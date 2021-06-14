Байден призвал НАТО и G7 улучшить координацию действий по России

НАТО и G7 нуждаются в лучшей координации своих действий в отношении России, заявил президент США Джо Байден на двусторонней встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«У нас есть новые вызовы. Есть Россия, которая действует не так последовательно, как мы надеялись, а также Китай. И я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации [для противостояния вызовам]», – цитирует ТАСС Байдена.

Также глава Белого дома указал, что Соединенные Штаты считают 5-ю статью Устава НАТО о коллективной безопасности священным обязательством.

Согласно 5-й статье Устава, договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран».