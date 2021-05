Путин заявил о скором завершении испытаний легкого транспортника Ил-112В Путин поздравил президента Азербайджана с Днем республики 28 мая 2021, 10:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем республики выразил уверенность, что совместными усилиями страны укрепят стратегическое партнерство, сообщила пресс-служба Кремля. «Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности», – передает РИА «Новости» текст поздравительной телеграммы. Путин отметил, что Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса 26 мая 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса». Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн. «Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн. Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он. В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке. «Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Политолог назвал возможные итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве 25 мая 2021, 19:00

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Главным итогом саммита в Женеве может быть размораживание дипломатического диалога, оживление контактов на уровне военных и бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщение о том, что лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Эксперт не исключил, что после Байдена Владимир Путин проведет встречу и с Владимиром Зеленским. «Выбор в пользу Швейцарии понятен. Было не очень много стран, где такая встреча могла состояться. Страна должна быть нейтральной и в хороших отношениях с США. Для такой встречи желательно тихое место, вроде Женевы, чтобы избежать возможных шумных демонстраций протеста», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Некоторые эксперты предрекали, что саммит состоится в столице Финляндии, но Кортунов не удивлен тем, что эта кандидатура отпала. «У обеих сторон не было желания встречаться в Хельсинки, поскольку возникли бы определенные ассоциации с предыдущей встречей – Трампа и Путина». «Никаких судьбоносных документов в Женеве подписано не будет, но если встреча пройдет успешно, а это главное, то будет дан сигнал соответствующим бюрократическим машинам, которые со скрипом завертят своими шестеренками. Начнутся контакты дипломатов, военных, экспертов и, может быть, бизнесменов. Что-то начнет постепенно выстраиваться в разных областях», – ожидает эксперт. Кортунов надеется, что будет восстановлена нормальная работа дипломатов, «закончится война посольств, в России откроется как минимум еще одно американское консульство, а нам вернут нашу собственность под Нью-Йорком. Все это приведет к размораживанию диалога». Понятно, что в Женеве будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и, в случае успеха, после встречи начнутся конкретные переговоры по разным аспектам. Не исключены и предварительные договоренности по сотрудничеству в кризисных регионах – по Афганистану, Сирии, а также по иранской ядерной проблеме. Но это максималистская интерпретация. Ясно, что по всем вопросам договориться не получится», – уверен политолог. Наверняка в беседе Путина и Байдена будет затронут вопрос Украины, полагает политолог. «Если возникнет минимальное взаимопонимание, произойдет хоть какое-то сближение российско-американской позиции, то тогда Москве потом проще будет вести переговоры с Киевом. Это можно будет считать успехом», – подытожил Кортунов. Он не исключает, что после переговоров с Байденом Путин проведет и встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя эксперт не видит здесь прямой связи. О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Лидеры обсудят состояние российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией». В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин» 25 мая 2021, 13:19 Текст: Алина Назарова

Слова главы Коми Владимира Уйбы «у вас я – Путин» были вырваны из контекста: он говорил, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле слова Уйбы предосудительными. Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным. Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются 25 мая 2021, 15:51

Фото: Тoparmy/YouTube

Текст: Алина Назарова

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС. Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности 25 мая 2021, 15:37 Текст: Евгения Шестак

Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин. «Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президента. Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море. Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня 25 мая 2021, 17:06

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, заявили в пресс-службе Кремля. «В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Во время встречи лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. «Детали еще предстоит согласовать», – ответил он на вопрос о планируемой продолжительности переговоров, о том, будут ли присутствовать на встрече журналисты и состоится ли по ее итогам пресс-конференция. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена. «Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами 26 мая 2021, 13:19

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения. «Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске 26 мая 2021, 11:25

Фото: Ralf Hirschberger/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину. «Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP. Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора. Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства. Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя 26 мая 2021, 18:23

Фото: Семен Антонов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. «Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости». Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса. «Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства. Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев 26 мая 2021, 08:24

Фото: ZUMApress/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко. «Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter. Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку. В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена 25 мая 2021, 15:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения 26 мая 2021, 21:41

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем. «Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», – сказал он на совещании ОПК в Сочи, передает РИА «Новости». Также он добавил, что строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок. «Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», – сказал глава государства. По его словам, в первую очередь речь идет о технике для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. «Вот мы вчера говорили и по другим видам и родам войск, там достаточно много высокотехнологичных изделий. В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», – сказал Путин. Также он попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов. Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска. Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена 25 мая 2021, 13:23

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости». Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Пушков оценил настрой команды Байдена перед саммитом России и США 27 мая 2021, 03:31

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена явно не рассматривает Россию как региональную державу, скорее, она воспринимает РФ как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать. «Выражая большую заинтересованность в саммите с [президентом России Владимиром] Путиным, администрация [Джо] Байдена, в отличие от [Барака] Обамы, явно не рассматривает Россию как региональную державу. Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с [Михаилом] Горбачевым и [Борисом] Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас. Но не будем забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США», – отметил сенатор. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что по итогам саммита Путина и Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита. В свою очередь читатели французской Le Figaro сравнили предстоящий саммит Путина и Байдена со встречей волка и старенького барашка. Во вторник 25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения России и США деградировали, а разногласий между двумя державами значительно больше, чем поводов для сотрудничества? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Французы о встрече Путина и Байдена: Волк и старый барашек 26 мая 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая новость о предстоящем саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сравнили ее со встречей волка и старенького барашка. Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». «Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его «убийцей», обсуждать с США нечего», – написал пользователь под ником Gentilhomme – Vieille Canaille 84, добавив, что «доверяет гремучей змее больше, чем американцам». «Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи», – считает другой читатель. Он призвал «довериться Путину», отметив его справедливость и мудрость. Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов. «Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – сыронизировал Jack Soul. «А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?» – задался вопросом machin-choses. «Путин и Байден – волк и старенький барашек», – подытожил InTheWest. Ранее американский и канадский эксперты спрогнозировали, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса». 25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.