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Мурашко призвал повысить меры безопасности в крупных городах из-за COVID-19
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В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов из-за коронавируса необходимо повысить меры безопасности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Крупные города <...> – это на сегодняшний день те субъекты Российской Федерации, где требуется наибольшее внимание. Конечно, Москва, Санкт-Петербург, область Московская и Ленинградская, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения требуют повышенных мер безопасности», – сказал он в эфире канала «Россия-24».
По его словам, прирост по заболеваемости коронавирусом наблюдается примерно в 65 российских регионах, хотя на начальном этапе их было около 30. Мурашко отметил, что около 465 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на лечении или под наблюдением медиков.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики.
За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания.
Предсказаны сроки начала снижения заражения COVID-19 в России
Пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости, предположил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
«Считаю, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», – приводит слова Тавадяна РИА «Новости».
Эксперт полагает, что всплеск заболеваемости, по прогнозам, должен был прийтись на весну, но «сдвинулся» на лето. Следующий всплеск может быть в конце года.
«Однако будет ли еще один всплеск, зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом», – отметил Тавадян.
Ранее эксперт сообщил, что в настоящее время 13 регионов России находятся в зоне с самым высоким индексом распространения заболевания – и только Якутия и Ингушетия находятся в «зеленой» зоне.
Накануне врач Светлана Малиновская предупредила о невероятной агрессивности нового штамма коронавируса.
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Врач предупредила о невероятной агрессивности нового коронавируса
Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо, заявила врач Светлана Малиновская.
«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», – сказала инфекционист «Московскому комсомольцу».
По ее словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают.
Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. Она сравнила SARS-CoV-2 с преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, «отпечатки пальцев у него остались теми же».
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
Накануне президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заметил, что «прививаться лучше, чем болеть», последствия коронавируса до сих пор изучаются.
Вакцинация против COVID-19 в России началась в декабре 2020 года. Россияне могут привиться от коронавируса препаратами «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. В ближайшее время в оборот поступит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
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Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики.
«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», – цитирует РИА «Новости» Ракову.
За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.
За сутки в России выявили 17,4 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 378 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7584, Московской области – 1811, Санкт-Петербурге – 1046.
Всего в стране выявлено 5 334 204 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 878 333 человек, из них 8361 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 440 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 129 801 человек.
Накануне, 20 июня, в России было выявлено 17 611 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 233.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В «Артеке» 60 детей поместили в обсерватор после выявленного коронавируса
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У 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор, заявил директор «Артека» Константин Федоренко.
«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей – это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей – те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых – 16 человек», – пояснил Федоренко ТАСС.
Все инфицированные дети – школьники из Москвы и Подмосковья, возраст оказавшихся в больнице и обсерваторе – от девяти до 15 лет.
Дети с подтвержденным коронавирусом переносят сейчас его почти бессимптомно. Всего в «Артеке» находятся 2535 детей из 82 регионов страны. Всех детей с подозрениями на заболевание направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере.
«Если подтверждается, что есть ковид, то мы с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, выявляем круг контактных, и этих контактных по маршрутной карте мы отправляем как заболевших, так и контактных», – пояснил директор лагеря.
Ранее сообщалось, что в «Артеке» коронавирусом заболели шестеро детей.
В Индии появился новый штамм коронавируса «дельта плюс»
В Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс» (B.1.617.2.1).
«Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», – сообщил руководитель управления медицинского образования и исследований, доктор Т.П. Лахан в эфире India TV, передает РИА «Новости».
Пять случаев инфицирования этим штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири, у двух заболевших не было ни одного симптома. Для сдерживания распространения созданы специальные зоны, районы, где нашли мутацию, заблокировали.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом».
Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить
Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва.
«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», – сказал президент, передает РИА «Новости».
При этом он указал, что «к сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», передает ТАСС.
«Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», – добавил Путин.
Президент также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. «Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», – сказал глава государства. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30% до 15%».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.
В Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков
Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля, идет набор добровольцев, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы: Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой. Третья фаза – в детских поликлиниках города Москвы», – сказала Ракова, передает ТАСС.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
Российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Врач объяснил запах гниения после коронавирусной инфекции
Переболевшие коронавирусом пациенты могут чувствовать запах гнили из-за гайморита, спровоцированного вирусом, заявил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
«Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовы пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», – рассказал Ura.ru Зайцев.
Он добавил, что запах исходит именно от воспаленных гайморовых пазух.
Эксперт добавил, что коронавирус может привести к риниту, который провоцирует гайморит.
С этими симптомами необходимо обращаться к врачу и делать рентгеновский снимок или КТ пазух носа. После такого обследования точный диагноз будет установлен.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.
Ученые заявили о способности коронавируса менять клетки крови
Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека.
В исследовании участвовали 17 пациентов, у которых COVID-19 протекал в острой форме, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человека (они стали контрольной группой). Всего ученые изучили более 4 млн клеток крови, передает РИА «Новости» со ссылкой Biophysical Journal.
В результатах работы говорится, что коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Кроме того, ученые выявили деформацию некоторых клеток.
«Некоторые из этих изменений вернулись к нормальным значениям после госпитализации. Другие сохранялись в течение месяцев после выписки из больницы, что свидетельствует о долговременных последствиях COVID-19 для организма», – говорится в материалах ученых.
