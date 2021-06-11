Эксперт проанализировала выполнение предвыборной программы ЕР 2016 года Эксперт предсказал ЕР большинство на выборах в Госдуму по партийным спискам 11 июня 2021, 18:57 Текст: Елизавета Булкина

Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» по федеральному избирательному округу (225 мандатов) могла бы получить 122 мандата, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя данные опроса ФОМ. «ЕР – 47%. После перераспределения – 54% (122 мандата по федеральному избирательному округу)», – написал он в своем Telegram-канале. «Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то, на основе данных опросов ФОМ («Доминанты» от 11.06), можно сделать предварительный вывод: «Единая Россия» по федеральному избирательному округу (225 мандатов) могла бы получить 122 мандата», – добавил Чеснаков. При расчетах использовались следующие базовые показатели: численность избирателей (110,29 млн. по данным ЦИК РФ); явка — 45%. Преодолеть барьер в 5% барьер смогли четыре партии. Прошедшие праймериз «Единой России» стали основой для партийного списка на выборах-2021 и своего рода масштабным соцопросом. За неделю в предварительном голосовании приняли участие в общей сложности 12 млн человек, из них шесть миллионов – электронно. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Умерла Лариса Шойгу 10 июня 2021, 14:11

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу, об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – сообщил Неверов в своем Facebook. Депутат благодаря своим человеческим и профессиональным качествам и стремлению помогать людям заслужила любовь и уважение коллег, товарищей и общественности, добавил он. «Ее уход – большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – заключил Неверов. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в ЕР соболезнуют в связи со смертью парламентария. «Ушел из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне», – пояснил Перминов РИА «Новости». Ранее Шойгу победила на праймериз ЕР, набрав порядка 40 тыс. голосов. Лариса Шойгу является сестрой министра обороны Сергея Шойгу. В 1977 году окончила Томский медицинский институт, трудилась на должности врача-психиатра в Туве. С 1976 по 1998 год работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, завершила карьеру в медицине на посту заместителя главврача по лечебной работе. С 1998 года была первым заместителем министра здравоохранения региона, также была судебным психиатром, руководителем судебно-психиатрической комиссии. Имеет звание «Заслуженный врач России». В конце 1998 года переехала в Москву, в 1999 году устроилась на работу на должность врача-рефлексотерапевта в центральную поликлинику МЧС России. С 2000 по 2007 год трудилась на должности заместителя начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. В конце 2007 года была избрана депутатом Госдумы. В 2011 году переизбралась на второй срок, в 2016-м – на третий. Депутат: Запад рассчитывал, что структуры Навального спровоцируют беспорядки на выборах 10 июня 2021, 17:40 Текст: Елизавета Булкина

Запад рассчитывал вмешаться в дела России во время кампании по выборам в Думу при помощи структур блогера Алексея Навального, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев, комментируя реакцию Вашингтона и Лондона на признание «ФБК*» и других структур Навального экстремистскими. «В последнее время едва ли не каждое заявление внешнеполитических ведомств США и Великобритании по России дает новый повод говорить о вмешательстве в наши внутренние дела. Создается впечатление, что они поставлены на поток и лепятся как пирожки», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Решения о признании ФБК* экстремистской организацией осудили представитель Госдепартамента Нед Прайс и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.



«Заявления западных дипломатов и некоторых НПО, таких как Human Rights Watch, появились с поразительной скоростью, когда еще не успели высохнуть чернила на решении суда, что, пожалуй, лишний раз подтверждает, в чьих интересах действовали структуры, признанные экстремистскими», – отметил Пискарев.



«Огорчение наших заграничных «доброжелателей» можно понять» – сказал Василий Пискарев, обратив внимание на упоминание в заявлении Прайса сентябрьских выборов в Госдуму. – «Судя по всему, на Западе всерьез рассчитывали, что структуры Навального в ходе электоральной кампании спровоцируют новые несанкционированные акции и беспорядки на улицах российских городов, что станет поводом для вмешательства в выборы в России», – констатировал парламентарий. Глава думской комиссии напомнил, что подобное уже было два года назад, накануне единого дня голосования. «С тех пор так и не получили внятного ответа о роли в тех событиях посольства США в Москве, которое опубликовало на своем сайте и в соцсетях карту с маршрутом движения и точками сбора в помощь участникам незаконных акций», – отметил Пискарев. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду 9 июня 2021, 12:12

