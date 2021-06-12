Дополнительные меры из-за ухудшения ситуации по COVID ввели в Карелии Саудовская Аравия решила пустить на хадж не более 60 тыс. проживающих в стране мусульман 12 июня 2021, 14:38 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек, передало Саудовское агентство новостей заявление министерства по делам хаджа и умры королевства. В заявлении указывается, что «хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс. человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса», передает РИА «Новости». В 2020 году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тыс. человек. Паломничество по святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год, называется хаджем, оно является одной из обязанностей мусульман – хадж нужно совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.

Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19 10 июня 2021, 16:25 Текст: Дарья Григоренко

Больше половины россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, представленным в четверг на пресс-конференции Экспертного института социальных исследований в Москве, 55% опрошенных выразили готовность привиться российской вакциной. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать. Массовую вакцинацию не поддерживают 22% опрошенных, передает ТАСС. Напомним, что власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V» 9 июня 2021, 21:15

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что руководство Евросоюза должно разрешить въезжать в страны ЕС людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутником V». «Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», – цитирует РИА «Новости» Санчеса. Напомним, министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса 11 июня 2021, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости». Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин. Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал. За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Проценко заявил о сложностях лечения COVID-19 из-за новой мутации 10 июня 2021, 21:40

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения этого гипервоспаления, или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, и это заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», – передает его слова РИА «Новости». По словам Проценко, вирус стал тяжелее, и разорвать этот порочный круг без вакцинации невозможно. «[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», – пояснил медик. Сейчас в больнице в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда, передает ТАСС. «Во всяком случае пока тот уровень популяционного иммунитета, который есть в Москве, требует носить маски... Он глубоко меньше 50 процентов. Говорят о том, что 60+ процентов – это то, когда мы можем начать понятием оперировать», – добавил Проценко. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлено более тысячи случаев коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский, и 6% – южноафриканский. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. СМИ анонсировали отмену Германией ограничений на въезд 11 июня 2021, 15:30

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Текст: Елизавета Булкина

Германия с 1 июля намерена отменить ограничения на въезд граждан из стран с показателями заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщило издание Bild. В Германии определяют степень заражаемости на 100 тыс. населения для введения определенных мер для борьбы с распространением коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии является критической, передает РИА «Новости». Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил снятие ограничений. «С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам», – сказал он. По его словам, ФРГ с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска. Однако Германия будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости. «Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру», – передает слова Мааса ТАСС. Напомним, 1 июня представительства ФРГ и Франции в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз. Ракова призвала москвичей сократить свои контакты 9 июня 2021, 16:52 Текст: Елизавета Булкина

Жителям Москвы на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», – передает ее слова ТАСС. Она также призвала сделать прививку от COVID-19. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – отметила заммэра столицы. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Словакия отказалась покупать новые партии «Спутника V» 12 июня 2021, 01:33

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок в интервью французскому телеканалу France 24. «Мы не планируем новые закупки «Спутника V», – передает ТАСС текст заявления политика со ссылкой на TASR. При этом Корчок выступил с утверждением, что среди жителей республики проявился якобы не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению прививок российским препаратом. Одновременно глава МИД Словакии признал, что жители республики теряют в целом интерес к вакцинации, вне зависимости от того, какие вакцины им предлагают. «Мы, правительство, должны активизировать кампанию [по вакцинации] и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе [передвижения]», – сказал Корчок. Напомним, в понедельник в Словакии началась вакцинация «Спутником V». С 1 июня в республике открылась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса. 26 мая власти Словакии одобрили применение «Спутника V» в республике. В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса 12 июня 2021, 11:48

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701, Санкт-Петербурге – 889, Московской области – 867. Всего в стране выявлено 5 193 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 792 169 человек, из них 9986 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 126 073 человека. Таким образом, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 – это максимум с 6 мая 2020 года, передает ТАСС. В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы – в Самарской области, где он остался на уровне 0,88. В Ростовской области индикатор впервые с 18 мая достиг одного, в Санкт-Петербурге он равен 1,01; в Иркутской области – 1,02; в Подмосковье – 1,06; в Воронежской области – 1,07; в Нижегородской – 1,08. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,12 (для региона это максимум с 23 октября прошлого года), в Свердловской области – до 1,14 (максимум с 21 октября). Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 505. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1005. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса 9 июня 2021, 19:56 Текст: Елена Мирошниченко

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% российских военнослужащих и членов их семей, это, по его словам, позволило защитить армию от коронавируса. «Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников», – рассказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, это позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности. Шойгу объяснил, что вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил. По словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, продолжается прививочная кампания. «В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», – рассказал министр. В апреле сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек. В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса 10 июня 2021, 11:33

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5245, Санкт-Петербурге – 859, Московской области – 801. Всего в стране выявлено 5 167 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 771 995 человек, из них 10 096 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 125 278 человек. Накануне, 9 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 407. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1292. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые предупредили о риске кровотечения после вакцинации AstraZeneca 9 июня 2021, 19:04 Текст: Елизавета Булкина

