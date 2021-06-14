На Украине захотели получить часть акций оператора «Северного потока – 2»

Украина сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Окей, мы понимаем, что «Северный поток – 2» может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока – 2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», – заявил эксперт, передает РИА «Новости».

По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. «Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока – 2»... Продайте или передайте украинскому Нафтогазу 5% стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», – сказал он.

Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант «возможен». При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с Газпромом. «Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», – отметил эксперт.

При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через «Северный поток – 2» будет дешевле, или же украинскую ГТС «просто вырубят».

10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.

4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.