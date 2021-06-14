Власти Петербурга отменили «Бал медалистов»

В Санкт-Петербурге отменяется проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, сообщили власти города.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, с 17 июня «уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%», а «максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать 3 тыс. человек», передает ТАСС.

Кроме того, «отменяется проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». Также приостанавливается работа ресторанов с 2.00 до 6.00 мск, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом. В ТЦ прекращают работу детские комнаты, объекты развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров; торговля и оказание услуг на островках, передает РИА «Новости».

Вводится временный запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, «за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций». Оказание услуг общественного питания и продажа продуктов запрещены в фан-зонах Евро–2020. Запрет не распространяется только на продажу напитков.

Власти Петербурга рекомендуют организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах из-за коронавируса. В случае невыполнения организациями и индивидуальными предпринимателями ранее установленных требований, выданный уникальный QR-код, (необходимый для продолжения работы и предъявления проверяющим), будет аннулирован.

Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В субботу в Москве был выявлен рекордный с конца 2020 года уровень заболеваемости COVID-19.