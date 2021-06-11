Стала известна новая стратегия НАТО в случае конфликта с Россией Стало известно о попытке Вашингтона заставить Абу-Даби отказаться от китайских технологий 11 июня 2021, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

США пытаются вынудить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказаться от сотрудничества с Huawei Technologies и дистанцироваться от Китая, сообщают СМИ со ссылкой на источники. У Абу-Даби возникнут проблемы с закупкой истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в случае, если ОАЭ не подчинятся Вашингтону в этом вопросе, пишет Bloomberg, передает ТАСС. ОАЭ намерены в 2026-2027 годах получить первые F-35, сумма сделки может составить до 23 млрд долларов. При этом в ОАЭ настаивают на получении альтернативы китайским технологиям из Южной Кореи. Вашингтон также пытается убедить Абу-Даби, что использование китайских технологий и оборудования рискованно, так как сопряжено с риском шпионажа со стороны Пекина. Напомним, в ноябре минувшего года Госдепартамент США уведомил Конгресс о решении продать ОАЭ истребители F-35, беспилотники MQ-9B и другое вооружение на сумму более 23 млрд долларов.

Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море 9 июня 2021, 09:33

Фото: U.S. Air Force

Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии МиГ-29, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море, сообщил телеканал BTV со ссылкой на министерство обороны республики. По данным оборонного ведомства, связь с пилотом истребителя МиГ-29 была потеряна минувшей ночью, передает ТАСС. «Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС», – передает РИА «Новости» заявление минобороны. На место происшествия выехал министр обороны страны. Тактические учения были приостановлены. Напомним, во вторник истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Стала известна новая стратегия НАТО в случае конфликта с Россией 11 июня 2021, 11:29 Текст: Алексей Дегтярев

НАТО рассчитывает получить преимущество над Россией в случае войны с помощью быстрого взаимодействия с использованием современных технологий, считает американское издание The National Interest. США в случае полномасштабного вооруженного противостояния с Россией, скорее всего, применит весь свой арсенал, НАТО же акцентирует внимание на выстраивании тесной взаимосвязи между командующими стран Североатлантического альянса и между боевыми платформами, передает ФАН со ссылкой на выводы журнала. «Например, польский истребитель F-35 может наткнуться на российские корабли в Балтийском море и мгновенно отправить их координаты эсминцу ВМС США, находящемуся в пределах досягаемости», отметили в NI. Современный конфликт должен опираться на сетевое взаимодействие, технологии искусственного интеллекта и другие технологии, это должно позволить НАТО обеспечить информационное взаимодействие в ходе возможного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Минобороны анонсировало начало российско-белорусско-сербских учений под Новороссийском 8 июня 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Под Новороссийском вскоре начнется активная фаза тактических учений «Славянское братство – 2021», сообщили в Минобороны России. «Торжественное открытие и активная фаза совместных учений пройдет на полигоне Раевский под Новороссийском в период с 16 по 18 июня текущего года. Военнослужащие из Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Сербия проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а так же более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Напомним, в сентябре подразделения вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии в ходе учений «Славянское братство-2020» отработали действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Пушков высмеял США после заявлений об НЛО 9 июня 2021, 13:04

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Истерия помогает американским властям управлять государством, заявил сенатор Алексей Пушков на фоне утверждения о влиянии НЛО на работу ядерных объектов в США. «И все же они существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США – их ядерные программы и на их ядерные объекты», – написал Пушков в Telegram. По мнению сенатора, у бывшего главы секретной программы Пентагона Луиса Элизондо, заявившего о «влиянии» инопланетян, либо «сдала психика», либо он участвует в новом проекте по созданию «массовой истерии вокруг НЛО». «Истерии такого рода – то вокруг Ирана, то России, то Китая помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам», – заключил он. Ранее бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо заявил в интервью изданию The Washington Post о том, что «неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США». До этого экс-президент США Барак Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Также бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО. Напомним, 4 июня газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, что не убедило администрацию США. Турция пожаловалась на отказ США продавать ЗРК Patriot 10 июня 2021, 06:57

