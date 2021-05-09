Россия получила индийский штамм коронавируса

Саммит ЕС не достиг общей позиции об отмене действия патентов на вакцины

Лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.

«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы», – цитирует ТАСС Мишеля.

Против приостановки действий патентных прав на вакцины выступила канцлер Германии Ангела Меркель, котоая участвовала в саммите в режиме онлайн.

«Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной. Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав», – заявила канцлер.

Вместе с тем, стало известно, что система сертификатов о вакцинации от COVID в Евросоюзе сможет начать работать в июне.

«Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.

На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.

1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.

Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.