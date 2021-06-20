В «Москино» анонсировали возобновление работы летних кинотеатров Синоптики предсказали дефицит осадков в Москве летом 20 июня 2021, 14:32 Текст: Елизавета Булкина

В июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков, температура воздуха вернется в климатическую норму ближе к середине августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков – до 10-20%. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20-40%, а местами на 40-60% от положенного», – передает его слова РИА «Новости». Тишковец пояснил, что в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трех градусов до одного. Однако к климатической норме температура вернется лишь к середине августа. «Настоящее лето – это надолго», – заключил синоптик. В воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 28, местами до 32 градусов.

Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID 19 июня 2021, 16:59

Фото: Владимир Новиков/

Гришкин Денис/

Агентство «Москва»/

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. «Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram. Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы. Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны. Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям 17 июня 2021, 20:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке. «Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра. Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. «Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Власти Ялты обратились за помощью к Черноморскому флоту 18 июня 2021, 13:07

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом (ЧФ) Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР), сообщила глава администрации города Янина Павленко. Павленко заявила, что обратилась за помощью к Осипову, «нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева», передает ТАСС. «Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе «Октября» (кинотеатра) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с «Автодором» и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», – добавила она. В город уже направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ. «Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева», – рассказала глава администрации. По ее словам, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города. «В ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где возможно замыкание, таких улиц, к сожалению, очень много. Все службы на местах, будут работать столько, сколько понадобится, чтобы решить все проблемы, которые возникли в городе», – добавила Павленко. Также сообщается о приостановке движения всех троллейбусов и части автобусов из-за подтопления улиц города в результате ливней. «С 10.00 приостановлено движение на маршрутах № 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 138 и 29-А, 100», – сообщается на сайте мэрии Ялты. В пресс-службе ЧФ сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Ялте введет режим ЧС, началась эвакуация детей. Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в городе, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света. Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам 18 июня 2021, 15:05

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения. «У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов». «При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте. Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении. В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве 17 июня 2021, 20:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора. «Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова. Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции. «Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Собянин: У 89 % зараженных в Москве выявлен индийский штамм COVID 18 июня 2021, 15:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин. «По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», – сказал Собянин в эфире Первого канала. По его словам, почти 90% зараженных COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса. «Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм», – заявил Собянин, передает РИА «Новости». При этом он уточнил, что новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется. «И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», – заявил он. Мэр добавил, что популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%. «У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», – заявил Собянин. Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Заслуженный спасатель России рассказал о правилах безопасности во время потопа 18 июня 2021, 16:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

При сильном затоплении улиц, как это случилось в городах Крыма, не стоит выходить на улицу, а также не следует предпринимать попытки преодолеть затопленные участки на машине, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин. Сильные ливни в Ялте вызвали подтопления улиц, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. В связи со сложившейся ситуацией глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении обратиться к федеральному руководству за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов. «Нужно понимать, что сила течения, которое образуется в такие моменты на улице, достаточна высокая, поэтому нужно сделать так, чтобы не попасть в этот поток воды. Есть Гидрометцентр, МЧС, которые предупреждают о том, что надвигается стихия, будет чрезвычайная ситуация. Поэтому при попадании в подобную ситуацию следует спланировать свой день так, чтобы лишний раз в этот спрогнозированный период ЧС не выходить на улицу», – говорит Щетинин. Если все-таки потоп начался и вода поднимается, а гражданин проживает на нижнем этаже, то следует немедленно собрать все документы и подняться хотя бы на второй этаж, продолжает специалист. Если же такой возможности нет или человек во время происшествия по каким-то причинам оказался вне дома, то следует дождаться спасателей и действовать в порядке эвакуации, соблюдая все указания сотрудников, проводящих спасательные работы. Кроме того, ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно перейти затопленную улицу. «Если же такая погода надвигается внезапно, то необходимо укрыться в капитальных зданиях и сооружениях. При нахождении на природе тоже нужно постараться найти какое-то укрытие, ближайший дом. При движении на легковой машине, как только увидели впереди затопление, не нужно принимать попытки форсировать, поскольку вы не на вездеходе. Да и вообще в такие моменты нужно быть внимательными, потому что с виду маленькая лужица может таить в себе большие проблемы», – предупреждает спасатель. Во время грозы укрытие следует искать более внимательно, подчеркивает собеседник. В таком случае машина также может стать неплохим местом для защиты, но только если она не расположена близко к слабо закрепленным конструкциям (информационный щит, козырьки, временные торговые палатки, гараж-ракушка и другое), поскольку такие предметы могут повредить автомобиль и нанести травму сидящим в нем людям. «Если, передвигаясь на автомобиле, вы заметили, что впереди сильное затопление, то при возможности лучше развернуться и поехать в обратном направлении, как-то объехать данный участок дороги. Если же такой возможности нет, то нужно припарковать автомобиль в наиболее безопасном месте, а самому перейти из машины в ближайшее здание (дом, магазин), как-то нужно обезопасить себя и ждать спасателей», – заключил Щетинин. Напомним, в ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Власти Крыма объявили, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба. Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса 17 июня 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин. «Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС. Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр. Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер. «В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он. Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости». Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели. До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В Москве решили создать свободные от ковида рестораны 18 июня 2021, 10:29

