воды. Их будут прививать против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне для профилактики острых кишечных инфекций.
Также усилен контроль над мероприятиями для недопущения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.
«По состоянию на 08.00 21 июня санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено», – указали в Роспотребнадзоре.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.