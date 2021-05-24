Лавров призвал не оценивать инцидент с самолетом Ryanair впопыхах

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не оценивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске впопыхах, а проанализировать всю имеющуюся информацию.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что представитель МИД Белоруссии в заявлении подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную прозрачность, включая в случае необходимости прием международных экспертов.

«Я думаю, что это абсолютно разумный подход. … Еще раз подчеркну: важно на трезвую голову оценить ситуацию, тем более, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию», – сказал он.

Министр также заявил, что российские власти связались с отцом россиянки, которая летела вместе с Романом Протасевичем, Москва запросила к ней консульский доступ. «Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», – сказал Лавров.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.