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Аксенов рассказал о катастрофических последствиях наводнения в Ялте
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Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, восстановлению практически ничего не подлежит, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.
По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.
«Я вчера докладывал о положении дел главе государства Владимиру Владимировичу, также переговорил с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», – заявил глава Крыма. По его словам, федеральный центр окажет содействие в восстановлении пострадавших районов Крыма.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Секретарь СНБО Украины пошутил про ЧС в Крыму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму, где объявлен режим ЧС.
На брифинге после заседания СНБО он заявил: «Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать». После этого он выразил сожаление, что «в украинской Керчи» и «в украинской Ялте» произошла «такая ситуация». «Господь Бог слишком много им дал воды сразу», – приводит его слова «Страна.ua».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Вышедшая из берегов река затопила Ялту
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Река Водопадная вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света, сообщила глава администрации Янина Павленко.
Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов с полуночи до шести утра пятницы – 42 миллиметра. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 мм), сообщили РИА «Новости» в крымском гидрометцентре.
В настоящее время дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.
«У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке … Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо … В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Дождь идет и будет идти весь день, как мы предполагаем … Уже есть точечные случаи подтопления подвалов домов», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома.
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, местами вода вышла из берегов и затопила улицы.
Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Власти Ялты обратились за помощью к Черноморскому флоту
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Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом (ЧФ) Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР), сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Павленко заявила, что обратилась за помощью к Осипову, «нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева», передает ТАСС.
«Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе «Октября» (кинотеатра) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с «Автодором» и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», – добавила она.
В город уже направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ.
«Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева», – рассказала глава администрации.
По ее словам, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города.
«В ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где возможно замыкание, таких улиц, к сожалению, очень много. Все службы на местах, будут работать столько, сколько понадобится, чтобы решить все проблемы, которые возникли в городе», – добавила Павленко.
Также сообщается о приостановке движения всех троллейбусов и части автобусов из-за подтопления улиц города в результате ливней.
«С 10.00 приостановлено движение на маршрутах № 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 138 и 29-А, 100», – сообщается на сайте мэрии Ялты.
В пресс-службе ЧФ сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Ялте введет режим ЧС, началась эвакуация детей. Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в городе, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света.
Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением
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Благодаря осадкам, которые выпадают в горной части Крыма, вода аккумулируется в водохранилищах в районе Симферополя, Белогорска, Ялты, Алушты, это способствует заполнению водохранилищ естественного стока, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Однако, как отмечает крымский политолог Владимир Джаралла, сказать, что проблема кардинально решилась, конечно же нельзя.
По его словам, «там ситуация хорошая». «Точно так же с наполнением водохранилищ, которые обеспечивают Севастополь», – сказал он, добавив, что с Керчью ситуация иная. «Осадки на Керченском полуострове нигде не аккумулируются, а утекают в море. Там дожди особо не помогут с водообеспечением Крыма», – заявил Цеков.
Больше всего, по его словам, устойчивого водообеспечения не хватает Восточному Крыму, хотя Керчь и Феодосия снабжаются водой из скважин, которые расположены в Нижнегорском районе. «При этом ситуация с водообеспечением Крыма не хуже, чем была во времена Украины, где эта проблема не решалась совершенно», – сказал он.
С Цековым согласен крымский политолог Владимир Джаралла. «Облегчение несомненно будет: ливни прошли, почва насытилась, вода ушла с горизонта, потом снова поднялась, и в результате поступление воды увеличилось. В горных районах благодаря горам и лесу идет заполнение водохранилищ. Но сказать, что проблема кардинально решилась, – конечно же, нет», – полагает эксперт.
По его мнению, ливни не решают проблемы с водоснабжением, но облегчают общий водный баланс Крыма. «Ученые практически единогласно говорят, что сейчас закончился засушливый период, будет полегче. Положение Симферополя и особенно приморских городов становится легче», – заявил эксперт.
Предыдущий засушливый период, по словам политолога, завершился в 2014 году. Потом Крым обходился своими силами, после чего снова наступила засуха, приведшая к кризису 2019–2020 годов. Сейчас наступает более благоприятный период по осадкам, и продлится он, вероятно, тоже несколько лет.
