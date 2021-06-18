Космонавтов предложили отправлять в дальний космос без селезенок

На МКС исключили одну из причин появления трещин

Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), однако версию усталости металла уже исключили, сообщил советник гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Они не могут сейчас сказать конкретного результата. Они сейчас исключают разного рода возможности. Самые серьезные опасения были, что вот эти все колебания (накапливающиеся со временем нагрузки на корпус станции), которые есть, могли (привести) к усталостным трещинам», – приводит заявление Крикалева в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 РИА «Новости».

«Они специально исследовали этот вопрос – и усталость исключили (из причин образования трещин). То есть они не могут сказать, из-за чего (образовались трещины), но они могут сказать, (что) не из-за усталости», – добавил Крикалев.

Он отметил, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором обнаружились трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%.

По словам Крикалева, причин появления трещин может быть несколько десятков. В качестве примера он назвал попадание микрометеорита, электрохимическую коррозию металла, бракованный металл, механическое повреждение корпуса изнутри, нарушение технологии сварки.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Сообщалось, что космонавты засверлили два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Затем на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле.

Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином.

В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

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