Ранее специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду.
В Крыму выявили максимальное за пять месяцев число новых случаев коронавируса
Второй день подряд в Крыму зарегистрирован самый высокий за пять месяцев суточный прирост заражений коронавирусом, подтверждено 193 факта инфицирования, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«За 20 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
По его словам, всего за сутки обследовано 3089 человек, количество выздоровевших за сутки составляет 18 человек, а за весь период – 42 280 человек.
Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.
Кремль объяснил позицию по бесплатному тестированию на коронавирус
Речь о бесплатном тестировании в России на антитела к коронавирусной инфекции пока не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается анализов, действительно, это недешевое удовольствие, каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне неизвестно, по крайней мере, об этом. Ну такая реальная ситуация, тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что ревакцинация россиян в любом случае будет проводиться. Представитель Кремля напомнил, что у каждого человека «разная динамика с антителами».
«Тем не менее ревакцинация является неизбежной – не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», – указал Песков.
Ранее в Минздраве заявляли, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другой препарат, в этой области ведутся исследования. Глава ведомства Михаил Мурашко отмечал, что министерство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса.
Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус
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Не исключено, что индийский штамм коронавирусной инфекции способен противостоять жаре, поэтому именно она способствует его распространению в России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В Москве ожидается рекордная жара, воздух прогреется до 33 градусов. Несмотря на теплую сухую погоду, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пока в городе не наблюдается улучшений в ситуации с коронавирусом.
«Трудно сказать, как жара влияет на коронавирус. У меня есть ощущение, что на этот, как и на другие вирусы, определенное сочетание климатических факторов влияет. Мы же прослеживаем сезонность: вот он у нас поднимался в октябре и сам спал в конце декабря. Такой же подъем, как сейчас, был в прошлом году, только к середине июня он закончился, а сейчас только начался», – говорит Чепурнов.
Он объясняет, что, как правило, жаркая обстановка и сухость отрицательно влияют на вирус. То есть ему комфортнее, когда более прохладно и мокро, как осенью. Тем не менее, несмотря на достаточно жаркую погоду, в стране наблюдается подъем. Из этого можно сделать вывод, что климатические факторы не всегда играют роль в заболеваемости коронавирусом.
«В прошлом году был отчетливый спад по заболеваемости, причем абсолютно понятный, с середины июня до середины сентября. Так работают и практически все остальные вирусы. То есть они именно так обычно ведут себя в условиях даже просто культивирования. Не то что там при передаче от человека к человеку, а просто при культивировании на культурах клеток, например, животных. В это время вирус всегда давал отчетливое снижение в титрах на один–два порядка», – рассказывает вирусолог.
Сейчас же происходит абсолютно иная ситуация, вирус показывает свою устойчивость и приспосабливаемость, продолжает специалист.
«Поскольку заявляют, что 90% вируса, который гуляет по стране, это индийский штамм, то не исключено, что именно он и способен противостоять жаре. В Индии-то давно уже тепло. Поэтому, возможно, что именно в этом случае климат стал благополучным для вируса, способствуя его живучести и размножению. Но пока это только предположение, не больше», – считает Чепурнов.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато. При этом понижение, по его мнению, следует ожидать не ранее чем через два месяца.
Ранее синоптики сообщили, что москвичей ждет теплое лето. Кроме того, в июле и августе ожидается дефицит осадков. Температура воздуха будет выше средних значений на один–три градуса и вернется в климатическую норму только к середине последнего летнего месяца. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19.
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Власти Петербурга начали проверку видео с лежащими в коридоре пациентами
Видеозапись с лежащими на полу в коридоре медучреждения больными в Петербурге проверит комитет здравоохранения города, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется», – пояснили в пресс-службе комитета РИА «Новости».
Видеозапись опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», автор ролика утверждает, что запись произведена в городской больнице №15, где принимают коронавирусных больных. В ролике запечатлены лежащие на каталках и матрасах в коридоре пациенты.
Напомним, в Петербурге с 21 июня запрещен вход в аквапарки и на аттракционы из-за коронавируса, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч, кроме того, до 15 августа обязаны вакцинироваться от COVID 65% госслужащих города.
Вирусологи рассказали о способности спрея формировать особый иммунитет к COVID
Вакцина в формате спрея может быть эффективнее инъекций: она способна создавать локальный иммунитет, заявил руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Вакцина от коронавируса в виде капель в нос, таблеток под язык была бы эффективнее. Входные ворота у коронавируса – слизистая, поэтому можно было бы усилить, создать иммунитет не только общий, но и локальный иммунитет слизистой. Это обозначается красивым научным словом мукозный иммунитет, мукозальный иммунитет, то есть, то, что связано со слизистой. Это была бы дополнительная защита», – рассказал он Ura.ru.
В свою очередь профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, вирусолог Анатолий Альтштейн уточнил, что преимущество интраназальных вакцин также состоит в способе хранения подобных препаратов. По его словам, «эта вакцина будет в высушенном виде. И она будет храниться при +4 градусов Цельсия». Он отметил, что эффективность такого вида вакцины будет изучаться отдельно.
Ранее сообщалось, что доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.