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca на 48% повышает риск развития кровотечений и примерно в шесть раз увеличивает вероятность появления синяков и кожной сыпи, к таким выводам пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы исследования изучили последствия вакцинации от коронавируса 2,5 млн жителей Шотландии препаратами компаний Pfizer и AstraZeneca, передает ТАСС. «В прошлом заявления о побочных эффектах были основаны на наблюдениях за небольшими группами людей. Мы изучили фактически все вакцинированное население Шотландии и обнаружили, что вакцина Pfizer не вызывала серьезных побочных эффектов, тогда как вакцина от AstraZeneca повышала вероятность развития аутоиммунных проблем, тромбов и кровотечений», – заявил профессор Эдинбургского университета (Великобритания) Азиз Шейх. Однако при этом он подчеркнул, что абсолютный уровень риска во всех этих случаях остается крайне малым для большинства групп населения, а также он в десятки раз меньше, чем вероятность гибели от аналогичных осложненийпри коронавирусе. Поэтому, пояснил ученый, результаты исследования не должны стать причиной для отказа от вакцинации, если пациенты не испытывали в прошлом аналогичных проблем с работой кровеносной системы. Ученые подтвердили, что препарат AstraZeneca действительно способствует развитию тромбов в крупных кровеносных сосудах. Вероятность сих появления повышается примерно на 22% по сравнению с тем, как часто они появляются у здоровых людей того же возраста и пола. Также исследователи обнаружили два других серьезных побочных эффекта, которые связаны с британо-шведской вакциной: AstraZeneca примерно в 5-6 раз повышала вероятность развития так называемой идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП). Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое в большинстве случаев приводит к формированию синяков и кожной сыпи. Иногда появление ИТП приводит к развитию более опасных проблем со здоровьем, угрожающих жизни пациента. Также вакцинация AstraZeneca повышала вероятность развития внутренних кровотечений примерно на 48% по сравнению со здоровыми людьми, не получавшими эту прививку. Чаще всего такие кровотечения возникали в первые две недели после вакцинации. Но при этом, считают ученые, оба этих побочных эффекта могут быть связаны не с непосредственным действием вакцины на организм жителей, а с различными побочными факторами, которые были упущены при анализе. Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции. При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины. «Спутник V» показал высокую эффективность в Бахрейне 10 июня 2021, 18:28 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина от коронавируса «Спутник V» на исследованиях в Бахрейне показала эффективность на уровне 94,3% сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения 2-го компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года», – говорится на сайте РФПИ. При этом отмечается, что 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после получения второго компонента «Спутник V», протекали в легкой форме. «Данные вакцинации в Бахрейне также подтверждают безопасность «Спутник V»: не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом; не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией; отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации», – говорится в сообщении. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заяви, что «Спутник V» демонстрирует эффективность на уровне 94,3% и высокие показатели безопасности, что подтверждает статистику, полученную в ряде других стран. Российская вакцина является важной частью диверсифицированного национального портфеля Бахрейна. Применение «Спутника V» вносит значимый вклад в сокращение количества новых случаев коронавируса, возобновление экономической активности и возвращение к нормальной жизни». «Полученные нами данные подтверждают высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V» в ходе применения в Бахрейне. Вакцина входит в число одобренных препаратов в стране, доступных для граждан и резидентов Королевства на бесплатной основе. «Спутник V» продолжает играть важную роль в ходе успешной кампании по вакцинации в Королевстве. В стране вакцинирован 81% населения, соответствующий установленным критериям», – в свою очередь заявила министр здравоохранения Бахрейна Фаека Саед Аль-Салех. Ранее сообщалось, что РФПИ, суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве предприятия по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бахрейне. Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 начнется 1 июля 11 июня 2021, 22:05 Текст: Дарья Григоренко

Углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется с 1 июля и будет проходить в два этапа, по ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По словам Голиковой, по поручению президента страны с 1 июля 2021 года в стране запускается углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой есть возможность оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем. «Такая диспансеризация будет проходить в два этапа», – уточнила она, передает ТАСС. Отмечается, что первый этап будет проводиться в целях выявления признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, он включает в себя семь исследований, в частности развернутый анализ крови, спирографию, исследование наполнения крови кислородом, специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования. Вице-премьер заявила, что второй этап – это дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания. «Три исследования, в том числе компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей», – добавила она. Кроме того, лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения. «Нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию», - резюмировала Голикова. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уровень смертности более чем в половине российских регионов снизился до показателей начала 2020 года. Кроме того, он отметил, что при прохождении диспансеризации у порядка 15% пациентов выявляются новые заболевания. Большую роль в снижении смертности также играют мероприятия по реабилитации перенесших новую коронавирусную инфекцию. СМИ: Игрок сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID 11 июня 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. В четверг футболист прилетел с национальной командой в Санкт-Петербург. Мостового уже изолировали от команды, сообщает «РБ Спорт». Примечательно, что Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела. Существует вероятность ошибки. УЕФА в курсе ситуации. 11 июня, футболисту сделают повторный тест. Не исключено, что первая проба показала неверный результат. Национальная команда России в четверг провела заключительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. Россияне начнут выступление на турнире 12 июня встречей со сборной Бельгии. Россия возобновила авиасообщение с восемью странами 10 июня 2021, 14:33 Текст: Алексей Дегтярев

С 10 июня из России можно вылететь в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Хорватию, Марокко, также открылись чартерные полеты в Албанию. Российское руководство с четверга открыло полеты по два раза в неделю по направлениям: Москва – Вена, Москва – Будапешт, Москва – Порт-Луи, Москва – Рабат, а также Москва – Загреб. Рейс из Москвы в Бейрут и из Москвы в Люксембург могут проводиться по разу в неделю, передает РИА «Новости». Чартеры из Москвы в Тирану разрешены один раз в неделю. Также увеличивается число рейсов с Грецией по маршруту Москва – Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва – Баку), Арменией (Москва – Ереван), Катаром (Москва – Доха), Узбекистаном (Москва – Ташкент) и Таджикистаном (Москва – Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва – Каир) и Сербией (Москва – Белград) – до семи рейсов в неделю. В конце мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что с 10 июня возобновляется регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.