НАСА озвучило планы по полетам астронавтов на «Союзах»

Бюджетный запрос НАСА на 2022 год не включает покупку дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для полетов к МКС, сообщило ведомство.

В НАСА сообщили, что «бюджет не содержит планов покупки мест на «Союзе». Однако остается в силе «соглашение о взаимообмене» на российских и американских кораблях. Как заявил представитель НАСА, «планов о покупке нет, но есть планы тем не менее использовать этот корабль», передает РИА «Новости».

Новый глава НАСА Билл Нельсон назвал Россию «жизненно важным партнером для МКС». Он полагает, что это партнерство продолжится. По его словам, отношения России и США в космосе являются «выдающимися». «Даже когда отношения двух стран на земной поверхности переживают сложный период, в космосе мы, кажется, ладим весьма хорошо», – считает он.

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса на реализацию программ НАСА в 2022 году 24,8 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Нельсон назвал бюджет «агрессивным и движущим агентство вперед». На программы изучения Земли запрошена рекордная сумма – 2,25 млрд долларов (в 2021 году – 2 млрд долларов), на поддержание работы МКС – 1,3 млрд, на исследование дальнего космоса – 6,8 млрд долларов.

Напомним, президентский проект федерального бюджета – это предварительный запрос Конгрессу США, который еще будет уточняться. Документ позволяет судить о приоритетах той или иной администрации. Как отмечала газета New York Times, проектом бюджета на 2022 финансовый год будут предусмотрены наибольшие со времен Второй мировой войны расходы правительства США. Новый финансовый год в США начинается 1 октября.