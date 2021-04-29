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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 21:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия запросила индийский штамм коронавируса
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Россия запросила индийский штамм коронавируса
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что Россия запросила для изучения штамм коронавируса, распространяющийся в Индии.
«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили. Этим занимается наш научный центр «Вектор», он работает в круглосуточном режиме, у них выходных нет», – передает ее слова ТАСС.
В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 тыс. 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.
В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»
Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины «Спутник V» «из-за недостатка полученной от производителя документации», заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.
«Поступившей к нам (от производителя) документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству», – отметила она, передает ТАСС.
Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.
Сторова также сказала, что клинические исследования «Спутника V» не проводились и не планируются в Чехии. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания («Спутника V»)», – проинформировала она.
В свою очередь чешские власти не рассматривают использование «Спутника V» в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.
Между тем, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Турция закупила «Спутник V»
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Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», – отметил он, передает РИА «Новости».
В то же время министр заявил, что Турция готова обсуждать с Россией возможность предоставления для российских туристов бесплатных ПЦР-тестов для возвращения на родину.
Чавушоглу отметил, что в прошлом году для всех туристов из Германии Турция предоставляла платные ПЦР-тесты для их возвращения на родину. Аналогичные меры могут быть предоставлены и для россиян. На данный момент, отметил глава МИД, Турция была бы готова предоставлять российским туристом платные ПЦР-тесты стоимостью от 15 до 35 евро.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Михалков привился от COVID из-за потери бдительности
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Режиссер Никита Михалков сообщил, что вакцинировался, потому что понял, что «теряет бдительность»: стал «ловить себя на том, что забыл маску».
«Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», – цитирует РИА «Новости» Михалкова. В октябре 2020 года режиссеру исполнилось 75 лет.
В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.
«Индийский» штамм коронавируса обнаружили в Китае
Китайские органы здравоохранения зафиксировали «индийский» штамм коронавируса COVID-19 в нескольких городах Китая, сообщают местные СМИ.
Телеканал CGTN со ссылкой на главного эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью сообщил, что, несмотря на появляющиеся с начала пандемии мутации COVID-19, власти способны блокировать передачу различных штаммов этого вируса, передает «Интерфакс».
Он также указал на важность поддержания профилактических мер в связи с предстоящими в стране праздниками – Днем труда, который отмечается 1 мая.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID.
Напомним, 21 апреля индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618.
По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
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Инфекционист дал советы проживающим в одной квартире с больным COVID
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Больного необходимо изолировать в отдельной комнате, а проживающим с ним в квартире гражданам рекомендуется чаще промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Коронавирус является инфекцией длительного контакта с определенной временной и вирусной нагрузкой. Поэтому на нынешнем этапе ее эволюции, достаточно изолировать в отдельную комнату ковид-больного. Посещать места общего пользования желательно по прошествии получаса после того, как там побывал больной», – говорит Тимаков.
Кроме того, все помещения необходимо регулярно проветривать, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, продолжает врач. Также следует избегать тесного контакта с больным и в местах общего пользования стараться соблюдать масочный режим.
«Можно использовать различные барьерные лекарственные препараты для носоглотки. Можно использовать рекомбинантные интерферон-альфа препарат, это немного уменьшит вирусную нагрузку. Если возможно, то стоит использовать очиститель воздуха, который способен избавить помещение от вируса. Лучше его поставить в общем коридоре», – советует инфекционист.
Если же очистителя воздуха от вирусов нет, то следует использовать природные фитонциды, которые осаждают вирус на свои поверхности и инактивируют его, рекомендует врач. К фитонцидам относится, например, лук. Для того, чтобы он эффективно справлялся с вирусом, нужно разложить разрезанный на куски лук в комнате и каждые два часа их менять. «Конечно, он не на 100 % справляется с вирусом, но, определенно, существенно снижает вирусную нагрузку», - говорит Тимаков.
«Если же квартира однокомнатная, то желательно поставить между заболевшим и здоровыми жильцами какой-то аналог ширмы, чтобы вирус не проникал напрямую. Соответственно, почаще нужно удалять вирус из носовых и ротовых пазух: чаще умываться и промывать носоглотку. А лучше, конечно, изолировать больного и пускать к нему только одного члена семьи, который за ним ухаживает и готовит», – советует инфекционист.
По данным на 29 апреля в России выявлено около 4,8 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 9284 заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи и не планировать никакие массовые мероприятия.
Мексика нацелилась на выпуск 90 млн доз «Спутника V» в год
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Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год, заявил глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено в интервью изданию Milenio.
«В нашей стране начнется масштабная фасовка вакцины «Спутник V», в ходе которой, как ожидается, в год будет выпускаться порядка 90 млн доз», – приводит слова главы компании Birmex ТАСС.
По словам Сентено, производственный процесс развернется в Национальном институте вирусологии и в Национальном институте гигиены. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску российской вакцины «Спутник V» эти учреждения смогут приступить во второй половине лета.
Как уточнил в среду глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Москву, латиноамериканская страна будет получать требуемые для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» компоненты из России.
Накануне стало известно, что производство «Спутника V» в Мексике начнется в мае. В прошлую среду Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале февраля. В том же месяце в республике началась вакцинация российским препаратом.
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Самолет с медоборудованием и лекарствами из России приземлился в Индии
Самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования для помощи Индии в борьбе с коронавирусом прибыл в Нью-Дели, вскоре ожидается еще один борт, сообщил представитель российского посольства в Индии Дмитрий Солодов.
«Самолет приземлился. Будет еще один борт. Его ждем через несколько часов», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».
