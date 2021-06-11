Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе

Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году.

«Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС.

Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера.

В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.