«Однако для Керчи и Ленинского района, который к ней прилегает, требуется комплексный подход, и он намного более сложный», – считает Джаралла. «В этом регионе всегда были проблемы с водой. Керчь по часам получала воду на памяти уже нескольких поколений ее жителей», – сказал эксперт, отметив, что у Керчи есть несколько своих источников, и там можно решить вопрос рационально.
Как утверждает Джаралла, по всему Крыму и в Керчи сейчас идет замена сетей водоснабжения, серьезная подготовка к созданию искусственных водохранилищ, будут перекрывать стоки полноводных рек. Кроме того, по словам политолога, ливни показали, что требуется серьезный подход к решению глобальной проблемы катастрофического подтопления.
В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба.
В региональном Гидрометцентре уточнили, что за ночь в Керчи выпало 72 мм осадков, в Опасном (район Керченского пролива) – 73 мм, передает РИА «Новости».
Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер. Июньская норма здесь составляет 48 мм.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что уже с пятницы дожди в Крыму приобретут локальный характер и существенно снизят свою интенсивность, а к выходным погода на полуострове станет солнечной и теплой.
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В Крыму объяснили действия плывущих за лодкой Аксенова мужчин
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Плавающие по затопленным улицам Керчи люди, попавшие на видео с главой Крыма Сергеем Аксеновым, не имеют отношения к Министерству по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.
В ведомстве сообщили, что «это не спасатели МЧС», это некие «гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео», передает «Интерфакс».
«Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками», – добавили там.
Между тем, советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что «плывущие в кадре в гидрокостюмах – республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России», передает ТАСС.
«Сотрудники (спасслужбы) сопровождают все лодки, сопровождают пешком, в специальных гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска получить травму – невозможно. Это делается для всех без исключения, и я этим исключением не был», – сказал Аксенов журналистам.
Он уточнил, что на лодке ему необходимо было приблизиться к больнице, которая также оказалась затоплена, чтобы оценить ее повреждения. По его словам, спасатели «плавают так весь день».
«Предлагаю всем паразитирование (на данной ситуации) снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, они сопровождают так всех без исключения», – отметил глава республики.
Ранее телеканал «Крым-24» распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает результаты подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах. Ролик вызвал резонанс в Сети.
В Крыму ввели ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней. Напомним, в ночь на четверг на восток полуострова обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков.
Ялтинский крокодиляриум с 200 крокодилами полностью затопило в результате наводнения
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В Ялте крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел, сообщил владелец зверинца Виктор Жиленко.
«Все пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», – пояснил Жиленко, передает РИА «Новости».
По его словам, помещение было залито водой полностью, «до потолка».
Отмечается, что всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Крыму ввели режим ЧС
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В Крыму вводится ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
На ликвидацию последствий стихии выделят средства из резервного фонда, передает РИА «Новости».
Аксенов написал в соцсети «ВКонтакте», что в данный момент «первоочередная задача – разместить всех, кого эвакуировали, в гостиницы, санатории, базы отдыха, обеспечить трехразовое питание», средства на это «будут обеспечены в полном объеме».
Также усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях. В частности, подготавливается запас реагентов для работы водоочистных сооружений.
«Но пока убедительно прошу керчан воздержаться от использования воды в пищу», – рекомендовал глава Крыма.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах обильных осадков: «Это означает в первую очередь мощное развитие кучево-дождевых облаков. Именно они, образовывая грозовые ячейки, кластеры кучево-дождевых облаков, дают такие мощные осадки».
«Конечно, они идут не везде, но под этими грозовыми ячейками количество осадков может иногда достигать месячной нормы, а иногда и превышать ее. Вот эта циклоническая циркуляция и явилась главной причиной, по которой на Черноморском побережье наблюдается столь продолжительное время довольно прохладная и, самое главное, дождливая погода с большим количеством осадков», – добавил синоптик, передает RT.
Ранее режим ЧС межмуниципального уровня был введен в Керчи, где после сильных ливней были подтоплены улицы города. Напомним, в ночь на четверг на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков.
Синоптик сказал, когда в Крыму прекратятся ливни
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Уже с пятницы дожди в Крыму приобретут локальный характер и существенно снизят свою интенсивность, а к выходным погода на полуострове станет солнечной и теплой, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя обилие осадков в Керчи и других районах региона.