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. Соответствующий эксперимент начнется с субботы, 19 июня, в полутора-двух десятках ресторанов. Как следует из указа мэра, эксперимент продлится десять дней – до 29 июня. Мэр уточнил, что в порядке эксперимента несколько ресторанов будут объявлены «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Код можно будет скачать с сайта Госуслуг. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – добавил Собинин. При это он отметил, что для детей в данном случае будет сделано исключение, «потому что до 18 лет прививку делать нельзя». Однако несовершеннолетние должны находиться в заведении со взрослыми. Кроме того, с пятницы, 18 июня, в Москве будут ограничены зрелищные мероприятия – на них будут допускаться максимум 1 тыс. человек. «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. … Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – указал градоначальник. Игровые комнаты также пока будут закрыты, и детские площадки в парках – тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – добавил Собянин. Также своим указом мэр продлил до 29 июня введенные ранее ограничения, а именно приостановку работы фудкортов и зоопарков. Он также поднял проблему повторной вакцинации. «Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – указал мэр. Он уточнил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», – сообщил Собянин. Мэр также не исключил, что в Москве будет проводиться вакцинация мигрантов. «Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60% работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60% – это как раз и есть мигранты. … В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. …Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Температура в Москве может превысить 35 градусов 17 июня 2021, 17:13

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Текст: Татьяна Косолапова

22–23 июня в Москве вероятны рекорды жары 1917 и 1948 годов, а также может быть зафиксировано абсолютное максимальное значение в июне месяце за всю историю метеоизмерений, заявил газете ВЗГЛЯД специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ранее Тишковец сообщал, что в российской столице в ближайшее время ожидается погода «миллион на миллион» – солнечная погода без осадков и ветра. «В Центральной России ожидается катаклизм, вызванный выходом сначала Скандинавского, а затем Азовского антициклонов. То есть в ближайшую шестидневку мы попадаем под непререкаемое господство барического максимума. Этот купол высокого давления своим центром уже завтра выйдет на Москву, и мы окажемся в самом центре этого атмосферного исполина. Соответственно, это обеспечит погоду «миллион на миллион» – на небе не будет ни облачка, а также не будет никаких осадков. Температура начнет стремительно расти», – говорит Тишковец. Уже в пятницу в столице столбики термометров покажут температуру 27–28 градусов, в субботу-воскресенье погода выйдет на штурм 30-градусной высоты, в понедельник – 30–32 выше ноля. «Во вторник – 32–34, и здесь мы бьем рекорд 1917 года, когда температура была 31,8. В среду выходим на температуру 33–35, что станет рекордом 1948 года, когда было 33,6. То есть 22–23 июня вероятны рекорды жары. Такой волны аномального и даже рекордного тепла не было по крайней мере последние 104 года», – рассказывает специалист Кроме того, продолжает синоптик, возможно не только побитие суточных максимумов, но и максимума всего июня за всю историю метеоизмерений, которая принадлежит 1901 году. Тогда было 34,7 градуса. То есть это абсолютное максимальное значение в июне месяце. В мае синоптики зафиксировали в Москве новый температурный рекорд 124-летней давности. 18 мая воздух в столице прогрелся до 29,2 градуса тепла, обогнав прошлый рекорд, установленный в 1897 году. В «бесковидные» зоны ресторанов будут пускать только привитых 18 июня 2021, 16:15 Текст: Вера Басилая

Попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по сгенерированному QR-коду о вакцинации двумя компонентами, ПЦР и ИФА тесты недействительны, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Чтобы попасть в антиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасть в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации», – приводит РИА «Новости» слова Немерюка. Также он уточнил, что рестораны Москвы с бесковидными зонами будут работать и в ночное время, а также без специальной рассадки и масок. «Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, то ограничений по ночной работе на него не распространяется, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей», – сказал Немерюк. Ранее московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, Напомним, мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Собянин заявил о повторных случаях заражения коронавирусом в Москве 20 июня 2021, 08:29 Текст: Елизавета Булкина

В Москве фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», – передает его слова ТАСС. По словам мэра, среди москвичей уже практически нет заболевших уханьским штаммом вируса. «Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», – сказал Собянин. Он подчеркнул, что «щит» от коронавируса в Москве выстроится, если большинство москвичей вакцинируется в короткий срок и будут соблюдать эпидмеры. «Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса», – отметил градоначальник, говоря о мерах защиты от индийского штамма коронавируса. Мэр вновь призвал всех соблюдать санитарные требования. «В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», –заключил он. Собянин ранее сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Рестораны Москвы решили создать зоны для вакцинированных от COVID клиентов 17 июня 2021, 19:47 Текст: Елена Мирошниченко

Рестораны Москвы обсуждают возможность создания свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. «Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – цитирует его РИА «Новости». Бухаров отметил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. «Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал он. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. При возгорании на складе пиротехники в Москве пострадали трое пожарных 19 июня 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

При пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека, среди них трое пожарных, заявил заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. «В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма», – цитирует Бирюкова ТАСС. «Предварительно, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ», – добавил он. Между тем источник в экстренных службах сообщил, что пожар удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров, это подтвердили в МЧС. Собеседник добавил, что в результате пожара один человек обратился к медикам за помощью, при этом госпитализация ему не потребовалась. В субботу во второй половине дня в Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды. Для тушения пожара привели в готовность авиацию, сообщили в экстренных службах столицы. Глава департамента торговли Москвы назвал «бредом» информацию о возможном локдауне 17 июня 2021, 17:20 Текст: Елена Мирошниченко

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что не знает ничего о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна. «Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято. Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.