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В ДНР заявили о 13 погибших от обстрелов ВСУ за месяц
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Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение месяца 111 раз, погибли 13 человек, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По словам представителя ДНР, с 1 мая по 31 мая 2021 года украинские силовики 111 раз нарушили режим прекращения огня, 53 факта нарушений были с использованием тяжелого вооружения. «Погибли 13 человек, два мирных жителя и 11 военнослужащих. Ранения получил 21 военнослужащий», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ранее украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5, повреждены школа и детский сад.
Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека
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Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант».
Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Эксперт объяснил решение Судана пересмотреть соглашение о российской базе
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«Власти Судана пытаются выторговать себе наилучшие условия, поэтому маневрируют между интересами разных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Игорь Герасимов, комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российской военной базе в Красном море на фоне заявлений о готовности сотрудничать с США и другими странами Запада.
«Начальник военного штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн озвучил официальную точку зрения по поводу российской базы, но на мой взгляд, это больше тактический ход, нежели реальное намерение руководства страны», – считает востоковед, доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов.
По его словам, Судан – богатейшая страна, которая своим урожаем может прокормить большую часть населения Ближнего Востока. При этом страна несколько десятилетий находилась под тяжелейшими санкциями со стороны США. Ей не хватает ни людских ресурсов, ни технологий.
«Можно сказать, что Судан имеет очень большой нереализованный потенциал. Поэтому власти страны пытаются выторговать себе наилучшие условия, чтобы встать на ноги. Это попытка маневрировать между интересами различных внешнеполитических сил. Отсюда – переговоры с США, которые в 2020 году исключили Судан из списка стран-пособников терроризма, тем самым открыв окно для сотрудничества, а также переговоры с Израилем и другими странами», – отметил собеседник.
Кроме того, Герасимов заметил, что Судан находится в стадии формирования многих государственных структур, и этот процесс проходит довольно болезненно. Однако, по мнению собеседника, сейчас нельзя говорить о том, что окончательное решение по российской военной базе уже принято. «Существует большая вероятность того, что обе стороны еще вернутся к этому вопросу», – предположил историк.
По мнению Герасимова, наличие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море имеет много преимуществ для Судана. «Во-первых, любая военная база, находящаяся за пределами нашей страны – это хорошая карантинная зона, потому что пока наши специалисты находятся в Африке, соблюдается режим эпидемиологической безопасности», – уверен он.
Во-вторых, это некая гарантия стабильности для Судана, поскольку исключается возможность вторжения в этот район пиратов или террористов, считает эксперт. Кроме того, база является фактором обеспечения безопасности региона Красного моря. «А в этом заинтересован не только Судан, но и близлежащие страны. В частности, на неофициальном уровне в этом очень заинтересован Йемен. Многие йеменцы до сих пор считают, что присутствие сил Военного-морского флота СССР на острове Сокотра и право захода советских кораблей в Аденский залив способствовало обеспечению безопасности и стабильности в этом регионе», – заметил востоковед.
Но даже если соглашение между Суданом и Россией будет пересмотрено – это не станет катастрофой для Москвы, считает эксперт. «Нам, конечно, важно обозначить свое присутствие в регионе, но если этого не произойдет – мы переживем. Для нас это не вопрос жизни и смерти, а для Судана – вопрос выживания и благополучия. Поэтому я думаю, что нам стоит подождать некоторое время», – резюмировал Герасимов.
Ранее начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. По его словам, военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения».
При этом Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду». Он также отметил, что «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
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Судан захотел пересмотреть соглашение о российской военной базе
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Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн.
По его словам, идет «процесс пересмотра соглашения», которое подписали «бывшее правительство Судана и Россия», о «российском военном проекте на суданском побережье Красного моря». Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду».
Он заявил, что военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blue Nile TV.
Аль-Хусейн отметил, что прежде «Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем», но «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
На Западе рассказали о способном заставить врага «убегать как девчонка» «Ночном охотнике»
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Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника «с криками броситься наутек» в противоположном направлении, пишет канадский портал HotCars.
Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия – один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.
«Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме – МиГ-21», – передает РИА «Новости» слова Кика.
Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага «убегать как девчонка».
По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.
«Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурт или любых других неблагоприятных погодных условий», – пишет автор.
Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13% и крейсерскую - до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий «может решить вопрос жизни и смерти» для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.
В ноябре исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что ОДК приступила к серийному производству новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.
Напомним, 20 мая источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки HeliRussia заявил, что промышленность в этом году передаст Минобороны новую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ, поставки которых начались в конце 2020-го.
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Патрушев рассказал о роли ядерного потенциала в новой Стратегии нацбезопасности
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В новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета «Оборона страны». Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения», – сказал он в интервью «Российской газете».
Также, по его словам, в обновленной Стратегии также уделено внимание «морально-политическому» и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.
Подводя итоги реализации предыдущей редакции Стратегии нацбезопасности, секретарь Совбеза отметил, что Россия надежно защищена от военных угроз, а ее экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению. По его словам, этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России.