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если США не согласятся продать системы ПВО Patriot, Турция может приобрести ЗРК и у других стран, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он указал, что Анкара не раз требовала от США «гарантий» того, что власти США одобрят сделку по продаже Patriot Анкаре, но Вашингтон таких гарантий дать не может. Турция хотела бы приобрести ЗРК у «союзников», хотя Patriot «очень дорогие», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber. «Если этот вопрос не решается в техническом плане, то как его решить политически?» – заявил министр, добавив, что «если США не принимают это, то Турция может приобрести систему ПВО у другой страны – у России, у любой другой страны». При этом условия Турции «тоже должны быть приняты», проблему нельзя «решить при упрямстве одной из сторон», а в таком случае «пусть друзья» Анкары «обсудят с точки зрения политики пути решения». Чавушоглу отметил, что прежде Франция предлагала Турции разместить ЗРК SAMP-T, но у стран испортились отношения, хотя сейчас ситуация улучшилась, вопрос обсуждался с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Кроме того, Турция «получила письмо о намерениях от итало-французского консорциума EUROSAM, есть также предварительное соглашение в связи с приобретением и совместным производством систем ПВО». Он упрекнул западные СМИ в искажении его слов о С-400. Чавушоглу заверил, что «С-400 будут на 100% под контролем» Турции, ими будут управлять турецкие инженеры и военные, идет «процесс обучения». «Но я не использовал фразу «вышлем русских» или другие обидные слова», – сказал министр, отметив, что после окончания процесса обучения и полной настройки С-400 российских военных специалистов в Турции не будет. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт. В США указали на преимущество российской пехоты над американской 10 июня 2021, 14:04 Текст: Алексей Дегтярев

Пехота армии России обладает существенным преимуществом перед американскими военными, заявил американский военный аналитик Кайл Мизоками в материале для The National Interest. Аналитик сравнил структуру механизированных и пехотных подразделений ВС США и России, он также сравнил их боевые возможности в своей статье, пишет ФАН. Мизоками отметил, что солдаты с обеих сторон побывали в большом количестве горячих точек, у них богатый боевой опыт. Российские войска имеют преимущество, которое заключается в возможности выставить в колонну пехотных и механизированных взводов на 25% больше, чем американцы. Такое преимущество дает большую тактическую свободу на полях сражений, указал эксперт. У российских ВДВ также выше тактическая мобильность, чем у американских коллег. У России есть десантируемая техника, они могут высаживаться на значительном удалении от цели и добираться до нее своим ходом, не ставя под удар транспортную авиацию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каком состоянии находится сейчас военно-транспортная авиация (ВТА) России, и почему сейчас стране срочно необходимы военно-транспортные самолеты. В Минобороны оценили разрабатываемую в России военную технику 10 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Ануфриева

Разрабатываемая техника отвечает современным требованиям, ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие, заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко. Криворучко на испытательном полигоне Смолино в Нижегородской области ознакомился с новыми видами вооружений в рамках гособоронзаказа, в том числе осмотрел модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения, передает «Царьград». Делегация во главе с Криворучко ознакомилась и с новыми возможностями артиллерийских комплексов: были проведены стрельбы по движущимся и стационарным мишеням из самоходных орудий «Флокс», «Лотос», «Магнолия», «Мальва», а также самоходной противотанковой пушки «Спрут». Замминистра также осмотрел в действии новый самоходный миномет «Дрок». «Разрабатываемая техника, в целом, отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», – заявил Криворучко по итогам демонстрации вооружений. Также он провел совещание с представителями ВПК по новым образцам оружия для воздушно-десантных войск, морской пехоты и сухопутных войск. Ранее сообщалось, что Россия решила вывести на экспортный рынок боевые вертолеты Ка-52М. США обвинили Турцию в нарушении обязательств по НАТО из-за С-400 11 июня 2021, 00:17

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Приобретение российских ЗРК С-400 не соответствует обязательствам Турции как члена НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, российские системы «несовместимы с оборудованием НАТО» и «угрожают безопасности технологий» альянса. США «продолжают предупреждать Турцию не принимать эту систему». Прайс подчеркнул важность Турции для НАТО и заявил, что Анкара сама должна понять несоответствие покупки С-400 своим обязательствам, передает РИА «Новости». Прайса спросили, не предлагали ли США компромисс – оставить С-400 на базе Инджирлик под американским контролем. Он ответил, что Вашингтон «никогда не сигнализировал о том, что готов согласиться с наличием у Турции систем С-400». Прайс отказался обсуждать какие-либо «частные дипломатические переговоры» и комментировать возможные предложения, которые могла делать администрация Дональда Трампа, передает ТАСС. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт. Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов 9 июня 2021, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. «Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию – приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?» – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Руденя заверил, что его регион способен уложиться и в более короткие сроки. «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», – пошутил Шойгу. Ранее сообщалось, что Шойгу приехал с внезапной проверкой в московский военкомат и остался недоволен отсутствием там компьютеров.



