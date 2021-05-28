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Украинских чиновников заподозрили во вмешательстве в выборы в США
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Прокуроры в США начали расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в американские выборы в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, федеральные прокуроры в Бруклине вместе с ФБР расследуют попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, передает РИА «Новости».
В ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которым встречался Джулиани – внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач – находится в центре расследования.
Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета.
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
Россия отказалась выдавать Украине Януковича
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Россия отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Мы подавали запрос об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать запрос об экстрадиции», – приводит РИА «Новости» слова Венедиктовой.
Киевский апелляционный суд в 2020 году оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и обжаловала его в Верховном суде Украины. Прокуратура планировала обратиться к России с запросом о выдаче Украине экс-президента для отбывания наказания.
Ранее украинская генпрокуратура сообщала, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации.
Лавров: Не Кравчуку решать формат работы контактной группы по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать Контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН», – цитирует ТАСС министра.
Ранее Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров.
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
«Шатающийся» Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных
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Бывший президент Украины Петр Порошенко отчитался в интернете, как он в бронежилете и шлеме привез клубнику на передовую в Донбассе. Пользователям соцсетей показалось, что он был пьян.
«Жизнь на передовой не сладкая. И потому улыбка каждого нашего воина очень ценна. Привезли бойцам клубнику. Будем угощать», – написал Порошенко на своей странице в Instagram.
Пользователи неоднозначно отнеслись к поступку украинского экс-президента. Так, некоторые похвалили его за заботу о защитниках и заявили, что это «настоящий главнокомандующий вооруженных сил». Другие заподозрили, что Порошенко таким образом избегает допроса. Визит Петра Порошенко на передовую также зафиксировала съемочная группа украинского Пятого канала. В ролике экс-глава Украины смотрится так, как будто он нетвердо держится на ногах, передает РЕН ТВ.
«Тут, на передовой, – лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики… Благодарю за мужество и операторскую работу… Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями», – заявил Порошенко.
Под предлогом поездки в Донбасс Петр Порошенко в четверг, 27 мая, не явился на допрос в Службу безопасности Украины по делу в отношении депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака . Этот случай стал уже далеко не первым, когда экс-глава государства игнорирует допросы.
Порошенко не раз обвиняли в том, что он появляется на публике в нетрезвом состоянии. В феврале 2018 года, в частности, украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором президент Украины на Мюнхенской конференции находится, предположительно, в нетрезвом виде.
За месяц до этого на церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь Порошенко выступил так, что все снова сочли его пьяным.
Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске
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Из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе, необходимо найти новое место для встреч Контактной группы, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
ФСБ отметила провал строительства «стены Яценюка» на Украине
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Украина практические перестала рыть ров на границе с Россией – очевидно, из-за нехватки денег, заявил первый замдиректора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Кулишов сообщил, что «в прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что связано, по всей видимости, с недостаточным финансированием проекта», передает РИА «Новости».
Он отметил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года, в рамках которого «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.
Мероприятия, в частности, включали установку сигнализационных комплексов, инженерных заграждений, оборудование контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведение опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.
В мае 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже 2 млрд гривен (около 72 млн долларов). По его словам, за все время власти обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.
Напомним, о начале строительства «реальной госграницы» с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший тогда пост премьера Украины. Проект назвали «Стена», а позже переименовали в «Европейский вал». Фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.
В Раде «стену Яценюка» окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 млрд гривен». В итоге бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на «Стену». Были задержаны семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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США уведомили Москву об отказе возвращаться в ДОН
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Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу, сообщили в МИД России.
Ранее в СМИ появились сообщения, что США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу. МИД России подтвердило эту информацию, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По данным СМИ, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года, передает ТАСС.
Ранее Кремль заявил о возможном обсуждении ДОН на предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
Депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
ФСБ заявила об увеличении числа полетов украинских дронов у границы России
Погранслужба ФСБ России в последнее время фиксирует увеличение числа полетов украинских дронов у российской границы, сообщил первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
«Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины) постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», – сказал Кулишов, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина также активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые Киев закупил в Турции.
В то же время Кулишов сообщил, что Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией. «В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что связано, по всей видимости, с недостаточным финансированием проекта», – сказал Кулишов.
Он отметил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года, в рамках которого «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы. Мероприятия включали установку сигнализационных комплексов, инженерных заграждений, оборудование контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведение опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.
В мае этого года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже 2 млрд гривен (около 72 млн долларов). По его словам, за все время власти обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.
ФСБ обвинила США в неуважении территориальной целостности России
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Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством и международными нормами государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых, как правило, составляет 12 морских миль от берега. А исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль, передает РИА «Новости».
Однако данные правила, как напомнил Кулешов, не распространяются на так называемые исторические заливы. Залив Петра Великого признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года на основании своих географических условий и оборонного значения, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого стала Россия, отметил он.