Фото: Vladimir Mucibabic/YAY/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»). В пояснительной записке к документу отмечается, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», передает РИА «Новости». Авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций». В связи с этим принятый закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200–300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет». Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет. Напомним, 25 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Депутаты «Единой России» отчитаются перед избирателями о своей работе 10 июня 2021, 13:54 Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты «Единой России» расскажут, как была выполнена программа, с которой партия шла на выборы в Госдуму седьмого созыва в 2016 году, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию. Турчак заявил, что «очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти», говорится в сообщении на сайте ЕР. «Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях», – добавил он. Подчеркивается, что отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы «Единой России». В документе найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень. Речь идет, к примеру, об опыте Башкирии, которая ввела своего рода «подъемные» для сельских тренеров и работников культуры. О мере поддержки рассказала депутат Госдумы от Республики Башкортостан Рима Баталова во время своего отчета. «Эти инициативы должны найти отражения в нашей федеральной программе, и мы с Правительством их обязательно отработаем, чтобы к августу они обрели предметные очертания», – заключил Андрей Турчак. Он напомнил, что «Единая Россия» – единственная политическая сила в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, депутаты которой публично отчитываются о своей работе. Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что предвыборная программа ЕР прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Госдума ужесточила правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием 9 июня 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием и владельцев оружия. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Оно должно включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование, передает ТАСС. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки таким образом упраздняются. Медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые изменения не позволят зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. «Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие, тем более зарегистрировать его», – сказал он. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Медведев: У «Единой России» есть все для победы на выборах в Госдуму 9 июня 2021, 18:08 Текст: Ксения Панькова

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что у партии есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму. «Впереди у всех непростая избирательная кампания, но в то же время у нас есть все, чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами», – заявил Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии, передает ТАСС. «Единая Россия» – ведущая политическая сила в нашей стране, правящая партия, представленная во всех органах законодательной власти, в исполнительной власти, партия сторонников президента России Владимира Путина», – подчеркнул Медведев. По его мнению, базовые ценности партии «близки и понятны практически каждому, на практике – это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности, ответственность перед избирателями». «Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной и соответствуют задачам, которые затрагивают интересы абсолютного большинства людей, принимаются для них и вместе с ними», – отметил председатель «Единой России». Он заверил, что партия руководствуется этим принципом при работе в Госдуме, в правительстве, в законодательных органах субъектов Федерации, в муниципальных структурах. Медведев обратил внимание на то, что нынешнее заседание проходит в преддверии съезда «Единой России», который начнется 19 июня. «Нам предстоит утвердить список кандидатов в депутаты Государственной думы, принять предвыборную программу, от которой во многом, если мы добьемся необходимых результатов на выборах, будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет», – указал он. Медведев призвал единороссов активнее рассказывать гражданам о достижениях партии, потому что «все забывается», а партию в ходе политической борьбы «никто щадить не будет». Председатель отметил, что за прошедшие пять лет партия приложила немало усилий для решения многих вопросов по повышению доступности жилья. Среди принятых мер, в принятии которых участвовала «Единая Россия», он напомнил о бессрочной приватизации жилья, упрощении процедуры оформления прав на жилую недвижимость, продлении дачной амнистии, расселении аварийного жилья, о помощи обманутым дольщикам и реформе долевого строительства, о капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры. «Я об этом специально говорю достаточно подробно, потому что жизнь так устроена, что все забывается, даже те важные решения для граждан, которые мы принимали. Я специально подробно говорю об этом, чтобы каждый из присутствующих вспомнил об этом и мог использовать в своей повседневной политической практике. Нас же никто щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить – это не сделано, это плохо, этим мы недовольны», – подчеркнул председатель партии. Медведев отметил, что проблем еще очень много, и партия не смогла сделать все, что обещала, «но достижений очень много, и о них нужно без всякого стеснения рассказывать гражданам, напоминать, как было еще недавно». Он добавил, что необходимо, в частности, продолжать работу в сфере расселения аварийного жилья, развития комфортной городской среды. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на парламентских выборах, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Медведев: Программа «Единой России» оставалась актуальной все пять лет 9 июня 2021, 22:04 Текст: Ксения Панькова

