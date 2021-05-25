Роскосмос позвал нового главу НАСА в Россию

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НОВОСТЬ ЧАСА

Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии

25 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
Разделы

Украина может стать главным карателем Белоруссии

«Белавиа» перевозила в основном транзитных пассажиров из России, Украины и Средней Азии Стрингер/ТАСС
ЕС и сочувствующие готовы экономически наказать Белоруссию. Обсуждается сразу несколько мер воздействия: от запрета полетов белорусской авиакомпании до полной транспортной блокады страны. Эти решения, безусловно, ударят по Минску, но нанесут не меньший урон по европейским перевозчикам и России. Пострадают и те, кто использовал белорусскую столицу в качестве удобного пересадочного хаба при поездках по миру. Подробности...
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Латвия сделала скандал с Протасевичем полезным для России

Символическая акция мэра Риги обернулась фактическим разрывом дипотношений с Белоруссией facebook.com/StakisPar
Белоруссия зачистила латвийское посольство – полностью. Аналогичным образом поступает Латвия – из страны высылают и белорусского посла, и остальных дипломатов. Формальная причина для столь резких жестов почти комична, но в конечном счете упирается в скандал с арестом Романа Протасевича. Белоруссии, ни России этот скандал не сулил ничего хорошего, но латыши вопреки желанию развернули его в пользу России. Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

Фрагмент картины Томаса Ховендена «Последние минуты Джона Брауна» "Последние минуты Джона
Брауна", Томас Ховенден
Ровно 165 лет назад завершилась резня в Потаватоми – знаковое событие в истории США, связанное с революционером, убийцей и в то же время бесконечно благородным человеком Джоном Брауном, бросившим вызов правительству ради равенства всех людей. Одни считали его бандитом, другие – героем, третьи – психом. Его роль в борьбе с рабством должна была восславить его в веках, но в США о Брауне как будто пытаются забыть. По неожиданной причине.  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В экзекуциях должна быть логика

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Подробности...
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Инцидент с самолетом толкает Белоруссию на восток

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры. Подробности...
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Как гибель обычного негра добила Старую Америку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Год назад, 25 мая 2020-го, скончался Джордж Флойд – казалось бы, не сильно выдающийся человек. Флойд погиб при задержании полицейскими – не самый редкий случай в Соединенных Штатах. Тем удивительнее для сторонних наблюдателей были последствия – они оказались тектоническими. Подробности...
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Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
  • За флаги Белоруссии

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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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    Роскосмос позвал нового главу НАСА в Россию

    25 мая 2021, 21:30

    Текст: Ксения Панькова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация пригласила главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона в Россию для переговоров.

    «Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

    Бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля. Во время работы в Сенате и Палате представителей он в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета НАСА. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61 в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.


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    Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
       22 мая 2021, 23:55
    Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/
    XinHua/
    Global Look Press

    Текст: Антон Никитин

    Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.

    По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».

    Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.

    Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.

    В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».

    «Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.

    В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.

    В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

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    Коментарии (46)
    МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу

    24 мая 2021, 14:02

    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет.

    «Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651.

    Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800.

    В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».

    «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства.

    В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.

    В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.

    Коментарии (24)
    Лавров ответил на вопрос о возможном союзе с КНР против США
       24 мая 2021, 12:45
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Москву на данном этапе устраивает действующий формат двустороннего сотрудничества с Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном союзе с КНР в вопросе противостоянии с США.

    «На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

    Он добавил, что сейчас российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития, их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны».

    Базовые принципы отношений между двумя государствами заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который июле отмечает 20-летие.

    «Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Конечно, ситуация в мире быстро меняется», – подчеркнул Лавров.

    Министр напомнил, что ранее его китайский коллега Ван И подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. «Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой», – отметил Лавров.

    Говоря об отношениях с США, глава российского МИД заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Вашингтоном и готова разобрать «завалы», существующие в этих отношениях.

    «За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. (…) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном и разбор тех «завалов», которые мешают двигаться вперед. «Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно», – заметил министр.

    Что касается отношений России и Евросоюза, то ни, по словам Лаврова, «сведены к минимуму».

    «Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», – пояснил он.

    «Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно», – пообещал Лавров.

    При этом, добавил он, Россия сохраняет заинтересованность в сотрудничестве с ЕС и «его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права».

    Ранее Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях.

    Коментарии (6)
    В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом

    23 мая 2021, 10:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive.

    Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов.

    Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

    Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства.

    Коментарии (15)
    США выразили готовность ответить на претензии России по нарушению ДСНВ-3

    25 мая 2021, 05:20

    Текст: Антон Антонов

    США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявил Госдеп.

    Госдеп заявил, что Вашингтон неоднократно «объяснял, почему американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору, в рамках двусторонней консультативной комиссии». Указывается, что американская сторона готова «вновь» дать пояснения по ходу «реализации договора на дополнительные пять лет, с чем Россия согласилась в феврале». Вашингтон намерен отстаивать свои процедуры конверсии, передает РИА «Новости».

