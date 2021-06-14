Нафтогаз собрался подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии

Компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться к Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко.

Издание пишет, что Газпром «контролирует» транзит газа по трубопроводам из Центральной Азии на Украину. В течение 15 лет транзит газа так и не осуществлялся. Если Газпром не будет содействовать транзиту, Нафтогаз примет меры, пишет газета. В частности, по словам Витренко, компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам Газпрома, процесс может занять несколько месяцев, передает РИА «Новости».

«Если они (Газпром) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию) и арбитраж», – заявил Витренко газете, подчеркнув, что на этот процесс могут уйти годы. Издание отмечает, что Киев может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон Евросоюза о конкуренции, поскольку ситуация влияет на поставки газа на рынки ЕС.

По словам Витренко, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава Нафтогаза.

Витренко разговаривал с газетой из Вашингтона, в столице США он пытается убедить администрацию президента Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2». По его словам, даже если проект газопровода будет остановлен, Киев будет призывать Газпром транспортировать менее дорогой газ из Центральной Азии для внутренних нужд Украины и транзита в Европу.

Пока же американцы утешают Украину вариантами спасения от запуска «Северного потока – 2», который сами признали неизбежным. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал сразу о трех планах развития ситуации для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким США видят транзитное будущее Украины при работе российско-европейского обходного газопровода.

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