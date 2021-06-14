Мясников назвал способ очищения мозга от «шлаков»

Очищение головного мозга от «шлаков» происходит во время сна, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Любимая людьми тема: очищение от шлаков. Так вот: новые исследования показывают, что именно со время сна происходит очищение мозга от «шлаков». Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, по сравнению с теми, кто спит достаточно», – написал Мясников в Telegram.

Он уточнил, что эта тема новая и активно исследуемая. «Может объяснить почему недосып ведет ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга», – добавил он.

Тем временем, американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение, передает РИА «Новости».

При этом именно во время быстрого, или глубокого сна происходит строительство и укрепление синапсов – структур, которые соединяют нейроны друг с другом. Тогда же приходят самые яркие сны – свидетельство того, что мозг не спит, а нейроны «общаются» между собой.

Ранее Мясников раскрыл фразу, которая позволит пациенту быстро получить помощь в медучреждении.