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Путин и Байден заявили о недопустимости развязывания ядерной войны в мире
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Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана, свидетельствует совместное заявление лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.
«Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Уточняется, что «недавнее продление договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».
Напомним, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США был продлен в феврале до 2026 года.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена
Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.
«Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.
В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
«Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден закончили переговоры в узком составе
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Закончили узкий [состав]», – сказал Песков, передает ТАСС.
Переговоры в узком составе длились почти два часа, хотя по плану они должны были идти час с четвертью.
Представитель Кремля отметил, что в переговорах решили сделать перерыв, после него пройдет встреча в расширенном составе, сообщает РИА «Новости».
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Планировалось, что лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден утвердительно ответил на вопрос о доверии Путину
Президент США Джо Байден утвердительно кивнул головой, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает пресс-пул Белого дома.
Как передает дежурная по пресс-пулу корреспондент газеты Politico Анита Кумар, «Байден утвердительно покивал головой вверх-вниз», когда ему прокричали вопрос о том, доверяет ли он Путину, передает ТАСС.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе»
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Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.
Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России.
Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости».
Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит.
Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
До этого на встрече лидеров присутствовали только главы МИД и Госдепа Сергей Лавров и Энтон Блинкен, передает ТАСС.
«Переговоры в расширенном составе начались», – сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров.
Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж с участием делегаций. С российской стороны это Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Для обсуждения отдельных региональных вопросов – по Украине и по Сирии соответственно – на саммит приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
В состав американской делегации, по сведениям телеканала СNN, вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.
Кроме того, на саммите присутствуют послы обеих стран – Анатолий Антонов и Джон Салливан.
Ранее Путин и Байден закончили переговоры в узком составе.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.
Перед этим президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал лидерам России и США плодотворного диалога, передает РИА «Новости».
«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира», – заявил Пармелен.
Встреча президентов проходит в помещении библиотеки. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, – небольшой букет белых цветов. Ранее стало известно, что официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики – нейтралитет и сдержанность.
Рядом с президентами друг напротив друга – министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении.
Журналисты до последнего продолжали находиться в помещении, где проходит встреча лидеров России и США. Наблюдалась давка, корреспонденты съемочных групп и фотографы постоянно попадали друг к другу в кадр.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
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Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.
«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Завершилась встреча Путина и Байдена в расширенном составе
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В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что встреча Путина и Байдена в расширенном составе не была разделена на две части, об этом сообщает ТАСС. Саммит продлился около трех с половиной часов, включая перерыв.
Байден покинул виллу Ла Гранж, переговоры закончены. Отмечается, что американский лидер, покидая место встречи, показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Sky News прервал трансляцию выступления Джонсона для показа прибытия Путина в Женеву
Британский телеканал Sky News прервал трансляцию традиционной сессии вопросов и ответов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Палате общин, чтобы показать кадры прибытия президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж.
Сначала, пока Джонсон выступал, экран был поделен на две части – в одной транслировались ответы главы британского правительства, в другой – движение кортежа российского лидера по улицам Женевы. Затем, когда Путин вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии, передает ТАСС.
Sky News продемонстрировал, как российского президента встретил швейцарский коллега Ги Пармелен и как политики вошли в здание. Затем телеканал вернулся к трансляции выступления Джонсона в парламенте, но вскоре вновь разделил экран, чтобы показать кортеж американского президента Джо Байдена.
Когда кортеж главы американской администрации остановился перед виллой Ла-Гранж, трансляция выступления Джонсона была вновь прервана на короткое время. Однако, когда оба лидера встретились перед входом в виллу, Sky News в третий раз стал показывать происходящее в Женеве, показав вступительное слово Пармелена, и «вернулся» в Палату общин лишь через несколько минут, чтобы потом вновь переключиться на трансляцию первых кадров со встречи Путина и Байдена
Телерадиовещательная корпорация Би-би-си в свою очередь не стала прерывать трансляцию выступления премьер-министра, однако, когда встреча началась, на какое-то время разделила экран на две части, чтобы также показать кадры из Женевы.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Советский дипломат рассказал об обстановке на встрече Горбачева и Рейгана
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Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе вспомнил, как проходила встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 году.
Орджоникидзе отметил что саммит СССР – США 1985 года также проходил в Женеве, по мнению советского дипломата, Швейцария – удачное место для проведения подобных переговоров, он приветствует такой же выбор для встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Дипломат рассказал, что в плане организации встречи Горбачева и Рейгана по линии МИД сложностей не было. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Горбачев встречался с Рейганом один на один, довольно долго разговаривал. Главы государств – они тоже люди, чувствуют взаимопонимание, какую-то симпатию или антипатию. Почему я считаю невозможным дипломатию в онлайн-формате? Потому что дипломатия делается людьми, в ходе их встречи: как задастся разговор, насколько стороны понимают друг друга, доброжелательны, насколько у них сложились отношения. От этого очень много зависит. Иногда вроде и позиции политически разные, а отношения складываются, а иногда и наоборот», – рассказал Орджоникидзе. Он также добавил, что встреча один на один обеспечивает «более прямой и откровенный разговор».
«Горбачев старался всему миру понравиться, особенно западному, поэтому обстановка была дружески расслабленная. Отношения шли по нарастающей, на улучшение, это и заявлялось неоднократно. Мы сдавали наши позиции, они были счастливы. А теперь не сдаем, они далеко не счастливы», – рассказал дипломат.
Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита в Женеве
Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита на женевской вилле Ла Гранж.
Путин, Байден и Пармелен вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию. После этого, Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».
Церемония фотографирования состоялась на крыльце перед главным входом на виллу Ла Гранж. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.
Ранее Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После российского лидера на виллу прибыл Байден.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден обменялись шутками
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Президент России Владимир Путин обменялся с главой Белого дома Джо Байденом шуткой во время выхода представителей СМИ из зала.
В момент, когда сотрудники безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись, передает РИА «Новости».
Тем временем журналисты сообщают, что второе рукопожатие президентов состоялось непосредственно перед началом переговоров уже внутри виллы в Женеве. Так, после фотографирования лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки, посмотрев глаза в глаза.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена
Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.
В настоящее время доллар находится на уровне 71,86 рубля, евро – 87,12 рубля, передает ТАСС.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Путин и Байден выступят с ремарками после встречи в узком составе
Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе, сообщил телеканал MSNBC.
«Президент Путин и президент Байден встретятся в рамках небольшого мероприятия, взяв с собой по одному человеку и переводчику, вскоре после этого мы ожидаем что-то услышать от обоих, пресс-пул будет в помещении для этих ремарок», – сказал корреспондент телеканала Джонатан Лемир, передает ТАСС.
Он добавил, что после этого оба лидера удалятся на переговоры, которые могут продлиться четыре-пять часов, но могут затянуться и на больший срок.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Стало известно об успешности переговоров Путина и Байдена
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве прошли успешно, заявил источник в делегации, близкий к переговорам.
«Вполне успешно», – сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, в 17.05 (18.05 мск) в Женеве завершилась встреча Путина и Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.