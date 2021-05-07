Дегтярев передал специальное кресло-коляску ребенку-инвалиду

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев передал девочке из краевого центра, страдающей детским церебральным параличом, специальное кресло-коляску, необходимое для совершения прогулок на улице, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

За судьбой 15 летней Николь Агеевой следит целый ряд СМИ Хабаровского края. Девочка с рождения получила диагноз «детский церебральный паралич», при этом родители активно занимаются реабилитацией дочери. Сегодня Николь учится в 6 классе школы № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы, посещает бассейн в спортивном клубе, ведет активный образ жизни, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

На ежегодной пресс-конференции вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в декабре 2020 года журналисты рассказали о проблеме семьи девочки, что Николь нуждается сразу в двух специальных инвалидных колясках, стоимость которых составляет почти 150 тысяч рублей – неподъемные деньги для семьи ребенка-инвалида. А средства, которые может по закону компенсировать региональный фонд соцстраха, в разы меньше.

По поручению Юрия Трутнева в декабре прошлого в России была приобретена одна коляска для передвижения по дому и передана семье Николь. Вторую можно было купить только заграницей. Но на тот момент, из-за закрытия международного сообщения по эпидемиологическим причинам, этого сделать не удалось. В итоге коляску для улицы приобрели недавно и оперативно доставили Хабаровск.

Сегодня Михаил Дегтярев исполнил поручение Юрия Трутнева и передал вторую кресло-коляску семье Николь. Мама девочки Татьяна Агеева поблагодарила всех, кто принимал участие в организации покупки и доставки коляски.

«Это значит, что мы уже завтра сможем отправиться гулять с дочерью по городу в наше первое путешествие на новой коляске», – поделились планами родители ребенка-инвалида.

Также Агеева сказала, что родители, имеющие в семьях таких детей мечтают, чтобы в Хабаровске появится единый центр реабилитации, где можно было бы получать как в школе образование и здесь же заниматься их здоровьем.

«Я уже несколько раз слышал от родителей, которые воспитывают детей с особенностями здоровья запрос на создание такого центра. Мы изучим опыт аналогичных учреждений по стране и будем работать над созданием собственного», – рассказал Дегтярев.

Ранее участники Великой Отечественной войны получили обещанную врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым финансовую поддержку, при этом в 2021 году часть выплат увеличилась в 10 раз.