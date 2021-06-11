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СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины
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На одном из предприятий минобороны Украины в рамках дела о коррупции прошли обыски, сообщила СБУ.
Утверждается, что «военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему» должностных лиц предприятия – под прикрытием заявлений о борьбе с коррупцией те сами «нанесли ущерб государству более чем на 5 млн гривен (184,4 тыс. долларов)». Речь идет о «хищении государственных средств во время незаконного использования фондов минобороны». СБУ заявила, что руководство предприятия незаконно передавало госимущество в аренду коммерческим структурам по фиктивным соглашениям, передает ТАСС.
Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам».
В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020
Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков.
«Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова.
Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе
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Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году.
«Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС.
Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера.
В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом.
Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ.
УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»
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Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости».
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА
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«За такой короткий срок изменить форму невозможно. Поэтому, вероятно, нас ждет большой скандал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать с формы политические надписи.
«Требование УЕФА означает, что в Европе действует принцип двойной морали, поскольку хорватским националистам подобное поведение на футбольных матчах зачастую прощается, а украинским националистам – нет», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом политолог расценивает решение европейского спортивного органа как обнадеживающее. «Надеюсь, что после этого Европа обратит внимание и на дискриминационные законы, которые были приняты Киевом в последнее время и могут быть приняты в будущем. Яркий пример – закон «О коренных народах Украины», – считает Погребинский.
В то же время собеседник предрекает большой скандал между Украинской ассоциацией футбола и УЕФА. «Украинская сторона будет сопротивляться требованию убрать политические надписи с формы. Возможно, даже подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. При этом до открытия чемпионата Европы остается один день. А за такой короткий срок изменить форму невозможно. Не знаю, чем эта история закончится», – признается Погребинский.
«Тем не менее в прошлом уже были случаи негативной реакции УЕФА на поведение украинских ультрас, когда они повторяли нацистское приветствие. Может быть, сегодняшняя история – продолжение данной линии», – заметил эксперт.
Однако Погребинский сомневается в том, что таким образом Европа сопротивляется украинскому национализму. «УЕФА, как организация, действует в соответствии с теми правилами, которые она сама для себя установила. В этом смысле нет какого-то радикального поворота. Другое дело, если бы ЕС потребовал от Украины отменить ряд законов, которые нарушают права человека – тогда это звучало бы иначе. Но ничего подобного я пока не вижу», – заключил политолог.
В четверг в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям слава». «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он.
Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.
«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».
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Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за русские земли
Украине следует выплатить России компенсации за переданные ей земли, прежде чем требовать репарации, уверен сенатор Алексей Пушков.
«Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», – написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что эти земли «никогда не были украинскими». «И все порты на Черном море построили русские», – указал политик.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в конце мая заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной продлятся не больше недели.
Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «мусолят» тему войны с Россией.
«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», – передает «360» слова Азарова со ссылкой на NewsOne.
Политик отметил, что Украина эксплуатирует тему с «российской агрессией» для оправдания экономических проблем в стране. Он подчеркнул, что украинское правительство заложило военный сбор в проект бюджета до 2024 года. Из этого Азаров сделал вывод, что все эти годы «будут продолжаться мантры про войну с Россией».
Экс-премьер выразил мнение о том, что бедственное положение Украины связано с госпереворотом. В результате Соединенные Штаты «привели к власти своих марионеток».
Ранее National Interest писал, что украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С».
Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове
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Временному поверенному в делах Украины в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с консулом России во Львове, когда радикалы не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Эти самые радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. ...Дикость просто. ...В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Захарова отметила, что в возложении цветов участвовала исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина, в ходе инцидента присутствовали украинские полицейские, но они бездействовали.
Представитель МИД пояснила, что российская сторона потребовала от украинской принять все необходимые меры для недопущения таких провокаций, обеспечить условия нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине.
Дипломат добавила, что в Киеве ранее проводились несколько акций, в ходе которых перекрыли доступ к посольству России и скандировали антироссийские лозунги.
Напомним, в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Инцидент сняли на видео.
Постпредство России при ООН опубликовало документы о Евромайдане
Постпредство России при ООН опубликовало «сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года», сообщил пресс-секретарь Федор Стржижовский.
Сборник «Украина: государственный переворот» был представлен на недавнем неформальном заседании СБ ООН экс-нардепом Украины Владимиром Олейником. Стали доступны документальные и фотоматериалы, свидетельствующие о «преступном характере смены власти» на Украине, заявило постпредство. Представлены «показания непосредственных участников событий, включая экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-главы правительства страны Николая Азарова», передает РИА «Новости».
Как указывается на сайте постпредства, материалы «обличают организаторов и спонсоров Майдана, представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов в Донбассе и других регионах Украины».
Напомним, Олейник сравнил современную Украину с концлагерем и призвал Россию «освободить украинский народ от фашизма». В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Олейника и признал, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом.
На Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии
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Вооруженные силы Украины могут на два месяца потерять боеспособность в случае прекращения поставок топлива из России и Белоруссии, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он призвал «провести ревизию всех отношений», сохранив те, «которые как несущие конструкции выступают» и без которых Украина «утратит боеспособность». Арестович указал, что у России и Белоруссии Украина «закупает 70% топлива», включая топливо для военных. «То есть, мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в вооруженных силах Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Арестович заявил, что история знает много примеров, где конфликтующие страны не разрывали полностью всех отношений. По его словам, отношения Украины с Россией и Белоруссией «невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки».
Напомним, Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95. При этом глава правительства Белоруссии Роман Головченко опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин. По его словам, Мозырский НПЗ «останавливается на плановый ремонт».
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Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины
Политику нельзя допускать в спорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям Слава» с формы.
«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», – цитирует Пескова ТАСС.
Так он ответил на вопрос, довольны ли в Кремле решением УЕФА обязать украинскую сборную убрать соответствующий лозунг с формы.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Захарова оценила требование УЕФА к форме сборной Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала футболистов сборной Украины становиться спортивными героями и прославлять родину спортивными достижениями, а не политическими лозунгами.
«Спорт – не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава», – прокомментировала Захарова заявление УЕФА с требованием к сборной Украины избавиться от формы с надписью «Героям Слава» в своем Telegram-канале.
«Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», – заключила дипломат.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы
Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил обещания США о возмещении Киеву европейцами возможных транзитных потерь из-за «Северного потока – 2».
Рябков заявил, что «ничему не удивляется, но просто поражается тому, насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене». Он указал, что Вашингтон «слышит только себя» и готов «слушать только тех, кто поддакивает, либо каким-то образом играет в оркестре» США, передает РИА «Новости».
Замглавы МИДа заявил, что «так не бывает» и США должны помнить, что «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов». По его словам, США «глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то» позицию России. Москва лишь укрепилась в решении строить «Северный поток – 2».
По мнению дипломата, будущие поколения, в том числе и в США, осознают правоту тех, кто «обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы». «Северный поток – 2» станет «элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии», сказал он.
Напомним, по словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Украинские соцсети о требовании УЕФА убрать лозунг с формы сборной: Сколько вам заплатили?
Пользователи социальных сетей из Украины обрушились с критикой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за требования убрать с формы украинских футболистов националистический лозунг «Героям слава» и обвинили организацию в продажности России.
«Какая ваша цена, «паны» из УЕФА? Может рубль, может два?», – спрашивает пользователь под ником Антин Трубчик.
«Сколько вам заплатила Россия?» – интересуется комментатор Александр Журавлев.
Украинцы даже запустили в Facebook флешмоб в поддержку новой формы сборной, передает «Униан».
«Давайте вместе заставим УЕФА изменить свое мнение размещая лозунг «Слава Украине! Героям Слава» под сообщениями УЕФА в социальных сетях, и на странице РФС (Российского футбольного союза)», – призывают пользователи с Украины.
«Это традиционный девиз Украины, а не политический или военный девиз! Как всегда, спортивная арена становится политизированной», – заявляют комментаторы, которых цитирует ТСН.
«Героям слава! УЕФА – мафия», – поддерживают другие украинцы.
Некоторые даже сравнили выражение «Героям слава» с другим не менее известным лозунгом. «Это не политическая фраза, а национальная вроде «vive la France» (Да здравствует Франция!). Рекомендую вам хорошо подумать, прежде чем выступить с заявлением», – призывают пользователи.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг не является компромиссным.
На нехватку денег пожаловалась почти половина населения Украины
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Почти 50% жителей Украины сообщили, что им не хватает денег на еду, одежду или что могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
В частности, 7,5% опрошенных сообщили, что им «не хватает денег даже на еду», у 14,6% есть «деньги на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно», а 23,3% «хватает денег только на самые необходимые вещи», передает РИА «Новости».
При этом 33,1% жителей сказали, что им «хватает денег», но приобрести «дорогие вещи, такие как, например, холодильник, телевизор или стиральную машину» они могут только в том случае, если будут «откладывать, брать в долг или получать кредит». 15,1% респондентов могут сделать «дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности». 2,6% могут без особых сложностей приобрести машину, но не жилье. 1,5% украинцев заявили, что могут купить «все, что захочется». 2,2% затруднились с ответом.
Опрос в форме телефонного интервью проводился с 16 по 22 апреля во всех областях Украины, подконтрольных Киеву. Опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости.
Флаг «Правого сектора» подожгли в центре Одессы
На мемориале погибшим 2 мая 2014 года сторонникам «евромайдана» в центре Одессы неизвестные подожгли флаг «Правого сектора*» (запрещенная в РФ экстремистская организация).
«В центре Одессы на мемориале активистам евромайдана, которые первыми погибли в столкновениях 2 мая 2014 года, сегодня ночью неизвестные повредили один из флагов. На красно-черном флаге [флаг «Правого сектора*»] неизвестные прожгли дыру. Государственный флаг Украины не тронули», – говорится в сообщении на сайте 048.ua.
Мемориал погибшим находится в центре Одессы на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской в самом центре города.
Напомним, в апреле неизвестные вандалы также повредили мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, с него сорвали венки и фотоснимки.
2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.