Участники «Молодежки ОНФ» помогут жителям Крыма в восстановлении после наводнения

Добровольцы помогут жителям Керчи и Ялты с приведением в порядок пострадавших домовладений: разобрать завалы, вынести мебель, которая пришла в негодность, откачать воду из подполий и многое другое.

Кроме того, участники команды «Молодежка ОНФ» сформируют единую базу обращений пострадавших с перечнем работ, которые необходимо провести в первую очередь и окажут юридические консультации. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть у газеты ВЗГЛЯД.

Группа, в которой около ста человек, прибудет в регион в среду. Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич специально приехал раньше, чтобы определить объёмы предстоящих работ в Керчи и Ялте.

«Основная группа приедет завтра, а мы с группой из Москвы уже начали подворовый обход и общение с жителями. Нужно выяснять, какая помощь требуется в первую очередь. Ощущение повторения ситуации не отпускает. Мы уже видели подобное в Тулуне, в отдаленных деревнях и селах Иркутской области в 2019. Горе, слезы и ощущение полного непонимания, что будет дальше. Большая вода всегда оставляет после себя большие проблемы. Но мы уже знаем, как работать. В Крыму будут помогать участники команды «Молодежка ОНФ» из 11 регионов страны. Разобьемся на группы. Одни останутся в Керчи, другие отправятся в Ялту. Работы много. Нужно включаться по максимуму. Мы – одна большая страна, один народ. И если где-то случается что-то плохое, то единственно верное решение – прийти на помощь. Только так и никак иначе», – сказал Кастюкевич.

На помощь жителям отправляются участники команды «Молодежка ОНФ» из Ставропольского края, республики Ингушетия, Ростовской области, Краснодарского края, республик Осетия и Дагестан, Астраханской области, Кабардино – Балкарской республики, Воронежской области, республики Татарстан и Белгородской области.

Мощный циклон, обрушившийся на Крым, привел к затоплению части городов. Сначала затопило Керчь, потом ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов. Участники региональной команды «Молодежки ОНФ» в минувшие выходные работали в зоне ЧС в Керчи: провели подомовой обход, оказали адресную помощь жителям, а также передали для пострадавших продуктовые наборы.

Ранее в Керчь прибыла сводная группа Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), студенты помогут местным жителям в ликвидации последствий подтопления, они уже организовали базовый лагерь добровольцев, оперштаб для координации и хранения оборудования.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.