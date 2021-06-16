Путин и Байден заявили о недопустимости развязывания ядерной войны в мире

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин заявил о возвращении к работе послов России и США

16 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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Байден подготовил военные угрозы против России

Корабли стран НАТО все чаще появляются у границ России nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet
Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.  Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Как проходили первые встречи Путина с президентами США

Билл Клинтон стал первым президентом США, с которым Владимир Путин провел переговоры Reuters
В среду Джо Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Владимиром Путиным. Наличие личных симпатий между лидерами редко совпадало с успешностью их встреч. Чем запомнились встречи Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа с Владимиром Путиным? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Сейчас не наша очередь сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Европейская цивилизация имеет три истока – греческая философская мысль, римский государственный и юридический гений и библейское откровение. Все мы – русские и американцы, британцы и французы – немного греки, а также римляне, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Подробности...
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Почему России и США не удастся создать правила конфронтации

Георгий Асатрян
Георгий Асатрян, востоковед, к.и.н.
Практики и характеристики многополярного, однополярного или биполярного мира у России и США фундаментальным образом различаются. Но правила международных отношений, построенные в 1945 году и обновленные после холодной войны, нуждаются в пересмотре. Подробности...
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Шпион Навальный может послужить Родине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если нынешняя администрация США попросит обменять Навального, то нужно будет срочно отнимать у Трампа значок «лучший агент России» и отдавать его Байдену. Подробности...
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Как США вмешались в выборы в России

«Красная линия» для России и НАТО

Байден на «сосисочной войне»

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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Путин и Байден заявили о недопустимости развязывания ядерной войны в мире

    16 июня 2021, 19:40

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана, свидетельствует совместное заявление лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.

    «Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Уточняется, что «недавнее продление договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

    Напомним, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США был продлен в феврале до 2026 года.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.


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    Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена

    16 июня 2021, 15:08

    Текст: Алина Назарова

    Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    «Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.

    «Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.

    В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».

    «Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (28)
    Путин и Байден закончили переговоры в узком составе
       16 июня 2021, 16:27
    Фото: SPUTNIK/REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Закончили узкий [состав]», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Переговоры в узком составе длились почти два часа, хотя по плану они должны были идти час с четвертью.

    Представитель Кремля отметил, что в переговорах решили сделать перерыв, после него пройдет встреча в расширенном составе, сообщает РИА «Новости».

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

    Планировалось, что лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (33)
    Байден утвердительно ответил на вопрос о доверии Путину

    16 июня 2021, 15:12

    Текст: Алина Назарова

    Президент США Джо Байден утвердительно кивнул головой, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает пресс-пул Белого дома.

    Как передает дежурная по пресс-пулу корреспондент газеты Politico Анита Кумар, «Байден утвердительно покивал головой вверх-вниз», когда ему прокричали вопрос о том, доверяет ли он Путину, передает ТАСС.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (16)
    Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе»
       16 июня 2021, 14:05
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

    Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России.

    Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости».

    Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит.

    Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (51)
    Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе
       16 июня 2021, 17:12
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

    До этого на встрече лидеров присутствовали только главы МИД и Госдепа Сергей Лавров и Энтон Блинкен, передает ТАСС.

    «Переговоры в расширенном составе начались», – сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров.

    Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж с участием делегаций. С российской стороны это Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

    Для обсуждения отдельных региональных вопросов – по Украине и по Сирии соответственно – на саммит приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    В состав американской делегации, по сведениям телеканала СNN, вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.

    Кроме того, на саммите присутствуют послы обеих стран – Анатолий Антонов и Джон Салливан.

    Ранее Путин и Байден закончили переговоры в узком составе.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (9)
    Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве
       16 июня 2021, 14:34
    Фото: Телеканал 360/Youtube
    Текст: Алина Назарова

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.

    Перед этим президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал лидерам России и США плодотворного диалога, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира», – заявил Пармелен.

    Встреча президентов проходит в помещении библиотеки. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, – небольшой букет белых цветов. Ранее стало известно, что официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики – нейтралитет и сдержанность.

    Рядом с президентами друг напротив друга – министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении.

    Журналисты до последнего продолжали находиться в помещении, где проходит встреча лидеров России и США. Наблюдалась давка, корреспонденты съемочных групп и фотографы постоянно попадали друг к другу в кадр.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (47)
    Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
       16 июня 2021, 19:01
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.

    «Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.

    Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.

    16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.

      

    Коментарии (17)
    Завершилась встреча Путина и Байдена в расширенном составе
       16 июня 2021, 18:24
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Уточняется, что встреча Путина и Байдена в расширенном составе не была разделена на две части, об этом сообщает ТАСС. Саммит продлился около трех с половиной часов, включая перерыв.

    Байден покинул виллу Ла Гранж, переговоры закончены. Отмечается, что американский лидер, покидая место встречи, показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.

    Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (7)
    Sky News прервал трансляцию выступления Джонсона для показа прибытия Путина в Женеву

    16 июня 2021, 15:02

    Текст: Алина Назарова

    Британский телеканал Sky News прервал трансляцию традиционной сессии вопросов и ответов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Палате общин, чтобы показать кадры прибытия президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж.

    Сначала, пока Джонсон выступал, экран был поделен на две части – в одной транслировались ответы главы британского правительства, в другой – движение кортежа российского лидера по улицам Женевы. Затем, когда Путин вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии, передает ТАСС.

    Sky News продемонстрировал, как российского президента встретил швейцарский коллега Ги Пармелен и как политики вошли в здание. Затем телеканал вернулся к трансляции выступления Джонсона в парламенте, но вскоре вновь разделил экран, чтобы показать кортеж американского президента Джо Байдена.

    Когда кортеж главы американской администрации остановился перед виллой Ла-Гранж, трансляция выступления Джонсона была вновь прервана на короткое время. Однако, когда оба лидера встретились перед входом в виллу, Sky News в третий раз стал показывать происходящее в Женеве, показав вступительное слово Пармелена, и «вернулся» в Палату общин лишь через несколько минут, чтобы потом вновь переключиться на трансляцию первых кадров со встречи Путина и Байдена

    Телерадиовещательная корпорация Би-би-си в свою очередь не стала прерывать трансляцию выступления премьер-министра, однако, когда встреча началась, на какое-то время разделила экран на две части, чтобы также показать кадры из Женевы.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (5)
    Советский дипломат рассказал об обстановке на встрече Горбачева и Рейгана
       16 июня 2021, 16:41
    Фото: Фотохроника ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе вспомнил, как проходила встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 году.

    Орджоникидзе отметил что саммит СССР – США 1985 года также проходил в Женеве, по мнению советского дипломата, Швейцария – удачное место для проведения подобных переговоров, он приветствует такой же выбор для встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Дипломат рассказал, что в плане организации встречи Горбачева и Рейгана по линии МИД сложностей не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Горбачев встречался с Рейганом один на один, довольно долго разговаривал. Главы государств – они тоже люди, чувствуют взаимопонимание, какую-то симпатию или антипатию. Почему я считаю невозможным дипломатию в онлайн-формате? Потому что дипломатия делается людьми, в ходе их встречи: как задастся разговор, насколько стороны понимают друг друга, доброжелательны, насколько у них сложились отношения. От этого очень много зависит. Иногда вроде и позиции политически разные, а отношения складываются, а иногда и наоборот», – рассказал Орджоникидзе. Он также добавил, что встреча один на один обеспечивает «более прямой и откровенный разговор».

    «Горбачев старался всему миру понравиться, особенно западному, поэтому обстановка была дружески расслабленная. Отношения шли по нарастающей, на улучшение, это и заявлялось неоднократно. Мы сдавали наши позиции, они были счастливы. А теперь не сдаем, они далеко не счастливы», – рассказал дипломат.

    Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (5)
    Путин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита в Женеве

    16 июня 2021, 14:29

    Текст: Алина Назарова

    Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита на женевской вилле Ла Гранж.

    Путин, Байден и Пармелен вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию. После этого, Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».

    Церемония фотографирования состоялась на крыльце перед главным входом на виллу Ла Гранж. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.

    Ранее Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После российского лидера на виллу прибыл Байден.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.  

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    Путин и Байден обменялись шутками
       16 июня 2021, 14:48
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин обменялся с главой Белого дома Джо Байденом шуткой во время выхода представителей СМИ из зала.

    В момент, когда сотрудники безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись, передает РИА «Новости».

    Тем временем журналисты сообщают, что второе рукопожатие президентов состоялось непосредственно перед началом переговоров уже внутри виллы в Женеве. Так, после фотографирования лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки, посмотрев глаза в глаза.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

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    Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена

    16 июня 2021, 14:53

    Текст: Алина Назарова

    Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.

    В настоящее время доллар находится на уровне 71,86 рубля, евро – 87,12 рубля, передает ТАСС.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе. 

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    Путин и Байден выступят с ремарками после встречи в узком составе

    16 июня 2021, 15:16

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе, сообщил телеканал MSNBC.

    «Президент Путин и президент Байден встретятся в рамках небольшого мероприятия, взяв с собой по одному человеку и переводчику, вскоре после этого мы ожидаем что-то услышать от обоих, пресс-пул будет в помещении для этих ремарок», – сказал корреспондент телеканала Джонатан Лемир, передает ТАСС.

    Он добавил, что после этого оба лидера удалятся на переговоры, которые могут продлиться четыре-пять часов, но могут затянуться и на больший срок.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден. 

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    Стало известно об успешности переговоров Путина и Байдена

    16 июня 2021, 18:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве прошли успешно, заявил источник в делегации, близкий к переговорам.

    «Вполне успешно», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Напомним, в 17.05 (18.05 мск) в Женеве завершилась встреча Путина и Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (8)
     
     
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