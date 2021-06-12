Газзаев оценил решение УЕФА о запрете лозунга на форме сборной Украины

|
12 июня, суббота | Последнее обновление — 14:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса
Разделы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских.
Подробности...
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего.
Подробности...
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма.
Подробности...
Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
Подробности...
В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
Подробности...
К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Газзаев оценил решение УЕФА о запрете лозунга на форме сборной Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Бывший тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял правильное решение, сделав все согласно регламенту, запретив сборной Украины использовать лозунг «Героям слава!» на майках.
«В регламенте УЕФА четко отмечено, что политических лозунгов в спорте быть не должно. Ни на майках, ни в высказываниях. Поэтому УЕФА принял правильное решение. Все сделано по регламенту», – цитирует РИА «Новости» слова Газзаева.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов
|
|
Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты, сообщили в народной милиции ЛНР.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», – добавили в народной милиции ЛНР.
В ведомстве добавили, что у них есть данные о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. «Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполя осуществляют подготовку снайперов для ВСУ», – сказано в заявлении.
Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках
|
|
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной, выполнение этого требования будет контролироваться перед каждым матчем чемпионата Европы, заявили в пресс-службе УЕФА.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, якобы об этом удалось договориться с УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2»
|
|
«Киев отыгрывает партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о возможности начала полномасштабной войны после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».
«Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, – подчеркнул собеседник. – Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении «Северного потока – 2».
«Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным, – отметил Пушков. – Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода».
«Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2», или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель Нафтогаза не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», – заключил сенатор.
Напомним, руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.
По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – сказал Витренко.
По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.
В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мостовой назвал основные преимущества сборной России в групповом турнире Евро-2020
|
|
В первых двух матчах Евро–2020 российская сборная по футболу имеет явное преимущество, поскольку играет на своей территории с поддержкой болельщиков, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу – 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии. Сборная России начнет выступление 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
«Нужно понимать, что чемпионат Европы будет проводиться в непростое время, в не понятной ни для кого ситуации. Я имею в виду пандемию: больше года люди вроде как готовятся, тренировки существуют, но болельщиков на матчи особо не пускают. Поэтому нюансы будут накапливаться и сыграют свою роль в каком-то матче или команде. Это уравнивает шансы команд, которые ниже классом. Но фавориты, как всегда, Франция, Германия, Испания, Бельгия», – говорит Мостовой.
Он отмечает, что несмотря на то, что первый матч Россия начнет с одной из сильнейших команд, с бельгийцами, у нее все равно есть явное преимущество: игра проходит дома, в Санкт-Петербурге. Соответственно, отечественную команду будут поддерживать 30 тыс. болельщиков, а это, как правило, дает спортсменам невероятную энергетику. На стороне Бельгии же едва наберется десяток поддерживающих сборную граждан.
«Ну и не забываем, что у Бельгии основной полузащитник Кевин Де Брюйне «сломан», Торган Азар непонятно еще готов или не готов, а эти два игрока являются ключевыми фигурами, играют огромную роль в ходе матча. Поэтому как минимум на ничью мы можем рассчитывать», – считает собеседник.
Также в Санкт-Петербурге, только уже 16 июня, отечественная сборная сыграет с командой Финляндии, которая, по словам эксперта, намного ниже российской классом, поэтому здесь можно рассчитывать на победу. Что касается матча с Данией, который состоится 21 июня, то здесь уже Россия теряет преимущество присутствия поддержки в виде болельщиков, поскольку игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Здесь ход событий зависит от того, как сборная проявит себя в первых двух матчах, считает эксперт.
«Опять же все упирается в то, как будет проводиться турнир. Одни команды играют две–три игры дома, а другие с переездами, перелетами, это, конечно, тоже очень сказывается. Тем более что в какие-то страны вообще не будут пускать болельщиков. И нужно понимать, что сборная России не находится в группе пяти–семи команд, которые могут выиграть. Но я думаю, что именно на этом чемпионате может произойти сюрприз в виде неожиданных побед», – полагает Мостовой.