    Напомним, Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. МИД уличил США в превышении показателей на 101 единицу.

    Коментарии (14)
    Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС
       24 мая 2021, 16:08
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые в октябре полетят на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма «Вызов», начали подготовку к полету, сообщил Первый канал.

    Как сообщила ведущая новостей Первого канала, Пересильд и Шипенко начали подготовку к предстоящему полету на МКС, где примут участие в работе над художественным фильмом. 

    «Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся. Нам уже выдали учебники... попробуем разобраться», – рассказала в сюжете Пересильд.

    Ранее в Роскосмосе сообщили, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов». 

    Сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов: им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.

    Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

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    В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину

    24 мая 2021, 22:17

    Текст: Елена Мирошниченко

    В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова.

    «Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости».

    Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег.

    Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.

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    Патрушев провел встречу с Салливаном

    24 мая 2021, 17:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    «Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном», – цитирует сообщение пресс-службы аппарата СБ России РИА «Новости».

    Уточняется, что во время встречи Патрушев и Салливан обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес».

    «Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», – сообщили в пресс-службе.

    Также Патрушев и Салливан согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.

    «Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», – отмечается в сообщении.

    Напомним, в апреле Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена.

    Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.

    Коментарии (5)
    Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена
       25 мая 2021, 13:23
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости»

    Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 

    24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. 

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    В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США

    23 мая 2021, 16:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

    «Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва».

    После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону.

    «Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он.

    Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное».

    «Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий.

    3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки

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    В США испугались усиления России на Ближнем Востоке

    24 мая 2021, 08:22

    Текст: Алина Назарова

    Ослабляя военное присутствие США на Ближнем Востоке Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина в регионе, сообщает Associated Pressсо ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.

    Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав. «Ближний Восток в целом – это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости».

    В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе. «Думаю, что они (Россия и Китай) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», – подчеркнул он.

    Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся продажей оружия в регионе.

    13 апреля стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана уже к началу июля. Между тем, президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск.

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    МИД ответил на обвинения США в особом положении РПЦ в России

    24 мая 2021, 14:21

    Текст: Ксения Панькова

    Посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что обвинения США в том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится на «особом положении» являются несерьезными.

    «Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то «особом положении». А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны», – говорится в комментарии Аскальдовича в связи с докладом Комиссии США по свободе верующих и ежегодным докладом Госдепартамента, передает ТАСС.

    Как подчеркнул дипломат, заявления американской стороны в докладах Комиссии по свободе верующих и ежегодном докладе Госдепа США о ситуации со свободой вероисповедания в России являются набором политизированных штампов и измышлений. «Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним — нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов», – отмечается в комментарии.

    Напомним, в феврале МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму.

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    Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена

    24 мая 2021, 15:56

    Текст: Алина Назарова

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести первую встречу в Швейцарии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

    По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.

    На прошлой неделе в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается. 

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    В Роскосмосе посетовали на отсутствие сплава из комиксов Marvel на Луне

    24 мая 2021, 16:35

    Текст: Ксения Панькова

    Отсутствие на Луне драгоценных материалов, которые могли бы окупить полет, затрудняет обоснование в правительстве необходимости пилотируемых миссий туда, рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

    «На Луне нет сейчас адамантия [вымышленный сплав металлов в комиксах Marvel], который добыл – и окупил полет. Это надо понимать. И у американцев целеполагание лунной программ – это возврат американского астронавта [на Луну] Сейчас они думают какого он должен быть цвета кожи. И первой женщины-астронавта», – сказал Блошенко, подчеркнув, что в российском в Минфине не проходят такие обоснования, передает РИА «Новости».

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в отечественной космической отрасли в ближайшие годы произойдут «инженерные чудеса». В качестве примера Рогозин привел намечающуюся в октябре 2021 года первую за 45 лет отправку отечественной автоматической станции к Луне.

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    Рогозин пообещал «инженерные чудеса» в российской космической отрасли

    24 мая 2021, 12:34

    Текст: Евгения Шестак

    В отечественной космической отрасли в ближайшие годы произойдут «инженерные чудеса», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «В ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

    В качестве примера Рогозин привел намечающуюся в октябре 2021 года первую за 45 лет отправку отечественной автоматической станции к Луне, в сентябре 2022 года ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции ExoMars, в декабре 2023 года – первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» и первый полет нового пилотируемого корабля «Орел».

    Также Рогозин назвал Илона Маска космическим капиталистом, заявив, что в России нет таких людей. «Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше. Такая поддержка необходима», – сказал Рогозин.  

    По его словам, Роскосмос с уважением относится к тому, что делает Маск, «он прежде всего создал такую интересную компанию, где есть внутреннее ценообразование, инфраструктура, которая ему передана, по сути дела, государством». 

    Ранее Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным.

    Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, отвечая на вопросы в рамках российского марафона «Новое знание», выступил за усиление диалога между Москвой и Вашингтоном. Также он заявил, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса. Помимо того, что Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, он заявил, что компания рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей.

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