В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью. В Кремле отмечали, что двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
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Второй самолет из России с лекарствами против коронавируса сел в Индии
Второй самолет МЧС России с грузом таблеток против коронавируса приземлился в Нью-Дели, сообщил бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко.
«Экипаж МЧС под управлением командира Александра Маркова привез гуманитарную помощь нашей дружественной стране Индии. Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели мы привезли таблетки, которые помогают при COVID, порядка 90 паллет. Загрузка прошла очень оперативно, нам команда поступила с утра, очень оперативно загрузили, за три часа», – приводит слова Гринченко РИА «Новости».
Советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин отметил, что доставленная помощь – «жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которая ведет Индия против коронавирусного цунами».
Ранее в Нью-Дели приземлился первый борт Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования для помощи Индии в борьбе с коронавирусом.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».
В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью. В Кремле отмечали, что двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
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В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9284 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3215, Санкт-Петербурге – 716, Московской области – 632.
Всего в стране выявлено 4 796 557 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 419 540 человек, из них 8442 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 364 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 109 731 человек.
Накануне, 28 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7848. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1436.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Европарламент потребовал вводить ковид-паспорта максимум на год
Сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум в 12 месяцев, такое требование содержится в переговорной позиции Европарламента (ЕП), утвержденной на сессии ЕП в Брюсселе.
«В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, подтверждающего право на свободное передвижение в Европе во время пандемии. Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый «сертификат ЕС COVID-19» – вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, – должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше», – отмечается в документе, передает ТАСС.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Названа дата начала вакцинации «Спутником V» в Индии
Индия начнет вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» 1 мая, сообщила посол республики в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.
«1 мая мы запускаем программу вакцинации «Спутником V» в Индии», – передает слова посла РИА «Новости».
В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 тыс. 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.
В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.
Премьер Таджикистана попросил помощи с поставками российских вакцин от коронавируса
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером России Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами.
«Мы искренне рады успехам наших российских друзей в производстве вакцин. Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность, но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция», – сказал Расулзода, передает РИА «Новости».
Глава правительства Таджикистана отметил, что в его стране массовая вакцинация населения началась с конца марта с использованием вакцины AstraZeneca британско-индийского производства. Расулзода пояснил, что эта вакцина досталась Таджикистану «по линии Всемирной организации здравоохранения».
«Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам. В феврале этого года я направил вам официальное обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения Таджикистану определенной партии российских вакцин», – напомнил Расулзода, заметив, что об этом шла речь и в ходе телефонного разговора президентов двух стран на прошлой неделе.
«В этом году в сентябре 20-летие ШОС, Таджикистан председательствует на этом саммите, и нам бы хотелось до этого большую часть населения провакцинировать», – отметил премьер республики. Расулзода поблагодарил российскую сторону «за своевременно протянутую руку помощи в прошлом году в виде поставок тест-систем для определения коронавируса». Он также предложил «организовать деятельность совместных отрядов врачей, их подготовку». «Нашим санитарно-эпидемиологическим службам следует наладить более действенный информационный обмен по вопросам распространения коронавируса и других опасных заболеваний», – сказал он.
Мишустин напомнил о действующем в рамках Евразийского союза мобильном приложении «Путешествие без ковида», которое позволяет после подтверждения соответствующей информации без проблем въезжать в Россию. «Мы считаем, что это серьезная возможность как для упрощения передвижения граждан наших стран, так и хорошая технологическая платформа. Готов обсудить с вами наши совместные проекты и новые идеи», – обратился премьер России к таджикистанскому коллеге.
Кроме того, Расулзода напомнил, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентами России и Таджикистана «была достигнута договоренность о проработке официального визита Владимира Путина в Таджикистан во второй декаде сентября текущего года».
Глава правительства Таджикистана отметил, что с учетом негативных последствий пандемии коронавирусом для двусторонних торгово-экономических отношений Москве и Душанбе «необходимо сконцентрироваться на выработке новых и нестандартных подходов к их развитию». «Нашей основной целью на данном этапе должно стать принятие совместных решений для оживления торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации», – сказал Расулзода.
Мишустин заверил коллегу, что Россия рассматривает Таджикистан как стратегического партнера и союзника в Центральной Азии, готова строить с ним отношения на принципах дружбы, взаимного уважения и братства. Он также подчеркнул, что Россия остается одной из важнейших торговых партнеров Таджикистана.
Попова призвала отказаться от массовых мероприятий на майские праздники
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не планировать массовые мероприятия на майские праздники, а провести выходные в кругу семьи.
Попова заявила, что «нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые на предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе», передает ТАСС.
«Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение (заболеваемости) и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия», – добавила она.
По словам Поповой, сейчас ситуация с коронавирусом в стране находится в «достаточно хрупком» равновесии.
Ранее президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом попросила Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.
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В Турции начался полный локдаун
Полный локдаун, который продлится до 17 мая, начался в Турции в 19.00. На улицах становится все меньше машин и людей.
В столице Турции автомобилей меньше, чем в будние дни, но все еще достаточно. Улица Туналы, которая по вечерам является одной из самых оживленных, почти пуста, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса.
Жители Стамбула, Анкары и других крупных городов Турции стремятся покинуть их до начала локдауна вечером в четверг, на выезде из городов наблюдаются серьезные пробки.
Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху
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Москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше б5 участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, священникам – носить маски», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
В столице большинство храмов примут прихожан с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, то есть прежде всего необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. На Пасху будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово, никаких специальных требований вводить не будут. Тем не менее столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам встретить майские праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.
Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной, а заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийские показатели, в связи москвичам следует помнить «о сохраняющихся высоких рисках распространения» коронавиуруса.
Ранее в РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху.
Напомним, в 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.
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