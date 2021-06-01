Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.

Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, передает РИА «Новости».

Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов, в том числе Александр Хинштейн, Антон Горелкин и другие, подготовили проект закона, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России. «В Государственную думу внесен один из самых важных законопроектов этой сессии – о «приземлении» иностранных IT-компаний в России. Проще говоря, мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы», – пояснял тогда Горелкин.