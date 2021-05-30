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Эксперт: «Единая Россия» оперативно пресекла фейки о предварительном голосовании
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«Мы можем наблюдать рост вбросов ложной информации во время выборов. От кампании к кампании их количество растет. В этот раз фейки были направлены на праймериз «Единой России», – констатировал член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя сообщения о том, что Роскомнадзор заблокировал фальшивый сайт, который выдавали за портал предварительного голосования ЕР.
«Разного рода попытки дезинформации – это часть политической борьбы против «Единой России». Борьба эта напрямую координируется из-за рубежа – никто это не скрывает. В частности, система, которую пытался выстраивать блогер Алексей Навальный, была прямо построена на борьбу с ЕР. Конечно, в этом плане использовались самые грязные методы. В том числе и ситуация с тем, что был создан клон сайта предварительного голосования», – считает член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами.
Примеров попыток фейковых вбросов во время праймериз – предварительного голосования «Единой России» – было довольно много, констатировал собеседник. «В частности, появлялись сообщения о том, что сотрудников некоторых предприятий якобы принуждают принять участие в голосовании. Появлялись даже видео, якобы подтверждающие это, – отметил Григорьев. – Используются те же самые методы, которые мы в нашем совете по общественному контролю за голосованием ранее фиксировали на выборах различного уровня».
«Нет никаких сомнений, что этим занимаются ровно те люди, которые на протяжении нескольких лет дискредитируют потоком фейков выборы в регионах. Якобы фиксируются подвозы, а потом выясняется, что такого населенного пункта не существует, что использовано старое видео. Многие люди не проверяют информацию в интернете и могут поверить», – указал собеседник. Но, отметил эксперт, также очевидно, что оперативный штаб по проведению праймериз смог, проверяя информацию, сразу отсекать подобные вбросы.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования «Единой России». Уточняется, что информация на этом сайте вводила в заблуждение и избирателей, и кандидатов. При этом, по словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева, сам фейковый ресурс не использовался для сбора данных его посетителей, однако такая угроза была.
Кроме того, в Сети распространилось видео, из которого следует, что директор якобы принуждает учителей голосовать на праймериз «Единой России». В сообщении к видео говорится, что действие происходит в Ростове в гимназии им. Кекина. Однако в комментариях пользователи отмечают, что всплывшей видеозаписи больше двух лет.
Напомним, в минувший понедельник «Единая Россия» начала праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные органы власти. Участие в нем является обязательным условием для включения в список кандидатов партии на выборах всех уровней. Голосование финишировало в воскресенье, его итоги подведут во вторник, 1 июня.
Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».
Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.
«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.
По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.
Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, уточнил кабмин страны.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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«Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.
По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как пояснил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
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В Британии генсека НАТО высмеяли за слова о России и Белоруссии
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России. Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения», передает РИА «Новости».
Британцы высмеяли предположениях генсека НАТО. «А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?», – спросил Cannibal Culture.
«И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.
«А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.
«Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.
Пользователь с ником Andre Z задался вопросом о том, есть ли какие-то достоверные доказательства у Столтенберга. «Или же это всего лишь его предположения. А? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», – подчеркнул он.
«А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Фанаты освистали акцию Black Lives Matter в финале футбольной ЛЧ
Футбольные болельщики встретили гулом и свистом акцию Black Lives Matter перед началом финального матча Лиги чемпионов, сообщают СМИ.
Футболисты и судейская бригада преклонили колени в знак поддержки движения Black Lives Matter, передает РБК.
Напомним, лондонский клуб «Челси» со счетом 1:0 одержал победу над командой «Манчестер Сити» и стал победителем футбольной Лиги чемпионов.
В смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки
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Генпрокуратура Египта обнародовала предварительные итоги расследования гибели экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.
Тело «утонувшего украинца» доставили в центральную больницу Дахаба. Сопровождавший Гвоздя друг, «тоже гражданин Украины», рассказал, что «во время погружения на глубину 40 м мужчина очень быстро поднялся на поверхность». После подъема экс-глава разведки Украины был жив. Друг и египетский дайвер пытались оказать первую помощь, реанимационные мероприятия проводились и в больнице, но мужчина умер.
У Гвоздя «была международная лицензия, разрешающая ему погружаться на глубину до 100 м». Причиной смерти стало резкое кислородное истощение организма «из-за быстрого подъема с глубины». Уголовной составляющей в случившемся нет, на теле не обнаружено видимых повреждений. Ожидается патолого-анатомическая судмедэкспертиза и проверка оборудования для дайвинга, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Гвоздь погиб в Египте во время занятия дайвингом. Он был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
В Крыму оценили отказ «Белавиа» выполнять полеты на полуостров
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У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым.
Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», заявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.
Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.
Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий».
Стало известно, почему россияне не хотят заводить детей
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Большинство россиян имеют не более двух детей. Многие мужчины и женщины не планируют прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки», говорится в исследовании банка «Открытие».
По данным исследования, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин – двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье более двух детей, передает РИА «Новости».
Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин – 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.
«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», – выяснили эксперты.
Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Всего 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, об отсутствие отцовского заявили 3% мужчин.
Исследование проводилось 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.
Ранее исследовании сервиса «Работа.ру» показало, что ради зарплаты в 250 тыс. рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности.
СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V»
Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны.
По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости».
По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.
В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины.
У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.
Как заявил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».
Напомним, Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.
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США провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО Aegis
Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель. Об этом сообщило агентство по ПРО Минобороны США.
Уточняется, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. «Однако перехват не был выполнен», – говорится в заявлении.
Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».
Ранее в США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне. Журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.
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Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».
Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными.
«Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев.
Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Байдена раскритиковали за замечания в адрес маленькой девочки
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СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США Джо Байдена в адрес маленькой девочки.
Канадский онлайн-журнал The Post Millennial опубликовал видеозапись выступления Байдена на военной базе в Вирджинии, во время которого президент США прервал заготовленную речь, обратившись к девочке «младшего школьного возраста». Ребенок сидел у края сцены. «Мне нравятся эти заколки в твоих волосах», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
«Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги», – добавил он. Daily Mail назвала его речь «эксцентричной». Читателей также встревожило поведение Байдена. Один из них отметил, что действующему президенту США «не просто так не разрешают часто говорить перед камерами». Другой читатель считает, что Байден «социально неуклюжий», но «пытается быть милым». Читатель предположил, что «в его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение».
«Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель», – заявил еще один из читателей.
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В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Отказ Нурмагомедова ехать в Абхазию объяснили угрозами от США
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Завершивший спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов отказался от своей поездки в Абхазию из-за угрозы санкций со стороны США и Грузии, сообщил госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Комитет сообщил, что визит Нурмагомедова «1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется». В качестве причины названо «санкционное давление со стороны США и Грузии, прямые угрозы аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США». Указывается, что об этом заявил менеджер Хабиба Ризван Магомедов. При этом Нурмагомедов поблагодарил «народ, юных спортсменов Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся, не зависящих от него обстоятельств», передает РЕН ТВ.
Сообщалось, что свой визит в Абхазию Нурмагомедов ранее подтверждал в телефонном разговоре с президентом Асланом Бжанией, передает Sputnik.
В марте Нурмагомедов, будучи чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), официально завершил спортивную карьеру. В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитив титул чемпиона UFC.
ЕС предложил США выступить с совместным заявлением против России
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Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В тексте заявления ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Кроме того, предлагается заявить о том, чо ЕС и США будут «тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих многосторонних подходов к Китаю».
Bloomberg считает, что ЕС и США осудят «репрессии России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», а также объявят об усилении сотрудничества в экономике, передает РИА «Новости».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».