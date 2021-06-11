США обеспокоились выплатой другими странами долгов Китаю за счет Вашингтона

Существует риск, что помощь, которую Вашингтон предоставляет другим странам, будет тратиться ими на выплату долгов Китаю, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США выразили обеспокоенность тем, что фонды могут использоваться «государствами-должниками для погашения долга перед Китаем». Йеллен признала, что такая проблема существует, «особенно в контексте программ облегчения долгового бремени», передает ТАСС.

По ее словам, США создали «инициативу по приостановке выплат по долгам и общий механизм, которые являются основой для сокращения и списания части задолженности, неприемлемой для стран с очень низким уровнем доходов».

Как заявила Йеллен, Пекин «обещал участвовать в этих механизмах, регулирующих вопросы задолженности, в качестве равноправных партнеров». США «были бы весьма обеспокоены тем, что предоставляемые» Вашингтоном бедным странам средства будут потрачены «на погашение их долга перед Китаем». Йеллен указала, что это «противоречит целям программ».

Она подчеркнула, что «прозрачность также является важным способом обеспечения того, чтобы средства не использовались не по назначению». При этом указывается, что облегчение долгового бремени подобных стран будет затруднено без нового финансирования со стороны американских законодателей. В частности, проект бюджета включает около 1 млрд долларов на помощь развивающимся странам в деле борьбы с изменением климата.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.