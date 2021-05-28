«Белавиа» отменила рейсы в Таллин

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Таллин с 28 мая по 28 августа в связи с соответствующим решением Эстонии.

«Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии», – говорится в сообщении на сайте компании.

Еще в четверг сообщалось, что Эстония осталась единственной страной в регионе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских рейсовых самолетов.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.