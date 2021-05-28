Украинских чиновников заподозрили во вмешательстве в выборы в США

Прокуроры в США начали расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в американские выборы в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, федеральные прокуроры в Бруклине вместе с ФБР расследуют попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, передает РИА «Новости».

В ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которым встречался Джулиани – внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач – находится в центре расследования.

Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета.

В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.