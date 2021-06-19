При посадке в Уфе у Boeing загорелась стойка шасси

Эксперт: Главное ожидание от съезда «Единой России» – итоговый список кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» мобилизовалась и модернизируется после сделанных осенью 2020 года заявлений о необходимости широкого обновления. На съезде партии будет четко и конкретно заявлено, как и с чем «Единая Россия» входит в этот избирательный сезон, что предложат людям кандидаты. Такое мнение в преддверии съезда высказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.

«Единая Россия», в отличие от других политических сил, просто занималась помощью людям, а не работала как пиар-агентство. Партия помогала людям по всей стране. И я думаю, что добровольческий опыт будет учтен в программе всех кандидатов», – сказал эксперт.

Он также рассчитывает, что «Единая Россия» в ходе съезда четко обозначит, как будет вести предстоящую избирательную кампанию.

«Хотелось бы понять, если об этом будет сказано, кого партия видит своими соперниками, какие цели ставятся в рамках кампании, как партия будет проводить агитацию с учетом требований безопасности, сколько кандидатов прошли вакцинацию, сколько еще сделают себе прививки. Ну и как партия будет осуществлять наблюдение на избирательных участках с учетом решения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, сколько дней будет длиться голосование», – отметил политолог.

Александр Асафов подчеркнул, что «Единая Россия» показывает в этом электоральном сезоне наиболее продуманное и сознательное отношение ко всем его обстоятельствам.

«Это, прежде всего, касается предварительного голосования – мероприятия, не имеющего аналогов в других партиях. И хотелось бы, чтобы они тоже были более открыты для избирателей, а не занимались за закрытыми дверями назначением кандидатов», – заключил эксперт.

Напомним, съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявляют при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия – им будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут соблюдаться нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений.

К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня. Его участники утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной Программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Путин примет участие в мероприятии лично.

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