В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба.
«Библейский потоп» состоялся и уже понятно, когда этот апокалипсис закончится. Я напомню, что на настоящий момент больше всего осадков выпало в Керчи, это почти 90 мм или практически столитровая бочка воды на метр квадратный улиц города. Чтобы понимать, что для Керчи – это 185% всего месячного лимита осадков. Тем не менее после трех часов дня там осадки уже пойдут на убыль, а вместе с ними и большая вода», – говорит Тишковец.
Он отмечает, что даже такое наступление стихии не делает этот день самым дождливым в метеоистории. Специалист рассказывает, что суточный максимум по осадкам для этого города принадлежит 1945 году, когда в июне за один день пролилось 145 мм.
«Зона ненастья вместе с циклоном возьмет курс на запад, завтра его центр окажется на северо-западной акватории Черного моря, соответственно, ливни заметно ослабеют и приобретут локальный характер, уже не представляющий опасности. Но сегодня залпы дождя зацепят еще центральный и западный районы полуострова, местами в том числе и Симферополь. Там может пролиться до 30 мм или три ведра воды на метр квадратный», – прогнозирует синоптик.
Тем не менее уже к сегодняшнему вечеру «все самое страшное» останется позади, продолжает собеседник. Завтра будут встречаться локальные короткие дожди с грозами, но осадки будут достигать не более 4 мм, что является средней интенсивностью местечкового характера.
«К выходным погода на полуострове постепенно вовсе наладится, а выглянувшее солнце станет вытягивать температурный фон из ямы затянувшегося холода и наконец прогреет воздух до положенной нормы. Столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты, а дальше возможна даже чуть большая температура», – заключил Тишковец.
Ранее в МЧС региона рассказали, что люди, плавающие по затопленным улицам Керчи на лодке вместе с Аксеновым, которые попали на видео, распространенное одним из местных телеканалов, не являются сотрудниками ведомства и не принимали участия в спасательной операции. Они уточнили, что эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками.
Сильные ливни вызвали затопление нескольких районов Крыма
В ночь на четверг на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, сообщили в региональных Гидрометцентре и МЧС.
В ведомстве сообщили, что за ночь в Керчи выпало 72 мм осадков, в Опасном (район Керченского пролива) – 73 миллиметра, передает РИА «Новости».
Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер. Июньская норма здесь составляет 48 миллиметров.
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В крымском селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью из-за сильного ливня, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками, сообщили в ГУ МЧС Крыма. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе десять детей.
При этом село уже было подтоплено 7 июня. Там проживают 3008 человек, в том числе 654 ребенка. На место выехала аэромобильная группировка для оказания помощи населению, подготовлены пункты временного размещения.
Глава республики Сергей Аксенов провел совещание в МЧС, а после отправился в Ленинский район. Информацию об этом подтвердила его пресс-секретарь Анна Ченская: «Аксенов не примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, запланированном на сегодня в 10.00 в музыкальном театре».
В пресс-службе администрации Керчи сообщили, что подтоплены 236 частных и многоквартирных домов, без света осталась больница и центр города.
Напомним, в конце мая в Симферополе выпало более месячной нормы осадков.
В Ялте введен режим ЧС, начата эвакуация людей
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Ялте в связи с подтоплениями, вызванными сильными дождями. Началась эвакуация жителей, въезд для автомобилей в город закрыт, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
«В настоящий момент в Ялте объявлен режим «чрезвычайная ситуация». Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей», – сказала Павленко, передает ТАСС.
В видео, размещенном в своем аккаунте в Instagram, Павленко уточнила, что за 11 часов выпало около 90 мм осадков, в связи с чем вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В администрации города с 7.00 работает оперативный штаб, полностью перекрыт въезд в город, поскольку поток воды контролировать невозможно.
По словам Павленко, жертв в городе нет, но пострадало много автомобилей. Власти Ялты просят работодателей отправить по домам сотрудников, не занятых в непрерывном цикле. Также Павленко попросила руководителей отелей содействовать в размещении пострадавших граждан.
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Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отправить в Ялту дополнительные силы и средства для ликвидации последствий ливня.
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света.
Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Житель Ялты рассказал о ситуации в городе
Житель Ялты рассказал газете ВЗГЛЯД о ситуации в городе после введения режима ЧС из-за обрушившихся на Крым обильных дождей.
По словам жителя города, видео с потоками воды на улицах Ялты сняты в основном в самом низу склона, у моря. В других районах населенного пункта ситуация не столь катастрофична. «То, что по телеку показывают, это не весь город, это самая нижняя часть, которая выходит к мору. И возле рек. У нас тут две реки есть. Возле них вот этот хаос», – рассказал мужчина.
Он также подтвердил, что въезд в город пока закрыт, при этом покинуть населенный пункт может любой желающий. «Я сейчас из города выехал вообще без проблем. На въезд, да, машины не пускают, потому что город подтоплен, и на трассе сошел сель. Его расчищают. … Так что под вечер, я думаю, все уже будет хорошо», – добавил житель Ялты.
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Захарова назвала власти Украины мазохистами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова написала в Telegram: «Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».
«Мазохисты», – добавила она.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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В Ялте один человек погиб в результате затопления
В Ялте погиб один человек из-за наводнения, образовавшихся в результате проливных дождей, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком», – сказал Крючков, передает ТАСС.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Сильные ливни вызвали затопление более 300 домов в Крыму
На востоке Крыма после ливней около 900 человек эвакуированы, подтоплены более 300 домов, 2 тыс. абонентов остались без воды, сообщили в ГУ МЧС по республики.
В ведомстве сообщили, что специалистами филиала «Вода Крыма» водоснабжение в городе Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено. «Для ликвидации последствий организовано проведение следующих мероприятий: продолжается работа оперативного штаба и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым; проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений (865 человек), эвакуация населения в городе Керчи продолжается», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.
Отмечается, что поступили сведения о 347 фактах подтопления домов. «Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет более 1000 человек, информация уточняется. На данный момент силами ГУП РК «Крымгазсети» продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в г. Керчь. В настоящее время остаются частично обесточены 16 линий электропередач (мощностью 10 кВт) в 2 муниципальных образованиях (ГО Керчь и Ленинский район)», – заявили в ведомстве.
Организована работа шести пунктов временного размещения, в двух из них находятся 85 человек, в том числе 20 детей.
Также в ГУ МЧС по Республике Крым уточнили, что администрацией Ленинского района выделена техника для проведения землеройных работ с целью отвода воды, для организации последующей откачки. «В селе Новоотрадное инженерной техникой (трактор «МТЗ-920» с ковшом) Ленинского филиала ГУП РК «Вода Крыма», организовано оборудование дренажной канавы с последующим сливом дождевой воды от подтопленных домовладений в море», – пояснили в пресс-службе.
Кроме того, завершены работы по ликвидации последствий подтопления в поселках Кировское и Советское.
По данным Мининформа региона, продолжаются работы по восстановлению электро-, газо- и водоснабжения. «На месте аварий работают бригады. В большинстве районов восстановлена электроэнергия. Из 8 300 абонентов 4 500 уже подключены к электроснабжению. Затоплена остается 71 трансформаторная подстанция (ТП), но вода начала уходить. По прогнозам энергетиков, еще 40 ТП будут подключены до конца дня – это еще 2 500 абонентов», — говорится в сообщении.
«На данный момент в Керчи из 94 абонентов остаются без газа 44. Бригады «Крымгазсети» планируют до конца дня возобновить подачу газа всем, кто сейчас находится дома. Что касается водоснабжения, без воды оставались 12 тыс. абонентов Керчи, сейчас 10 тыс. абонентам водоснабжение восстановлено. В районы, где отсутствует водоснабжение, организован подвоз воды (задействованы 5 водовозок)», – пояснили в ведомстве.
Также в ГУ МЧС по Республике Крым уточнили, что штормовой ветер повалил 101 дерево. Их уборкой занимаются две бригады рабочих. Все деревья с проезжей части убраны, добавили в Мининформе.
Напомним, что в ночь на четверг на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков.
В результате подтопления Ялты пострадали 11 человек
Число пострадавших в результате наводнения в Ялте, которое произошло из-за проливных дождей, выросло до 11 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Свыше 300 человек находятся в пунктах временного размещения, более 70 домов подтоплено, передает ТАСС.
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Один человек погиб.