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату», – заявил Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», сообщается на сайте партии. Он подчеркнул, что в пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия открыла волонтерские центры в каждом регионе – они объединили почти 100 тысяч добровольцев. Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии. «Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», – напомнил председатель партии. В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости. Это упростило трудовые отношения и снизило риск возникновения ситуаций, когда работодатели обманывали сотрудников. Медведев напомнил, что по инициативе «Единой России» началась работа по обновлению закона о занятости, не менявшегося почти 30 лет. Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. Как подчеркнул председатель партии, «Единая Россия» последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. В частности, программа маткапитала была продлена до 2026 года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности. По инициативе партии в апрельское послание президента вошли предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации. Также партия законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет. «При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», – отметил Медведев. Уровень жизни в стране напрямую зависит от состояния экологии, подчеркнул Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, при поддержке «Единой России» введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в этой сфере – одобрен закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов. При этом Медведев подчеркнул, что «Единой России» нужно критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу с учетом нового опыта и задач. Он добавил, что партия сможет продолжить работу, если ее подходы окажутся востребованы у людей. Ранее председатель партии заявил, что у «Единой России» есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму. Коренному населению Ямала в период пандемии повысили кочевые выплаты 9 июня 2021, 19:29 Текст: Ксения Панькова

Борьба с распространением коронавируса и помощь нуждающимся стали главными целями Ямальского регионального отделения «Единой России» в 2020 и 2021 годах. Для поддержки жителей региона был развернут волонтерский центр партии, который продолжает работать и сейчас, сообщил секретарь Ямало-Ненецкого отделения партии Алексей Ситников. «Ямал стал первым арктическим регионом, который повысил кочевые выплаты жителям тундры. Социальные выплаты в удвоенном размере были увеличены родителям-тундровикам на каждого ребенка до 18 лет, а также жителям тундры пенсионного возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам – 60 лет). Эта поддержка коснулась порядка пяти тысяч человек. Таким образом, регион компенсировал упущенную возможность жителей тундры запастись необходимыми товарами по низким ценам в связи с введенными на тот момент ограничениями», – сказал он в рамках совместного заседания Высшего и Генсоветов «Единой России», сообщается сайте партии. Кроме того, члены «Единой России» и сторонники партии на личные средства организовали социальную акцию «Северяне против коронавируса», в рамках которой оказывали продуктовую помощь местным жителям. С учетом особенностей жизни на Крайнем Севере, в дополнение к федеральным выплатам за рождение второго ребенка на Ямале по инициативе «Единой России» приняли решение выплачивать еще по 150 тыс. рублей из регионального бюджета. Кроме того, за рождение (усыновление) третьего и последующего детей в регионе выплачивается по 500 тыс. рублей. По просьбе местных жителей депутаты от партии инициировали принятие регионального закона «О тишине», отметил Ситников. «В законе были учтены предложения от семей с маленькими детьми, поступившие в приемные Председателя партии Дмитрия Медведева. Люди предлагали дополнить документ часами тишины в обеденное время, с 13:00 до 15:00, в период детского дневного сна», – сообщил секретарь реготделения партии. Важной темой в период ослабления противоэпидемических мер, добавил он, стала поддержка собирающихся в отпуск людей. «После многочисленных обращений в общественную приемную, «Единая Россия» внесла в Законодательное Собрание округа поправки о сохранении местным жителям права на оплату стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно в случае его провоза на пароме или железнодорожной платформе. Поправки были приняты», – сказал Ситников. Кроме того, ямальские парламентарии-единороссы поддержали инициативу о приоритете отпусков работников, имеющим трех и более детей. Это позволяет многодетным родителям с большим удобством планировать и использовать отпуск для совместного отдыха с детьми. 9 июня в Москве проходит совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России». Политолог: Медведев объяснил лидерские позиции «Единой России» 9 июня 2021, 19:50 Текст: Елизавета Булкина

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на заседании высшего и генерального советов партии, ответил на вопрос, почему партия остается сильной и конкурентоспособной, заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Дмитрий Медведев убедительно заявил о высоких целях и значимых ценностях «Единой России». Он четко маркировал ее как партию президента Владимира Путина и партию большинства. При этом детально охарактеризовал все пять лет и десятки направлений работы партии: от конституционных изменений и материнского капитала до развития территорий, программ «Земский доктор» и «Земский учитель», – сказал Орлов. Политолог обратил внимание на часть выступления председателя «Единой России», в которой он отметил накопленный партией опыт работы и умение взаимодействовать с людьми, отвечая на их запросы. «Мы умеем отвечать на вызовы, нести ответственность и приходить на помощь, умеем сохранять стабильность и обеспечивать развитие страны» – в этих словах Медведева заключается ответ на простой вопрос о том, почему «Единая Россия» так сильна и конкурентоспособна на политическом рынке. Все дело в том, что она постоянно работает. Это и обеспечивает поддержку различных сообществ и групп, «множеств», из которых состоит Россия, большинства избирателей», – подчеркнул Орлов. Напомним, Дмитрий Медведев представил отчет о работе за пять лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня в Москве. Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, по его словам, выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. Многое было сделано для помощи людям в период пандемии, для поддержки инвалидов и молодых семей. По мнению председателя «Единой России», у партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах в Госдуму. Госдума приняла закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии в ВОВ 9 июня 2021, 12:40 Текст: Елизавета Булкина

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, запрещающий публично уравнивать роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Авторами законопроекта являются глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству, передает РИА «Новости». Как сказано в пояснительной записке к документу, в последнее время в СМИ, в том числе российских, «регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии». «Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)», – заявляют авторы инициативы. Депутаты говорят о необходимости «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе». Предполагается, что закон должен «не дать заработать политический капитал на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц». Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться практики применения закона, запрещающего публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, и реагировать уже в случае возможных перегибов. «Волонтеры Победы» рассказали о своих самых успешных проектах за последние пять лет 10 июня 2021, 19:55 Текст: Андрей Резчиков

