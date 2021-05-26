Белоруссия пригрозила ограничить транзит враждебно настроенных стран

Минск может принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию, – от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита», – приводит слова Головченко газета «СБ. Беларусь сегодня».

При этом премьер-министр отметил, что Минск рассчитывает на благоразумие «тех, кто спешит пройти точку невозврата». «Предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей», – подчеркнул Головченко.

В свою очередь глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад под правозащитными предлогами пытается лишить республику суверенитета. «Надо говорить прямо: сегодня мы под благовидными правозащитными предлогами наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Глава МИД подчеркнул, что «нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада, его граждан, равно как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради указанных целей».

По его словам, то, что происходит на западном фланге Белоруссии, абсолютно не укладывается в картину нормальных международных и межгосударственных отношений. «Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионе. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров», – заявил министр. По словам Макея, едва ли не любая сфера сотрудничества с Белоруссией политизируется Западом.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал «не шатать Белоруссию» и предупредил об опасности мировой войны в случае возникновения вооруженного конфликта в республике. Также Лукашенко заявил, что недоброжелатели Минска перешли от организации бунтов к этапу удушения.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что прошедшие в 2020 году протестные акции в стране координировались из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.