Он напоминает о прошедшем чемпионате мира по хоккею, куда сборная Канады приехала на игру «десятым составом» и проиграла первые игры. Затем команда «чудом где-то выиграла» и вышла за счет других команд на четвертое место, а в конечном итоге канадцы вообще сумели стать чемпионами мира.
«Никто на их чемпионство не рассчитывал, даже они сами, как мне кажется. Уже в самолете с чемоданами летели, а им подарок такой делают. Говорят: «Выходите, вы, оказывается, попали в плей-офф». Так что не исключено, что и чемпионат Европы, который будет проводиться по той же формуле, будет полон сюрпризов», – рассуждает эксперт.
Тем не менее, он считает, что шанс России вообще не выйти из группы очень мал, поэтому надеется, что отечественная сборная себя покажет. Сильнейшими ее игроками, которые составляют хребет команды, по мнению Мостового, являются защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.
В начале июня сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.
Украина договорилась с УЕФА о лозунге «Героям слава!» на форме сборной
Лозунг украинских националистов «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, об этом удалось договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
«Мы доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», Большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020», – написал он в Facebook.
Павелко добавил, что представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или нарисовать эту надпись на всех игроках чемпионата Евро-2020. Вместо этого нужно было озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам все-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА», – добавил президент УАФ.
По его словам, будет добавлен еще один элемент внутри футболок. «Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава!» будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят», – заключил Павелко.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом
|
|
Футболисты украинской сборной намерены играть на чемпионате Европы с надписью «Героям слава», вопреки запрету УЕФА, заявил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.
«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ (Украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко) находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. Итак, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – сказал Гливинский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Первый матч украинской сборной на Евро-2020 пройдет в воскресенье, команда сыграет со сборной Нидерландов.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что лозунги «Героям слава!» и «Слава Украине!» стали официальными символами команды.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Украинский журналист нецензурно выругался во время поздравления россиян
Журналист Виктор Майстренко выругался матом в эфире во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам.
Инцидент произошел в эфире телеканале NewsOne. Лесик решил поздравить россиян с Днем России, передает РИА «Новости».
«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», – сказал он.
Это высказывание вывело из себя Майстренко, который охарактеризовал сказанное фразой: «Это конец (в оригинале использовано грубое ругательство)».
Также он заявил, что Киев «находится в состоянии войны» с Москвой. По мнению журналиста, «начать дружить с Россией» можно лишь при одном условии.
«Когда развалится к чертовой матери!», – высказался журналист.
Лесик не согласился с его словами: «Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували».
Член ОПЗЖ назвал украинский и российский народы братскими и подчеркнул, что они будут такими всегда.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР назвали убийство пяти ополченцев тщательно спланированным на самом высоком уровне
Диверсия ВСУ, в результате которой были убиты пять военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР), была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне, заявил глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
По его словам, военное и политическое руководство Украины предпринимает целенаправленные деструктивные шаги к дестабилизации военной обстановки в своих политических целях.
«Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения», – указано в тексте заявления Пасечника, которое размещено на сайте Луганскинформцентра.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли пять ополченцев.
В Киеве захотели не допустить договоренностей России и США по Украине
Киев не допустит договоренностей по поводу Украины без ее участия в любом формате, в том числе на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины… Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция», – приводит РИА «Новости» заявление Кулебы, сделанное им в эфире телеканала «Украина 24».
При этом фразу «никаких разговоров об Украине без Украины» он назвал закомплексованным бредом, так как все разговаривают со всеми.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Напомним, Зеленский заявлял, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал убийство ополченцев в ЛНР провокацией Киева накануне саммита Россия – США
Украинская сторона пошла на провокацию в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя нападение украинских диверсантов на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
«Украинская сторона решилась на провокацию перед саммитом Путин – Байден», – написал он в своем телеграм-канале.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», – сообщили ранее в народной милиции ЛНР.
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».
