Пушков назвал шантаж «единственной формой существования» Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил о вымогательстве и шантаже со стороны Украины, которая собралась подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии.

«Одно непонятно: почему весь мир должен заботиться о том, чтобы наполнить газом «всю украинскую газотранспортную систему»? Украина постоянно занимается вымогательством и шантажом. Это ее единственная форма существования», – написал Пушков в Telegram.

Так он прокомментировал опубликован новую в газете ВЗГЛЯД новость о том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться к Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.

Сенатор также прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска «Северного потока – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он.

«Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter.

До этого украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Киев сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора.