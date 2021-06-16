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Главный мост Женевы украсили флагами России и США
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Главный мост Женевы Монблан в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена украсили флагами двух стран.
Монблан соединяет кварталы города, находящиеся на левом берегу реки Роны, с районами на правом берегу и ведет к вилле Ла-Гранж, где в среду пройдет саммит Россия – США. Он входит в зону безопасности – в день встречи, несмотря на то, что Монблан является важной транспортной артерией Женевы, мост будет закрыт, передает ТАСС.
Главный мост Женевы был построен в 1862 году и назван в честь самого высокого горного массива Альп – Монблана. Длина моста составляет 252 метра, ширина – около 27 метров.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
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Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
NBC без пояснений привела слова Путина о «лиге сексуальных реформ»
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Телекомпания NBC предпочла буквальный и дословный перевод интервью президента России Владимира Путина, включая цитаты и фразеологизмы, сообщают информационные агентства.
Рассуждая о внутренней политике США, Путин использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Ее перевели дословно – «don't be mad at the mirror if you are ugly». Ряд западных СМИ взяли эту фразу для заголовков, передает ТАСС.
Дословно перевели и цитаты из художественных произведений, причем приводятся они без кавычек. Так, Путин процитировал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В книге, желая остановить жалобы Паниковского на то, что тот беден и его не любят девушки, Остап Бендер заявляет: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Путин предложил «жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. NBC перевела его слова как «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Никаких пояснений к заявлению Путина NBC не приводит. Слова из песни «За того парня» из фильма «Семнадцать мгновений весны» «что-то с памятью моей стало» перевели как «something wrong with my memory».
При этом интервью публиковалось частями. NBC, сильно монтируя беседу, убрала отдельные фразы. К примеру, цитата из «Золотого теленка» есть только в полной стенограмме. Однако NBC обещала показать полную версию встречи.
Журналист Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью. По его словам, Путин продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в России.
Напомним, Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В беседе с NBC он заявил о развитии политической системы России и деградации отношений США и России до самой низкой планки. Путин во время интервью заявил, что поведение Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебивал его.
СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов
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Соединенные Штаты в 60-е годы прошлого века без ведома Москвы экспортировали через страны третьего мира советский титан для создания сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, пишет журналист Тревор Филсет в National Interest.
По мнению журналиста, Blackbird («Черный дрозд») стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час.
«Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать», – отметил журналист, передает РИА «Новости».
Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном – он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.
«Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла», – подытожил Филсет.
Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины.
Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением
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Комментируя предстоящую встречу президентов России и США, британская газета The Times пишет, что главе Белого дома Джо Байдену не под силу «изменить характер правления» российского лидера Владимира Путина, потому он должен продемонстрировать, что Вашингтон не примирится с нынешним курсом Москвы.
Издание отмечает, что «на кону стоят существенные геополитические проблемы», а «единственный надежный способ нормализации отношений – это внушить руководству России, что агрессия будет встречена терпеливым сдерживанием, а не потворством», приводит перевод статьи ИноПресса.
«В то время, когда Китай прибегает к морским провокациям и агрессивной дипломатии, Байдену необходимо стабилизировать отношения с Россией и гарантировать, что западные демократии не столкнутся одновременно с двумя экспансионистскими вызовами. Этого нельзя достичь, выдавая желаемое за действительное – это требует как готовности выслушивать опасения союзников, так и терпеливой приверженности сдерживанию российских провокаций», – говорится в статье.
При этом, утверждает редакция газеты, «стремясь к более стабильным отношениям, Байден должен четко дать понять, что США будут продолжать укреплять оборону Польши и стран Балтии. Это не эскалация, а приверженность коллективной безопасности». «Байден не может изменить характер правления Путина ни лестью, ни принуждением. Вместо этого его задачей будет передать сигнал о том, что США не примирятся с нынешним курсом России и не перестанут защищать права человека и правовые нормы», – заключает издание.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»
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Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, попросил американского президента Джо Байдена вернуть его в США, свидетельствует аудиозапись.
Она была сделана 30 мая в ходе разговора Уилана с родителями. В начале записи брат осужденного Дэвид сообщил, что Пол Уилан просил обнародовать ее перед саммитом России и США. На записи Уилан, обращаясь к Байдену, заявил: «Умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников». Уилан заверил, что «невиновен», а задержание называет «несправедливым». Он утверждает, что «не было никакого преступления шпионажа». «Секретный процесс без улик доказывает этот факт», – сказал он.
