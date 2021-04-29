Россия запросила индийский штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что Россия запросила для изучения штамм коронавируса, распространяющийся в Индии.

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили. Этим занимается наш научный центр «Вектор», он работает в круглосуточном режиме, у них выходных нет», – передает ее слова ТАСС.

В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 тыс. 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.

Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.