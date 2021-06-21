В Бузулукском бору начался сплав туристов на sup-бордах

В национальном парке «Бузулукский бор», находящемся в Оренбургской и Самарской областях, стартовал первый сплав на sup-бордах (надувных досках для плавания с веслом), оборудование для этого закупили по нацпроекту «Экология, заявил директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

«Стартовал первый тур сплава по свободному маршруту по реке Боровка, группа набралась пока небольшая – шесть человек, но уже на следующую неделю мест нет, ожидается полная загрузка – 12 участников. Сплавиться на sup-бордах решили обычные посетители национального парка, их сопровождают инструктор и наш гид», – пояснил Латыпов ТАСС.

Водное сафари на sup-бордах, позволяющее увидеть весь национальный парк, будут устраивать для туристов каждые летние выходные. Путешествие рассчитано на два-три дня, общая протяженность сплава – до 50 км. Сплав является официальным туристическим маршрутом особо охраняемой природной территории, поэтому все места для отдыха или ночевок определены заранее, там установлены столы для ужинов, есть места, где поставить палатку. Кстати, все тяжеловесное снаряжение не придется брать с собой – его доставят на машине к месту ночевки, уточнили организаторы туров.

По желанию туристов, как отметил Латыпов, сплавы по Боровке могут быть разной степени сложности. Подготовленные любители дикой природы смогут увидеть нетронутые человеком уголки парка, где к воде выходят лоси и косули, живут на берегах бобры и ондатры. Маршрут средней сложности подразумевает прохождение по участку реки с порогами и перекатами. Самый простой маршрут рассчитан на любителей загорать и кататься, часть проходит по реке Самара.

Руководитель национального парка рассказал, что в конце 2020 года «Бузулукский бор» с проектом нового маршрута в сфере экологического туризма вошел в число 11 лучших в России и получил финансирование из федерального бюджета в размере около 2 млн рублей, в том числе около 800 тыс. рублей на закупку необходимого оборудования для организации сплавов.

Бузулукский бор – уникальный лесной массив в степном Заволжье, указывается на сайте национального парка. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период – около 10 тыс. лет назад, собственно сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад.

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства страны учрежден национальный парк «Бузулукский бор». Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.