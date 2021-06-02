Путин оценил свои хоккейные достижения

Президент России Владимир Путин рассказал о своих хоккейных навыках, пообещав сыграть с жителями Красноярска, как только ему представится такая возможность.

В ходе встречи президента с руководством партии «Единая Россия» и участниками предварительного голосования один из присутствующих, указал на то, что в хоккей глава государства играет в Москве и в Сочи, и предложил ему сыграть с ветеранами в Красноярске, передает РИА «Новости».

«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом», – сказал Путин.

10 мая Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.