СК возбудил дело после повреждения захоронения времен ВОВ в Ленобласти строителями 8 июня 2021, 17:22 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи возбудили уголовное дело из-за повреждения и уничтожения воинских захоронений в Ленинградской области, на месте которых начали вести строительные работы. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России», – сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, работники ООО «Эврика» в ходе земельных работ в поселке Тельмана нашли останки времен Великой Отечественной, но не приостановили деятельность. «Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», – подчеркнули в СК. Следователи устанавливают все обстоятельства, а также причины и условия преступления. В апреле в Крыму после рейда «черных копателей» на братскую могилу, где захоронены около 6 тыс. расстрелянных нацистами военнослужащих, возбудили уголовное дело. Военные России, Белоруссии и Сербии провели совместное десантирование 10 июня 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

В рамках подготовки к учениям «Славянское братство – 2021» прошло совместное десантирование военных России, Белоруссии и Сербии, сообщило российское Минобороны. В десантировании участвовали спецназ вооруженных сил Сербии и военнослужащие отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил спецопераций вооруженных сил Белоруссии. Десантировались с использованием «управляемых парашютных систем типа «Крыло», а также «беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Десантирование на парашютных системах спецназначения проводилось на полигоне Раевский с высоты 2 тыс. м. Перед этим военные трех стран «прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса» гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, передает ТАСС. Накануне в Новороссийск прибыли сербские военнослужащие. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Стартовали масштабные учения Тихоокеанского флота 10 июня 2021, 11:02 Текст: Дмитрий Зубарев

В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне, сообщает Минобороны России. «В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. «В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника», – добавили в российском военном ведомстве. Отмечается, что общее руководство оперативным учением разнородных сил в центральной части Тихого океана осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Кучениям Тихоокеанского флота привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения, совершившие переход в 4 тыс. километров. «Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач. К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения», – говорится в сообщении. Отмечается, что среди них – ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также суда материально-технического обеспечения. Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России. Ранее на Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота. Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море 11 июня 2021, 08:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский ракетный эсминец «Лабун» движется в сторону Черного моря для проведения операций по обеспечению безопасности, сообщает Шестой флот ВМС США. Корабль ВМС США «Лабун» начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота. BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021 Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек. Напомним, 10 мая американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО». На «Армии-2021» впервые покажут стратегическую подлодку «Борей» 11 июня 2021, 10:04 Текст: Дмитрий Зубарев

На военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта «Борей», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). «Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей», который будет выставлен в акватории Авачинской бухты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Всего на Дальнем Востоке в рамках форума «Армия-2021» выставки вооружения и военной техники планируется провести с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех городах. Будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», противодиверсионный катер проекта «Грачонок», современные водолазные и гидрографические катера. Состоится показ практической работы подводного телеуправляемого аппарата «Марлин», образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов. Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал срок передачи стратегической АПЛ «Князь Олег» Военно-морскому флоту (ВМФ). Напомним, 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Минобороны также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет. В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев». Пентагон захотел оснастить корабли Zumwalt гиперзвуковыми ракетами 11 июня 2021, 10:55 Текст: Алексей Дегтярев

Командование ВМС США может установить по 12 гиперзвуковых ракет на каждый корабль класса Zumwalt, это позволит увеличить их боевые возможности, пишут СМИ. На эти цели Пентагон попросил у конгресса 1,4 млрд долларов в 2022 году, средства пойдут на исследования в сфере ракет CPS и оснащение кораблей Zumwalt, передает ФАН. Двухступенчатые ракеты диаметром 35 дюймов планируется устанавливать в многоцелевые пусковые трубы. Первый блок для таких ракет на подлодках планируется подготовить к 2028 году, но на оснащение кораблей Zumwalt уйдет больше времени, полагают военные эксперты. По их мнению, для установки гиперзвуковых ракет придется снимать с судов две 155-миллиметровые пушки с носовой части. В ВМС США рассчитывают, что гиперзвуковые ракеты смогут значительно усилить возможности для нападения на наземные цели и расширит потенциал кораблей Zumwalt. Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт сообщил, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.