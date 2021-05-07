Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса Путин поручил доставить в Антарктиду модули комплекса «Восток» 7 мая 2021, 09:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить доставку модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду в 2021 году. «Правительству РФ принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Такое поручение дано главой государства по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО), состоявшегося в апреле. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2021 года.

Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова 6 мая 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. «На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент. Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. Путин объяснил порядок открытия границ 6 мая 2021, 18:30 Текст: Евгения Шестак

Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости». «Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин. Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать. Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне 4 мая 2021, 22:27

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости». «Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Эрдоган обсудили производство вакцины «Спутник V» в Турции 5 мая 2021, 17:06

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив борьбу с распространением коронавируса, организацию поставок вакцины «Спутник V» в Турцию и Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе разговора подчеркнул готовность России к наращиванию практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в частности речь идет об организации с мая поставок российской вакцины «Спутник V» в Турцию. Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях. «Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», – говорится в сообщении. Также лидеры отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии, и выразили настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета. Вместе с тем Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня. Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам. Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина 6 мая 2021, 07:58 Текст: Антон Антонов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин «очень похожи». Болсонару отметил, что «никогда этого не отрицал». Он поблагодарил Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, которого встречал в аэропорту. По словам Болсонару, Россия «очень интересна» Бразилии, передает ТАСС. В 2019 году Оливейру, водителя экс-футболиста московского «Спартака» Фернандо, арестовали при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата – гидрохлорида метадона. Ему грозил срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Болсонару заявлял, что в Бразилии это лекарство можно приобрести в аптеке при наличии рецепта и что Оливейра не собирался нарушать закон. Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса 6 мая 2021, 18:45 Текст: Евгения Шестак

Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19. «Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента. По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями». В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости». Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%. «На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax. «Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса. «Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра. «Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург. Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны. Блинкен: Разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США 4 мая 2021, 21:33 Текст: Алина Назарова

Возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. … Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это – встретиться лицом к лицу», – сказал Блинкен в интервью Financial Times, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении. «Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово «нет» из вашего словаря», – добавил Блинкен. Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают «более предсказуемые» отношения с Россией и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия». Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность. Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена. Путин посмертно наградил орденом Пирогова боровшихся с COVID-19 медиков 4 мая 2021, 21:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить орденом Пирогова Абдураманова Ридвана Ниязовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» (посмертно)», – говорится в документе на портале правовой информации. Кроме того, Путин наградил орденом Пирогова посмертно заведующего отделением Киржачской районной больницы Сергея Белкина, заведующего Александровской районной больницей города Карабанова Михаила Савичева, заведующего центральной городской больницей города Коврова Михаила Толмачева, врача областной клинической больницы Калининградской области Светлану Соловьеву. Посмертно орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 Путин также наградил старшую медсестру Судогодской ЦРБ имени Поспелова Веру Андрееву, старшую медсестру городской больницы №4 города Владимира Ларису Груздеву, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Валентину Колодяжную, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Надежду Дивак, медсестру городской больницы №4 Оксану Титенко, медсестру Муромской городской больницы №2 Надежду Чванову, кастеляншу Муромской городской больницы №2 Галину Кузнецову, водителя автомобиля Киржачской районной больницы Александра Панкратова. В то же время Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Александра Горелова орденом Пирогова за вклад в организацию работы по предупреждению распространения COVID-19. Также, по указу президента, за вклад в работу по предупреждению распространения коронавируса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Брычеву. Путин объявил благодарность сотрудникам центра Гамалеи 4 мая 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса, сообщается на официальном портале правовой информации. В опубликованном на портале документе говорится, что благодарность объявлена ведущему инженеру лаборатории Анастасии Телегиной, младшему научному сотруднику лаборатории Анне Ковыршиной, водителям Андрею Курнееву и Алексею Лебедеву, передает ТАСС. Путин объявил благодарность учителям, медикам и ученым из регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, также он распорядился о вручении почетных грамот, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о сотрудниках Башкирского государственного медицинского университета, Красногвардейской центральной районной больницы в Адыгее, Республиканской клинической больницы имени Каткова в Мордовии, научных сотрудниках, врачах, медсестрах Уфы, Новоуренгойска, Волгограда, ЯНАО, Калужской области и не только, представителях образовательных учреждений Красноярска, Тобольска, Тюмени, Калуги, Курска, Горно-Алтайска, Новосибирска и других городов. В августе Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана центром Гамалеи и получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы 5 мая 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы. Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Путин оценил результаты объявления нерабочих дней в мае 6 мая 2021, 17:25 Текст: Евгения Шестак

Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим, сообщает ТАСС. Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились. «В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы. «Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – заявил Путин. По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время. Напомним, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан. Путин выразил соболезнования президенту Мексики после обрушения метромоста в Мехико 5 мая 2021, 11:46 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с трагическими последствиями обрушения метромоста в Мехико, сообщает пресс-служба Кремля. «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко, пострадали 79 человек, погибли 25. Путин продлил срок службы замсекретарю Совбеза Попову 4 мая 2021, 18:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности России Михаилу Попову, следует из распоряжения, опубликованногоо на интернет-портале правовой информации. «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Попову Михаилу Михайловичу», – передает РИА «Новости» текст документа. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, с 20 января 2012 года Попов занимал должность помощника секретаря СБ России, затем 29 марта 2013 года был назначен заместителем секретаря Совбеза. Путин переназначил Попова заместителем секретаря СБ в марте 2020 года. Напомним, в августе Попов заявил, что Россия применила корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток – 2», из-за возможных провокаций со стороны других стран. Поручение Путина по кредитам регионам позволит модернизировать коммуникации в России 4 мая 2021, 17:10 Текст: Алина Назарова

Решение президента Владимира Путина поддержать инициативу «Единой России» о предоставлении инфраструктурных кредитов регионам под низкий процент является судьбоносным решением для субъектов, у которых прежде не было средств для обновления, завила исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. «В последнее время пристальное внимание уделяется инфраструктурным проектам – строительству магистральных сетей, дорог, аэропортов. Но практически забыли про коммунальную инфраструктуру. Средств на нее в региональных бюджетах не было. Единственная надежда была на то, что придут инвесторы. Но они не торопятся вкладываться в сферу в том числе и потому, что деньги были «дорогие», – заявила Разворотнева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». При этом, по словам эксперта, в отдельных регионах практика инфраструктурных кредитов уже успешно опробована. «В Волгоградский области был создан фонд развития инфраструктуры, где выдавали кредиты под 2%. Региону удалось заключить интересные концессионные соглашения, в том числе в тех сферах, которые потенциально считаются инвестиционно непривлекательными – водоснабжение и водоотведение», – рассказала она. Кроме того, регионам понадобится методическая помощь от правительства в подготовке проектов – о ней тоже говорил президент в своем послании. «На мой взгляд, необходимо создать полноценный институт развития в сфере ЖКХ – по аналогии с Российским экологическим оператором, ДОМ.РФ, чтобы существовало множество инструментов для реализации и развития проектов. Ведь для одних территорий достаточно инфраструктурных проектов, для других нужны государственные гарантии, софинансирование – например, в малых городах», – резюмировала Разворотнева. Напомним, в своем ежегодном послании глава государства поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.