«Волонтеры и депутаты-единороссы вместе оказывают адресную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной. Это помощь самая разная: от ремонта в квартире до организации встреч с однополчанами», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Так она прокомментировала участие добровольцев в партпроекте «Историческая память», которому исполнилось пять лет. «Помощь участникам и инвалидам войны наши активисты и единороссы оказывают в составе общих «Мобильных бригад помощи», – еще в 2019 году «Единая Россия» поддержала эту нашу инициативу. Добровольцам не всегда хватает одной только личной энергии, энтузиазма, чтобы поодиночке решать достаточно сложные проблемы, и в этом отношении очень помогает помощь «Единой России». Объединившись, мы многое смогли сделать», – рассказала глава центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Помимо «Мобильных бригад», вместе с единороссами реализуется сразу несколько проектов, добавила она. «Так, благодаря партии нам удалось договориться с Минцифры и мобильными операторами большой четверки, и в итоге организовать акцию «Телефоны фронтовикам». Каждому участнику-инвалиду Великой Отечественной мы вручили сотовый телефон с пожизненно оплаченным тарифом. Всего мы раздарили более 50 тыс. телефонов», – рассказала лидер добровольцев. «Для меня не менее важен проект «Диктант победы», который мы помогали сопровождать с самого начала. В этом году в нем участвовало более 1,5 млн человек. Акция уже стала традицией. С прошлого года мы подключили к проекту международные представительства «Волонтеров победы», поскольку к нему проявляют большой интерес за рубежом», – рассказала лидер движения. В ходе этой акции желающие собираются, чтобы пройти тест, проверив свои знания о Великой Отечественной войне. «Вопросы совершенно разные. В этом году многие из них касались начала войны. Есть блоки вопросов о культуре тех лет, военной технике, героях. А для выпускников «Диктант Победы» – это возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, некоторые вопросы мы адаптируем на международную аудиторию. В этом году мы перевели их даже на китайский язык», – сообщила Амельченкова. В рамках того же партийного проекта «Историческая память» волонтеры вместе с единороссами занимаются благоустройством памятных мест и воинских захоронений, отметила лидер движения. «В этом году для этого мы объявили длительный международный субботник. Он начался 17 апреля и должен завершиться к 22 июня – в день начала войны. Наши добровольцы в Иркутской области уже привели в порядок несколько захоронений на старом городском Ангарском кладбище. На некоторых могилах красноармейцев уже стерлись все памятные таблички, остались видны только звезды. Добровольцы проводят работу в архивах, чтобы восстановить имена и изготовить новые таблички. И такую деятельность мы разворачиваем по всей стране», – подытожила Амельченкова. В четверг в «Единой России» подвели итоги партпроекта «Историческая память» за пять лет. В рамках этого проекта партия помогает объединить усилия государства, общественников, волонтеров и неравнодушных людей для восстановления памятников истории, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи. Одним из приоритетных направлений работы единороссов стала поддержка ветеранов и защита исторической правды. Проведение совместных с «Волонтерами Победы» акций для «ЕР» стало традицией. Партийные возможности и участие большого количества добровольцев дают синергетический эффект, позволяя на практике реализовать слоган «никто не забыт». В последние два года отдельным направлением «Исторической памяти» стала работа по организации присвоения городам звания «Город трудовой доблести». В прошлом году «ЕР» поддержала инициативу президента Владимира Путина о введении этого почетного звания. Тогда же секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак обратился к главе государства с предложением расширить список городов-претендентов с 11 до 20. Путин поддержал инициативу. В этом году он подписал указ о присвоении почетного звания еще 12 населенным пунктам. «Единая Россия» предложила ограничить предельные объемы вредных веществ в загрязненных городах 10 июня 2021, 10:14 В Госдуму внесли предложения по поправкам о вредных выбросах во всех городах с загрязненным воздухом. Инициатором поправок выступил, в том числе, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Изменения позволят устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, один из авторов поправок, Владимир Бурматов, сообщает сайт «Единой России». Профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть документ на заседании в ближайшую пятницу, 11 июня. В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. «Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов, с нашей точки зрения, можно включить несколько десятков населенных пунктов. Возможностью расширять список наделяется правительство России», – сказал Владимир Бурматов. Он пояснил, что предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Предложение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев. «На следующей неделе мы ожидаем принятия поправки во втором и третьем чтениях, чтобы она стала законом. Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух», – заключил Бурматов. Инициаторами поправок выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме и его первый заместитель Сергей Неверов и Андрей Исаев, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды в нижней палате парламента Владимир Бурматов, а также сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров. В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства в дела России на фоне выборов 9 июня 2021, 10:58 Западные спецслужбы пытаются использовать предстоящие выборы в России как повод для вмешательства во внутриполитические процессы в стране, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или как еще называют гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей», – заявил Пискарев в интервью «Комсомольской правде». Он добавил, что организаторы кампаний по вмешательству не без оснований считают, что государство уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию, эти силы попытаются «провести своих ставленников в органы государственной власти». Глава комиссии пояснил, что закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций, участвовать в выборах, не поражает в правах граждан. «Да, я видел такие публикации, слышал утверждения о том, что чуть ли не 37-й год наступает и «все пропало». Хочу пояснить – нельзя воспринимать этот закон как известное в нашей истории поражение в правах, когда навсегда лишались возможности участвовать в выборах представители определенных классов. Да, законом вводится барьер, ограничение для ряда лиц избираться в депутаты различных уровней представительной власти, но строго на оговоренный в законе срок. Причем их причастность должна быть установлена судом», – подчеркнул депутат. Рядовым же участникам экстремистских организаций, или тем, кто причастен к их деятельности, такой срок определен на три года, по истечении которых они смогут избираться, как и другие. «Для учредителей и руководителей срок больше – пять лет. Таким образом, и они не лишаются своих прав навсегда. Это закон, если хотите заградительный и предупредительный, и в реальности он коснется очень узкого круга лиц. Те, кто изменил свои взгляды, утратил связь с экстремистский организацией, в будущем могут быть избраны в органы власти», – добавил парламентарий. Он привел в пример молодежные волнения в Европе в середине XX века, среди которых было немало людей с «весьма радикальными взглядами», но в будущем они стали влиятельными политиками. «Среди них, например, Даниель Кон-Бендит, заседающий сегодня в Европарламенте. Думаю, наш закон не стоит воспринимать как клеймо, а скорее, как предупреждение и профилактическую меру для тех, кто оступился и совершает ошибку. Эти несколько лет дают им возможность переоценить и пересмотреть свои взгляды. Законодательная логика тут, согласитесь, максимально прозрачная: не будьте экстремистами и у вас не будет никаких проблем и ограничений», – сказал Пискарев. Депутат также высказался о законопроекте, подготовленном комиссией, вводящем ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций. «Речь идет не об обучении за рубежом вообще, а о подготовке на тех самых курсах, семинарах, тренингах, которые я назвал современными школами Абвера. О подготовке в центрах, организованных исключительно нежелательными в России организациями. Вот за это действительно предусмотрена нашей поправкой ответственность. Но ведь и знания они там передают весьма специфические. Например, обучают методам конспирации и сбору секретной информации, обходу блокировок Роскомнадзора, координации массовых беспорядков. Понятно, для чего проходят такую подготовку, и какую опасность представляют выпускники подобных курсов», – рассказал глава комиссии. По его словам, таких людей готовят во время выборов, одним из примеров он назвал признанную в России нежелательной американскую неправительственную организацию с названием «Национальный Демократический Институт Международных Отношений». Эта структура, уточнил парламентарий, провела множество вебинаров для участников российских избирательных кампаний разных уровней. «В распоряжении нашей комиссии есть десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и НПО по влиянию на избирательные кампании в России. Налицо методическая подготовка «агентов влияния». Примечательно, что как раз в ходе этих «просветительских» мероприятий по выборной тематике обсуждались вопросы применения опыта боевиков Майдана на территории нашей страны», – подчеркнул Пискарев. Госдума сняла с врачей ответственность за утрату наркотических средств 9 июня 2021, 13:30 Текст: Елизавета Булкина