«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», – подчеркнул Кулишов.
Напомним, в ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
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Пушков высмеял слова главы Минэнерго США о «грязном» российском газе
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы «самый грязный» на Земле, и предложил объявить поставляемый в Европу американский газ «молекулами свободы».
«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
На Украине испугались сближения России и Белоруссии
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины.
«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией – это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <…> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», – приводит утверждение украинского министра ТАСС.
«Этот тот риск, – добавил Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один», – который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения».
Кулеба считает, что позиция белорусского президента Александра Лукашенко «не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения». «Лукашенко своими действиями приближает свою страну к России. <…> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», – добавил глава украинского МИД.
Накануне стало известно о намерении украинских парламентариев обратиться к ООН, ЕК, ЕП, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам стран мира с призывом «о признании режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко представляющим угрозу для международной безопасности». В Раде предложили усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.
В тот же день глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Белоруссии в Швейцарию или Финляндию.
Напомним, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, запретив национальным авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве республики. При этом в Киеве увидели выгоду от такого решения для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и она, соответственно, будет получать транзитные средства.
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Кравчук из-за ситуации с Белоруссией вновь поднял вопрос о переносе переговоров по Донбассу
Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
По его мнению, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко не позволяет считать эту страну возможной площадкой для продолжения переговоров, в связи с этим необходимо перенести переговоры в другое государство, передает украинское издание «Общественное».
«Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария может быть, Финляндия», – предложил Кравчук.
Он добавил, что если у России есть предложения по выбору места для переговоров, их надо обсудить, потому что это должно быть общее решение, а не только одной Украины.
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Одесский депутат предложил начать «дезеленизацию» на Украине
Депутат Одесского городского совета Виктор Баранский раскритиковал украинский «закон об олигархах» и призвал начать «дезеленизацию» в стране.
«Согласно анонсированному закону Украины «Об олигархах» (который, естественно написан «под себя») олигарха олигахом может признать Совет Национальной обороны и безопасности. Основание – представление Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины. Т.е. хороших и правильных будет определять совещательный орган при Президенте. Уверен, что хорошими станут «свои» и «угодные», – написал он в Facebook.
Баранский объяснил, что будет обязан сделать человек после того, как его признали олигархом. «Продать СМИ (кому?) либо не освещать в СМИ политическую информацию», – пояснил депутата.
При этом, по его словам, олигарх не имеет права участвовать в приватизации, делать взносы для поддержки политических партий, контролировать СМИ, быть бенефициаром, владельцем СМИ, в котором распространяется политическая информация, занимать государственные должности, включая пост президента и премьер-министра.
«Кроме, того, при принятии такого закона, с политических гонок на пост президента «слетают» некоторые реальные конкуренты зе-власти [власти президента Украины Владимира Зеленского]. Де-олигархическому закону, наверняка, быть. Когда начнем дезеленизацию?» – заключил Баранский.
Напомним, Зеленский обещал избавить Украину от репутации олигархической страны, но на деле зачищает политическое поле от сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса в Донбассе и добрососедские отношения с Россией. В то же время олигархи из «пула Зеленского» наращивают свое влияние.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Зеленский объявил поход на олигархов.
На Украине захотели признать Лукашенко угрозой международной безопасности
Верховная рада Украины собирается попросить мировых лидеров признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности, говорится в проекте постановления украинского парламента.
«Утвердить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности», – цитирует документ ТАСС.
Рада предлагает «осудить действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича».
Украинские депутаты призывают мировое сообщество осудить действия Минска. В проекте документа говорится о «неотложном проведении международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске» а также содержится требование к властям Белоруссии прекратить «незаконное преследование оппозиции, журналистов» и «немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных».
Предлагается также усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Также стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.
Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе
Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по наземным целям и маневрирование в зоне проведения силовой операции в районе одного из военных полигонов в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба ООС.
«В районе проведения ООС тренировались воины-зенитчики. Целью практических занятий было усовершенствование знаний и навыков военнослужащих. Воины-зенитчики совершили перемещения на технике в район одного из военных полигонов», – сообщается в Facebook штаба.
Отмечается, что впоследствии участники тренировок отработали элементы маневрирования, выбора позиции, приготовления к ведению огня и выполнили упражнение стрельбы по наземным целям.
Ранее замглавы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что Украина и НАТО проведут в сентябре совместные учения «Нерушимая стойкость», которые будут направлены на отработку «элементов черноморской безопасности».
ВСУ обстреляли минами окраины Донецка
Украинские силовики выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров по окраинам города Донецка, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 19.50 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Веселое. Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», – приводит РИА «Новости» слова представителя ДНР.
Ранее украинские зенитчики провели учебные стрельбы по наземным целям и маневрирование в зоне проведения силовой операции в районе одного из военных полигонов в Донбассе.