Италия разгромила Турцию в стартовом матче Евро-2020
Сборная Италии по футболу обыграла команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы на Олимпийском стадионе в Риме.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды. Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79). Впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире был забит в свои ворота, передает ТАСС.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Сборная Италии, которую возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, не проигрывает на протяжении 28 матчей подряд (девять побед кряду), последнюю неудачу итальянцы потерпели в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Команды Италии и Турции встречались в матче открытия чемпионата Европы 11 июня 2000 года, тогда итальянцы одержали победу со счетом 2:1 и впоследствии дошли до финала турнира, где уступили французам (1:2 в дополнительное время). Манчини забил мяч в матче открытия чемпионата Европы 1988 года в ворота сборной ФРГ (1:1).
Сборная Италии становилась чемпионом Европы в 1968 году. Итальянские футболисты дважды завоевывали серебряные медали турнира (2000, 2012) и один раз бронзовые (1988). Лучшим результатом сборной Турции на Евро является выход в полуфинал в 2008 году. Тогда турки поделили третье место со сборной России и завоевали бронзовые медали.
Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Также в группе А выступают команды Швейцарии и Уэльса, которые проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.
Ранее в пятницу в Риме прошла церемония открытия Евро-2020. В начале июня стал известен состав сборной России на Евро-2020. В Европе сборную России назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.
В апреле три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург. Всего в городе пройдут семь игр: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пообещали Украине «летальную помощь»
Соединенные Штаты выделили средства для поставок Киеву противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и продолжат «предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности» Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере 150 млн долларов на укрепление безопасности Украины», – приводит слова Кирби ТАСС.
Как уточнил пресс-секретарь американского военного ведомства, средства выделены Киеву в дополнение к мартовскому траншу в размере 125 млн долларов в связи с тем, что «Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году».
Новый пакет помощи включает в себя, в частности, поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и средств для медицинской эвакуации раненых. Кирби уточнил, что с 2014 года США оказали Украине помощь на укрепление ее безопасности на 2,5 млрд долларов, а также продолжат ей «предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности».
Напомним, в мае в Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Ранее в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса, после чего он заявил о готовности к обострению вдоль границы с Россией.
В Кремле говорили о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине, однако предупреждали, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что не заинтересованы в военной конфронтации.
Кот-оракул Ахилл предсказал поражение сборной России в стартовом матче Евро-2020
|
|
Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой России в матче чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.
«Кот выбрал Бельгию», – сказала ведущая церемонии в официальном аккаунте Instagram Ахилла.
-
По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.
Первое предсказание Ахилла сбылось: в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020 кот предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. В итоге итальянцы выиграли со счетом 3:0.
Следующие предсказания состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Польша – Словакия, Финляндия – Россия.
Напомним, кот Ахилл был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, а также оракулом ЧМ-2018 в России.
Кот предсказал победу сборной России в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта. Ахилл занял первое место в рейтинге популярных котов в 2018 году.
Около «Газпром Арены» в Петербурге сел на мель теплоход
Теплоход «Палех» сел на мель около «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге на Петровском фарватере, на место ЧП направлены два катера, сообщили в ГУ МЧС.
Инцидент произошел около 20.47, на место отправились два спасательных катера – «Стремительный» и «Раптор». На борту теплохода находятся порядка 30 человек, их перевозят в парк 300-летия Петербурга. Обстоятельства происшествия выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура, передает «Фонтанка».
11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу, он будет проходить до 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Принимает чемпионат в Петербурге «Газпром Арена», в общей сложности там проведут семь матчей Евро-2020.
В Риме прошла церемония открытия Евро-2020
На Олимпийском стадионе в Риме перед матчем между сборными Италии и Турции состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).
Церемония началась с перепасовки мяча между двумя чемпионами мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Нестой и Франческо Тотти, после чего на поле вышли сотрудники почетного караула итальянской полиции, которые выступили с оркестровой музыкой. Затем по всему полю были выставлены воздушные шары, символизирующие 24 страны – участницы чемпионата Европы, после чего был запущен фейерверк. Также во время трансляции были использованы визуальные эффекты, передает ТАСС.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
После этого итальянский певец Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma из оперы «Турандот». Затем диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж виртуальной картинкой представили официальную песню чемпионата Европы We Are The People.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира помимо Рима примут Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Севилья.
Напомним, 2 июня стал известен состав сборной России на Евро-2020. В Европе сборную России назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.
В апреле три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург. Всего в городе пройдут семь игр: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|