Также Уилан отметил, что обращается к Байдену «после 30 месяцев задержания со стороны российского правительства – а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране» в 1979–1981 годах. По версии Уилана, его арест – это «похищение американского туриста». Уилан сказал, что его поддерживают члены Конгресса США и американские граждане, которые требуют «немедленных решительных действий». «Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но Уилан в их число не входит.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков.
По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он.
«Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены», – уточнил Ушаков.
Он также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности. «Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового «уравнения безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность», – заявил Ушаков.
Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% – до 23,8 млрд долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 млрд долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке.
Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности. «В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности – для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», – напомнил помощник президента.
Кроме того, по его словам, одним из важных вопросов повестки будет экология и климат. Он указал, что природоохранная проблематика – одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы.
Также Ушаков указал, что американская сторона, вероятно, поднимет тему Алексея Навального. «Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много на этот счет сигналов, в том числе даже из Великобритании, Брюсселя. Будут поднимать, конечно», – сказал Ушаков, говоря о том, будет ли фигурировать в повестке встречи тема Навального.
Он также отметил, что президент России в последнее время тоже несколько раз говорил об этом, в том числе в недавнем интервью американской телекомпании NBC.
Помощника Путина также спросили, могут ли на саммите в Женеве затрагиваться вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии. «Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более, они обсуждали это все с союзниками», – ответил Ушаков.
Он также не исключил, что Россия и США в Женеве обсудят проблемы дипучреждений, аресты россиян в третьих странах. «В частности, речь пойдет о незаконном захвате российской дипсобственности в США и ухудшающихся условиях функционирования наших загранучреждений. Будет также затрагиваться проблематика незаконных арестов наших граждан по американским запросам в третьих странах. С 2008 года таких случаев насчитывается уже около 60», – сказал Ушаков.
Помощника президента спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения задержанных в России американцев, в частности осужденного за шпионаж Пола Уилана. «Эти вопросы обсуждаются по линии МИД, по другим каналам. Я назвал в числе согласованных тем специально: «конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений». Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших (граждан) отлавливают во всех частях света. Но это касается только вот этого одного аспекта, а нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран и по другим линиям», – ответил он.
Ушаков уточнил, что с 2014 года американцами было принято очень много санкций и сделано много «различных совершенно неоправданных шагов» в отношении работы диппредставительств, так что все они функционируют в усеченном режиме, что достаточно сложно. «Более того, была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована везде, договоренности есть. Много что есть обсуждать, и это все будет обсуждаться под рубрикой «нерешенные вопросы двусторонних отношений». Хотя бы если часть мы сдвинем с места, уже будет неплохо», – заключил он.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Названо время встречи Путина и Байдена в Женеве
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Встреча президентов России и США начнется в среду, 16 июня, в 13.00 по Женеве (14.00 мск), но сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«В 13 часов по Женеве, по Москве – 14», – сообщил Ушаков, добавив, что Путин прилетит в Швейцарию в этот же день.
По словам Ушакова, время, отведенное на переговоры, есть, но говорить о нем смысла сейчас нет. «Даже не буду называть, поскольку все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы затронут больше времени, чем мы запланировали. Просто сейчас это глупо даже говорить», – пояснил помощник президента, передает РИА «Новости».
Он добавил, что очередность обсуждения вопросов также согласована, хотя в нее могут быть внесены коррективы. «Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них, и для нас», – отметил он.
При этом, рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло. «Нет, я бы не сказал. Естественно, в ходе переговоров были какие-то разногласия, нестыковки. Но потом достаточно быстро вышли на общее понимание и формата, и тем, которые будут обсуждаться. Это же в общем-то самое простое – согласовать темы и договориться, в каком количественном составе кто из участников будет присутствовать. Но все остальное сложнее, содержание очень сложное», – подчеркнул он.
В Кремле также рассказали хронологию встречи. «Путина встречает на вилле «Ля Гранж» президент Швейцарии, затем приезжает Байден, происходит традиционное совместное фотографирование, потом несколько слов скажет президент Швейцарии, приветствует участников саммита, пожелает успеха, и затем наш президент и президент США проходят в библиотеку на первом этаже – и начинаются переговоры», – сообщил он.
По словам помощника президента, переговоры будут состоять из трех частей. «Первое – это беседа в узком составе, потом переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе и затем переговоры продолжаются. После этого стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, и на этом саммит завершается», – заявил Ушаков.
В ходе беседы узкого состава президентов будут сопровождать с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской стороны – госсекретарь Энтони Блинкен. «Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. А что касается, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит», – указал помощник президента.