В третьем и окончательном чтении Госдума приняла закон, снимающий с медиков ответственность по статье о нарушении правил оборота наркотических средств, использующихся в медицинских целях, если оно произошло по неосторожности, а утрата препаратов не привела к причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам. Статья 228.2 Уголовного кодекса РФ теперь будет дополнена примечанием, согласно которому действие статьи «не распространяется на нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», передает ТАСС. При этом потерю такого препарата должна зафиксировать специальная комиссия в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД. Закон будет иметь обратную силу. При этом дисциплинарная и материальная ответственность за утрату наркотических средств не исключается. На данный момент максимальное наказание по статье 228.2 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок. Как указывается в пояснительных материалах к законопроекту, за период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК РФ, из них 29 в отношении медицинских работников, пять из которых были прекращены на стадии расследования, еще 15 направлены в суд. Напомним, в январе 2020 года МВД предложило не привлекать к уголовной ответственности медработников за утрату препаратов, содержащих наркотические вещества. Ведомство сообщало, что намерено подготовить соответствующий законопроект. В Госдуме предложили запретить интервью с убийцами 10 июня 2021, 14:25 Текст: Елена Мирошниченко

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Саблин разработал законопроект, согласно которому срок запрета на публикации в СМИ, интервью, публичные выступления и ведение учетной записи в социальных сетях для лиц, осужденных за насильственные преступления, может составить до 70 лет. Саблин предложил внести изменения в статью 47 Уголовного кодекса России. Предлагается предусмотреть возможность введения в виде дополнительного наказания за тяжкие преступления запрета на срок до 70 лет «на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети Интернет». Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, судимые по определенным статьям не смогут вести аккаунты в социальных сетях, публиковать мемуары, получать вознаграждения за выступления, ведение аккаунтов, публикацию воспоминаний и передачу авторских прав на них. Корреспондирующие поправки предлагается внести в закон об административном надзоре. Уточняется, что запрет предлагается ввести для осужденных по статьям 105-125 и 131-135 Уголовного кодекса. Имеется ввиду убийство, в том числе по неосторожности, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегальные аборты, изнасилование, совращение несовершеннолетних. Также Саблин предлагает поправки в Кодекс России об административных правонарушениях, он разработал новую статью о наказании за организацию выступлений в СМИ, в интернете, на массовых мероприятиях, ведение аккаунтов в соцсетях и оказание в этом помощи лицам, которым такая деятельность запрещена, а также за выплату ими гонорара. Санкция за такое нарушение предполагает штраф в двукратном размере от суммы выплаченного вознаграждения, но не менее 300 тыс. рублей. «Сейчас законопроекты переданы в экспертно-консультационный совет фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Они также направлены для заключения в Минюст», – рассказал Саблин. Уточняется, что если правонарушение было совершено занимающим должность в СМИ или с использованием служебного положения, то штраф будет исчисляться уже в трехкратном размере от суммы гонорара, но составит не менее одного миллиона рублей. Законопроект был предложен после того, как телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Мохова за интервью оштрафовали на 1,2 тыс. рублей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова. При этом Скопинский районный суд Рязанской области не стал ограничивать Мохову общение с журналистами и в интернете, а также посещение кафе и баров.