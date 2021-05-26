Лукашенко призвал мировое сообщество «не шатать Белоруссию»

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал «не шатать Белоруссию» и предупредил об опасности мировой войны в случае возникновения вооруженного конфликта в республике.

Белорусский лидер призвал иностранные державы не пытаться дестабилизировать обстановку в его стране. «Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Белоруссию!» – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, всему миру понятно, что против Белоруссии развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. «Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Белоруссию, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Белоруссия – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», – сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что в этой войне Белоруссия не рассчитывает на победу, но даже если останется в одиночку, чего, уверен белорусский лидер, не произойдет, цель – нанести неприемлемый ущерб противнику.

«Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!» – призвал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что недоброжелатели Минска перешли от организации бунтов к этапу удушения.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что прошедшие в 2020 году протестные акции в стране координировались из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.