Как подчеркнул Патрушев, Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет, и подготовка проекта нового документа в этой сфере продолжалась около года.
Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.
Истребитель Су-57 решили научить управлять роем беспилотников «Охотник»
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Летчик истребителя пятого поколения Су-57 сможет одновременно координировать действия четырех новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Охотник», сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС.
Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.
Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?
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Американцам напомнили про «вселяющий ужас» в НАТО ядерный арсенал России
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Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического Альянса (НАТО), говорится в статье американского издания журнала National Interest.
Автор публикации Марк Эпископос обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас Россия располагает от 3 до 6 тыс. единиц тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы, передает РИА «Новости».
«Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время – это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)», – говорится в материале Эпископоса.
Подчеркивается, что большая часть тактического ядерного оружия России задействована в ВМФ, например, на новейших многоцелевых подлодках проекта 885М «Ясень-М» и фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». При этом автор статьи подчеркнул, что Москве запасы этого вооружения нужны не для наступательных операций.
«Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО – не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает», – пояснил публицист.
Эпископос считает, что с экономической точки зрения для России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
Напомним, в апреле президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно. По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы.
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ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой допросить Протасевича
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Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с создателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем, в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе, заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», – цитирует РИА «Новости» Семенову.
Ранее генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел на испытания
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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Князь Олег» 30 мая вечером начал первый испытательный выход в Белое море», – приводит слова источника ТАСС.
Как уточнил источник, в ходе испытаний подлодке предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал срок передачи стратегической АПЛ «Князь Олег» Военно-морскому флоту (ВМФ).
Напомним, 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Минобороны также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет.
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
Турция заявила, что не откажется от российских С-400
Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber
«Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.
В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
Экс-премьер Украины раскрыл план «расправы» Зеленского над Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Азаров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что Киев хотел весной предоставить возможность неонацистам «расправиться» с регионом, передает РИА «Новости».
«Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тыс. военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть генштаб (...) Ну, генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», – заявил он.
Экс-премьер считает, что России удалось «остудить горячие головы» в Киеве благодаря проведению учений на юге и западе страны и тем самым избежать вооруженного конфликта.
«Те маневры, которые Россия провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, отрезвило их. (...) Последовал откат назад», – пояснил политик.
Напомним, в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.
До этого Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Однако он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Кравчук назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США.
По его мнению, «минский» и «нормаднский» форматы не работают, это «и есть главный вопрос, который смущает» Украину. Кравчук заявил о необходимости «добиться решения конфликта, возвращения территорий, утраченных Украиной». По его мнению, указанные форматы сейчас не позволяют этого сделать, передает UNN.
«Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны на Донбассе и возвращения Украине ее территорий, в том числе Крыма, - это первое, что нужно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».
Кравчук считает, что в случае соответствующего заявления со стороны Вашингтона, необходимо будет «обсудить этот вопрос в «нормандском формате» четырем», так как его следует решить консенсусом. Сам Кравчук при этом «не видит каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать» США. Он заявил, что США – «самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира».
При этом Кравчук не исключает, что Москва может отказаться или поставить собственные ультиматумы. Однако, по его словам, когда «все вместе, большинство участников скажут «да», а Россия – «нет», то надо объяснить, почему нет». В этом случае, заявил Кравчук, «станет очевидно, чего хочет Россия». Он утверждает, что Москва якобы «хочет войны». «Когда Россия откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия», – сказал он.
Напомним, Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку принимать решение о формате работы контактной группы.
Вандалы осквернили памятник «Матрос и солдат» в Севастополе
Неизвестные разрисовали краской памятник «Матрос и солдат» в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).
Памятник матросу и солдату высотой 40 метров находится на мысе Хрустальный. Он построен в память о победе в Великой Отечественной Войне.
Ранее неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артеме Приморского края.
Шойгу объявил о создании 20 новых войсковых соединений на западе России
В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, сообщил на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза – страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.
«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что данные организационные мероприятия «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», – отметил Шойгу.
Глава военного ведомства также сообщил, что помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы России постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. «Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», – отметил он.
«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», – сказал министр.
По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием систематически заходят в Балтийское море.
«Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», – сообщил Шойгу.
По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России.
«За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу», – уточнил министр.
Напомним, ранее в понедельник бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО.
Бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО
Американские стратегические бомбардировщики в понедельник совершат полет над всеми 30 странами-членами НАТО в Северной Америке и Европе, говорится в заявлении ВВС США.
Согласно заявлению, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков, передает РИА «Новости».
Полет совершат две группы бомбардировщиков. Первая группа, которая в настоящее время развернута на авиабазе Морон в Испании, совершит полет над всеми странами НАТО в Европе. В ходе ее миссии бомбардировщики объединятся с несколькими самолетами союзников США по НАТО. В свою очередь, вторая группа бомбардировщиков пролетит над США и Канадой.
Ранее Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52.