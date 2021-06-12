Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста-Героя труда

Власти будут и дальше поддерживать развитие села, а руководители отрасли должны подумать о зарплатах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами государственных премий и героев труда в Кремле в День России.

Звания Героя труда удостоен тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александр Бондаренко. «Зарплата какая у вас?» – поинтересовался президент, извинившись за столь бытовой вопрос, передает РИА «Новости».

«Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше», – ответил Бондаренко.

Главе государства эту сумма показалась небольшой. «Это маловато, честно говоря», – заметил он.

Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тыс. в месяц, но речь идет о сезонных работах. «Нам хватает», – сказал он.

«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа… Будем дальше работать над этим», – заверил президент.

Ранее Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей «Горой Труда России» и государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.