Создатели фейка о праймериз ЕР не учли электронный формат проведения голосования

С началом предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в Сети начали распространяться фейки. Один из них – якобы о массовом подвозе избирателей в Котовске Тамбовской области – был разоблачен.

«В Сети уже вовсю распространяется видео о массовом подвозе избирателей на предварительное голосование «Единой России» в Котовске Тамбовской области. Ролик активно тиражируется в ВК, но, разумеется, это фейк», – написал в своем Telegram-канале журналист, первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич.

Он отметил, что попытка выдать фейк за правду была «неплохая». «Но есть нюанс: предварительное голосование в настоящее время проходит только в электронном формате. Избирательные участки будут открыты только 30 мая и в ограниченном числе регионов, где праймериз пройдут по смешанной системе», – пояснил Малькевич.

Зампред комиссии ОП при этом подчеркнул, что создатели фейков «совсем обленились», поскольку распространяемое видео «гуляет» по Сети уже почти десять лет в качестве фейковых «доказательств» нарушений на голосованиях.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.