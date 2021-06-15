Мишустин заявил об отсутствии ощутимых результатов программы развития Северного Кавказа

Программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемая в последние годы, имеет низкую эффективность, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, что «существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали», передает РИА «Новости».

«В том числе поэтому мы оптимизировали институтов развития, которые отвечают за кавказское направление», – добавил он.

Премьер также указал, что «на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах – почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек».

По его словам, в рамках совещания он планирует обсудить с его участниками конкретные предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые должны в ближайшем будущем дать ощутимый результат.

Таким образом, «основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП (валового регионального продукта) на душу населения, и важнейшего показателя – инвестиций в основной капитал».

«Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне», – заявил Мишустин.

В качестве примера председатель правительства привел показатель уровня младенческой смертности, который почти на треть, на 29%, выше, чем в целом по стране.

«На Кавказе очень много молодых людей, но им, к сожалению, очень сложно найти подходящую работу, ну и тем более с хорошей заработной платой. И безработица, к сожалению, вышла еще из-за распространения коронавируса, ее уровень более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по России. Есть и инфраструктурные проблемы – дороги, коммунальные системы требуют самого серьезного внимания», – добавил он.

Кроме того, во время посещения мультимедийного парка проекта «Россия – моя история» в Пятигорске Мишустин заявил, что «нашу историю пытались много раз переписать». Он пояснил, что зачастую пытаются исказить «те факты, которые изучены историками, приняты населением страны».

«Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры. И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно – молодому поколению», – подчеркнул премьер.

Он напомнил, что недавно страна отпраздновала 12 июня, День России: «Это замечательный день, когда мы вспоминаем историю нашей страны, вспоминаем события, которые сделали ее такой великой, такой технологичной».

Председатель правительства подчеркнул, что при движении вперед, в будущее, важно помнить о том, какие события происходили в прошлом. Мишустин дал напутствие школьникам никогда не забывать об этом.