Говоря о совместной пресс-конференции, он отметил, что именно ее отсутствием эта встреча будет отличаться от других. «Раньше американская сторона в первую очередь более активно, чем мы, еще с советского периода, выступала за проведение совместных пресс-конференций. У нас достигнуто такое понимание, что каждая сторона будет организовывать отдельное общение с прессой», – проинформировал он.
После этого состоится двусторонняя встреча российского президента со швейцарским коллегой, после чего Путин вылетит в Россию.
Что касается состава российской делегации, в нее, помимо Ушакова и Лаврова, войдут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Кроме того, для обсуждения различных вопросов региональной тематики также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. «То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые затронут президенты», – уточнил Ушаков.
Он также заверил, что для встречи президентов принимаются все необходимые эпидемиологические меры. «Все меры безопасности сверхсерьезные предпринимаются, понятно, и с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже. И американцы, и мы к этому очень серьезно относимся», – сказал Ушаков.
Он отметил, что в последнее время в очном формате проводилось не так много контактов. «Так что, естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам будет, конечно», – заверил помощник президента.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
США запретили ввозить собак из России
С 14 июля в США запрещается ввозить собак из более чем 110 стран и регионов мира, включая Россию, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Ведомство пояснило, что запрет введен, так как «эти страны … представляют риск по ввозу собачьего бешенства». Запрет является «временным», но продолжительность его пока не оговаривается. Он коснется, в частности, России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, материкового Китая, Молдовы, Украины, стран Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. На вошедшие в черный список страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.
Указывается, что «недостаточно привитые от вируса бешенства собаки не защищены от вируса и представляют угрозу общественному здоровью». Запрет должен защитить США от «повторного возникновения вируса собачьего бешенства в стране», передает РИА «Новости».
Исключения возможны в крайних случаях, для этого требуется как минимум за шесть недель до планируемого въезда оформить заявку. Если разрешение не выдадут, то обратно животное отправится за счет владельца.
В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению властей, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году. Ежегодно выявляют около 5 тыс. случаев бешенства у животных, 90% – в дикой природе. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.
Помощник Горбачева прокомментировал слова Путина об обмане НАТО
Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что последний советский лидер позволил Североатлантическому альянсу себя обмануть и не выполнить обещание не расширять НАТО на восток.
Палажченко заявил, что во время «перестроечных» переговоров о послевоенной Европе речи о расширении НАТО на территории бывшей ОВД не было – такие обещания не давались ни письменно, ни устно.
«Речь идет о подготовке Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, когда обсуждалась территория ГДР в контексте объединения Германии. Западные партнеры обещали СССР не размещать инфраструктуру НАТО и стратегические вооружения именно в восточной Германии. Возможное вступление в НАТО Польши, Венгрии и других соседних стран не упоминалось», – заявил «Ридусу» помощник экс-президента СССР.
Ранее Владимир Путин в интервью телекомпании NBC заявил, что на очередных переговорах с Западом Горбачев получил устное обещание, что НАТО не станет включать в свой состав страны бывшей Организации Варшавского договора.
«В период СССР еще Горбачеву – он, слава богу, жив-здоров, спросите у него – устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну, и где эти обещания? ... Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка – у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», – сказал российский лидер.
Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам.
Москва выразила готовность обменяться заключенными с США
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В рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
На вопрос о том, есть ли в двусторонней повестке возвращение россиян, которые находятся в тюрьмах США, Рябков ответил, что Москва «постоянно американцам об этом говорит, сейчас к саммиту тема вновь звучит». Он подчеркнул, что «ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США», можно решить «буквально «на раз». Для этого требуется лишь согласие Вашингтона на задействование механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В ответ Россия «готова встречно американцам передать их граждан».
Рябков отметил, что «на прежних этапах» велись «некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было». «И сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте», – приводят слова Рябкова «Известия».
Рябков пояснил, что значительная часть сообщений СМИ на данную тему – «способ просто создать некий фон и сформировать определенное политическое давление» в ситуации вокруг Уилана, но такие действия «не помогают ни его положению, ни решению всей этой крайне тяжелой ситуации, предельно острой, с так называемыми гуманитарными случаями».
Замглавы МИДа отметил, что есть «некоторый опыт в этой сфере, и нагнетать и устраивать какую-то шумиху, тем более в ситуации, когда его вина доказана и он отбывает срок по тяжелой статье – по статье за шпионаж, неправильно». «Это не улучшает его шансы», – заверил Рябков.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Санкции США помешали изготовлению Россией спутника для Анголы
Из-за санкций США России, возможно, придется переделывать спутник связи AngoSat-2 для Анголы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Как пояснил источник РИА «Новости», США запретили европейской компании Airbus поставку в Россию «модуля полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием». Запрет объясняется «наличием в нем американской электронной компонентной базы». Из-за действий США требуется пересмотр схемотехнических решений и согласование с заказчиком.
Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций.
Американский чиновник: «Преломления хлеба» на встрече Путина с Байденом не будет
Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в расширенном составе с участием пяти должностных лиц с каждой стороны, при этом рабочего обеда не предусмотрено, «преломления хлеба» не будет, заявил американский чиновник.
«Преломления хлеба не будет», – цитирует ТАСС американского чиновника, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.
Встреча может длиться четыре-пять часов, Путин и Байден начнут переговоры в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков.
Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.
«Мы не знаем, кто будут остальные участники, но Белый дом говорит, что сообщит об этом завтра», – указал пресс-пул.
Соединенные Штаты рассчитывают, что главы государств после встречи дадут некоторые поручения, но крупных итогов не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на неназванного американского чиновника.
При этом пресс-конференция Путина по итогам саммита в Женеве пройдет перед аналогичным мероприятием у Байдена, указал он.
На встрече также планируется обсудить истечение договора СНВ-3 в 2026 году, Алексея Навального и права человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже прибыл в Женеву.
Байден вылетел в Женеву для предстоящей встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где 16 июня встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию, он должен прибыть в Женеву в 16.15 по местному времени (17.15 мск), передает ТАСС.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Женеве в день встречи Путина и Байдена достигнет 32 градусов тепла, но организаторы заверяют, что это было учтено при подготовке площадки и пресс-центров.
Основная подготовка Женевы как города – хозяина российско-американского саммита практически завершена, остаются последние штрихи. Открылись и уже принимают журналистов два пресс-центра – в Международном центре конференций (CICG) и временный павильон напротив виллы Ла-Гранж, где и пройдет сама встреча лидеров. Если высокие температуры не сильно угрожают CICG, здание которого более чем приспособлено к любым погодным условиям, то тент, расположившийся буквально на берегу Женевского озера, в этом смысле вызывает у журналистов вопросы.
«Системы охлаждения уже предусмотрены и будут работать завтра. Но мы заранее просим прощения за возможные неудобства», – указала одна из сотрудниц пресс-центра. При этом она призналась, что сама предпочла бы работать в CICG.
Тем не менее большинство журналистов предпочитает работать именно в этом пресс-центре, так как из него можно наблюдать, хоть и издалека, саму виллу, а по оснащению он ничем не уступает тому, что находится недалеко от штаб-квартиры ООН. Число корреспондентов в нем продолжает расти – если утром накануне саммита их было не больше 20 человек, то после полудня пространство пресс-центра заполнилось почти на треть. В день встречи их ожидается значительно больше.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Приговорившая Бута в США судья сочла целесообразным его обмен на Уилана
Было бы целесообразно обменять осужденного в США россиянина Виктора Бута на осужденного в России американца Пола Уилана, заявила федеральный судья США Шира Шейндлин.
Как сообщил корреспондент CNN Мэттью Ченс, судья считает, что Бут «уже отсидел долгий срок в тюрьме», поэтому «имело бы смысл» обменять его «на кого-нибудь типа Пола Уилана». Корреспондент уточнил, что «перефразировал» ее слова, передает РИА «Новости».
Защита Бута надеется, что мнение судьи будет воспринято президентом США Джо Байденом и учтено в его переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Стив Зиссу, глава адвокатской фирмы, которая сейчас представляет интересы Бута в США. Зиссу выразил благодарность «судье Шейндлин за ее желание прояснить для всего мира, что Виктор Бут находится в тюрьме слишком долго».
Зиссу отметил, что Бут уже 13 лет «провел в тюрьме, в тысячах миль от своей семьи». Он подчеркнул, что Шейндлин пользуется огромным уважением в среде американских юристов и что ее слова будут услышаны многими в США.
Шейндлин сейчас 75 лет, она была назначена на должность федерального судьи США в 1994 году администрацией президента Билла Клинтона, в которой вице-президентом был Байден. В 2016 году она вышла в отставку по собственному желанию.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в том числе военных, и в поддержке терроризма. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы.
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В Женеве приземлился самолет с российской делегацией
В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку, что привело к часовой задержке.
На подлете к Женеве стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа. Самолет «Россия» стал кружить в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов, через некоторое время экипаж получил разрешение на посадку и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости».
Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы 16 июня на первой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Предполагается, что задержка связана с прилетом в Швейцарию президента США. Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
Как сообщает ТАСС, власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.
«Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», – говорится в заявлении исполнительного совета города.
«Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций», – сообщили власти города.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Женеву.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.