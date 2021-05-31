Выборы-2021: «Единая Россия» проверяет чистоту праймериз, Зюганов отпугивает феминисток

В «Единой России» тщательно отслеживают сообщения о возможных нарушениях на праймериз на Кубани, в Туве и других регионах. Лидер КПРФ назвал противоестественными партии, которые ориентируются только на женщин. «Новые люди» призвали ввести льготы для работодателей за прием на работу вчерашних студентов.

В «Единой России» зафиксировали достаточно небольшое число реальных нарушений, которые могут повлиять на итоги праймериз – предварительного голосования, которое проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. В ситуационный центр «Единой России» поступило всего 10 сообщений о возможных нарушениях в ходе очного предварительного голосования. Об этом сообщил в воскресенье в официальный Telegram-канал партии. По данным организаторов праймериз, обращения поступают из округов, где «изначально наблюдалась высокая конкуренция между кандидатами».

«Например, в региональные оргкомитеты в Тыве и на Кубани поступили жалобы о нарушении запрета на агитацию за того или иного кандидата на избирательных участках. По ним ведется проверка», – пояснили в «Единой России». По словам замсекретаря генсовета «ЕР» Сергея Перминова, «есть ситуации, которые требуют дополнительного внимания и разбирательства, все они будут рассмотрены». «Если вдруг будут какие-то основания для признания результата не соответствующим требованиям положения о предварительном голосовании, комиссия примет самые жесткие меры», – заверил он.

Громкое заявление в воскресенье сделал ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В комментарии изданию Газета.Ru лидер коммунистов раскритиковал феминизм и назвал противоестественными партии, которые ориентируются исключительно на женщин. «Женские партии – это полная ерунда, – подчеркнул Зюганов. – Главный смысл партии – предложить идею, собрать сильную команду, прийти во власть и реализовать то, что они обещают людям. Разве женская партия способна одна что-то решить? Да это противоестественно и ненормально».

«Что касается феминизма, на мой взгляд это увлечение, которое ничего хорошего женщинам не дает... Я не знаю, чем занимаются феминистки, больше языком болтают», – сказал Зюганов.

В конце прошлой недели партия «Новые люди» презентовала инициативу, адресатами которой, по идее, должны стать избиратели-студенты. Партия выступила за введение налоговых льгот, которые подразумевают годовое освобождение работодателей от уплаты страховых и пенсионных взносов за выпускника, если это первая работа молодого специалиста, и, если выпускник устраивается по специальности, сообщается на официальной странице «Новых людей» в соцсети «Вконтакте».

Несомненно, попытки нарушить условия праймериз «Единой России» могли быть, отметил глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами Максим Григорьев. «Огромное количество людей идет в праймериз, и какие-то нечистоплотные люди могли кого-то подкупить или пытаться еще как-то обойти правила», – отметил эксперт. Но, добавил он, то, что практически все сообщения о нарушениях на праймериз оказались фейками, «показывает, что внутренняя процедура праймериз организована «Единой Россией» четко, ясно, и ее практически невозможно обмануть».

Решение Зюганова покритиковать феминисток было тактически вполне оправдано, заметил Григорьев. «Я думаю, никаких особых отрядов «красных феминисток», готовых голосовать за КПРФ у нас нет. Поэтому, критикуя эту группу, глава Компартии скорее пытается достаточно прагматично укрепить свои позиции среди консервативного коммунистического электората старшего возраста, который не очень хорошо принимает феминизм», – указал эксперт. «Другое дело, – добавил Григорьев, – что таким образом он отрезает определенную часть будущих возможных избирателей этой партии, потому что молодежь по-другому относится к этим вопросам. И возможно, КПРФ в будущем потеряет часть электората, но Зюганов, похоже, так далеко не заглядывает».

Вполне логичной выглядит и инициатива «Новых людей», предложивших льготы работодателям, принимающим молодых специалистов, полагает эксперт. «Понятно, что «Новые люди» таким образом пытаются привлечь молодежь и предпринимателей, значительное количество которых в рядах этой партии. Но с другой стороны, непонятно, почему только молодых? Может быть, наоборот надо давать льготы работодателям, которые принимали бы на работу старшее поколение, если оно в состоянии работать? Ведь таких граждан все больше и больше, и пробиться им зачастую сложнее, чем молодым, – отметил Григорьев. – Мне кажется, молодежь привлечь эпатажная форма, новый стиль, но не рассказы об изменениях налоговой системы. Но посмотрим, что из этого выйдет».

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