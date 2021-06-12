Путин в Кремле наградил Героев Труда и вручил Госпремии

Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и Государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.

«В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год», – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент удостоил звания Героя Труда России капитана ледокола, наставника Дальневосточного морского пароходства Геннадия Антохина, замгендиректора «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова, директора и худрука дагестанской Республиканской школы искусств Мурада Кажлаева, машиниста крана доменного цеха в Кузбассе Людмилу Суслякову и тракториста совхоза имени Кирова Александра Бондаренко.

Также глава государства вручил Государственные премии лауреатам 2020 года. Премии удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, скульптору Александру Рукавишникову. За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты России Елене Тополевой-Солдуновой.

Также Госпремию присудили еще двум коллективам ученых. Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть в том числе использованы в производстве квантовых компьютеров.

Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Как отметил в ходе церемонии глава государства, эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентов.