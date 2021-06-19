Аксенов рассказал о катастрофических последствиях наводнения в Ялте

Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, восстановлению практически ничего не подлежит, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.

По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.

«Я вчера докладывал о положении дел главе государства Владимиру Владимировичу, также переговорил с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», – заявил глава Крыма. По его словам, федеральный центр окажет содействие в восстановлении пострадавших районов Крыма.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.