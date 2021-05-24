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Лавров ответил на вопрос о возможном союзе с КНР против США
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Москву на данном этапе устраивает действующий формат двустороннего сотрудничества с Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном союзе с КНР в вопросе противостоянии с США.
«На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
Он добавил, что сейчас российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития, их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны».
Базовые принципы отношений между двумя государствами заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который июле отмечает 20-летие.
«Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Конечно, ситуация в мире быстро меняется», – подчеркнул Лавров.
Министр напомнил, что ранее его китайский коллега Ван И подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. «Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой», – отметил Лавров.
Говоря об отношениях с США, глава российского МИД заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Вашингтоном и готова разобрать «завалы», существующие в этих отношениях.
«За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. (…) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном и разбор тех «завалов», которые мешают двигаться вперед. «Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно», – заметил министр.
Что касается отношений России и Евросоюза, то ни, по словам Лаврова, «сведены к минимуму».
«Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», – пояснил он.
«Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно», – пообещал Лавров.
При этом, добавил он, Россия сохраняет заинтересованность в сотрудничестве с ЕС и «его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права».
Ранее Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях.
Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Китайцев восхитили слова Путина о готовности «выбить зубы»
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В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории.
Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости».
«Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь.
«Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор.
«Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели.
Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны.
«Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами.
Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий.
Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии
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Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.
На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ».
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«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.
Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».
Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.
В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Лидеры стран ЕС собрались обсудить новые санкции против России
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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на грядущем саммите 24-25 мая в Брюсселе будут обсуждать новые санкции против России, заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.
Как полагает Юрова, на саммите стран ЕС скорее всего речь будет идти о принятии новых экономических санкций в отношении России, нежели о дальнейшей координированной высылке российских дипломатов. Наиболее твердо по отношению к России, по словам чиновницы, на саммите могут повести себя, помимо Чехии, Польша и Латвия. В то же время, страны Западной Европы уже длительное время реагируют на действия России заметно мягче, считает заместитель председателя Еврокомиссии, передает РИА «Новости».
«Думаю, что также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», – сказала Юрова в интервью Чешскому радио.
В субботу зампредседателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24–25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице.
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В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive.
Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов.
Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.
Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства.
Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике
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Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными».
Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Берлин и Вена призвали Минск отпустить Протасевича
Министерство иностранных дел Австрии и МИД ФРГ потребовали отпустить основателя признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича и провести расследование посадки борта Ryanair в Минске.
«Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», – сообщило австрийское ведомство, передает ТАСС.
С похожим заявлением выступил МИД ФРГ. Берлин заявил, что белорусскому руководству необходимо немедленно отпустить Протасевича и разъяснить ситуацию вокруг рейса.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на саммите ЕС вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair.
«Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», – заявил он.
Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске. «Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров», – сообщил председатель Евросовета.
Между тем следственный комитет Белоруссии заявил, что по факту ложного сообщения о минировании борта возбуждено уголовное дело. «По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 ст. 340 уголовного кодекса», – указали в СК республики.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Протасевичу может грозить в Белоруссии срок, «сравнимый со смертной казнью».
В Европе пригрозили Белоруссии серьезными последствиями за инцидент с самолетом Ryanair
Руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Это совершенно неприемлемо – заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», – цитирует главу ЕК РИА «Новости».
Она призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести соответствующее расследование.
Между тем польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что посла Белоруссии в Варшаве вызвали в МИД Польши в экстренном порядке.
«Незамедлительно, получив от служб информацию об угоне самолета, я обратился к министру иностранных дел с просьбой принять решительные меры по этому вопросу. В МИД в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве. Мы требуем от властей Белоруссии немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов», – сказал Моравецкий Польскому агентству печати, передает ТАСС.
Моравецкий добавил, что польская сторона требует от Минска прекратить репрессии «в отношении независимых СМИ и общества».
Глава МИД Британи Доминик Рааб заявил, что действия Минска в ситуации с Протасевичем будут иметь для Белоруссии «серьезные последствия».
«Соединенное Королевство встревожено сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолет, на борту которого он летел, был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок [президента Белоруссии Александра] Лукашенко будет иметь серьезные последствия», – цитирует Рааба ТАСС.
До этого с похожим заявлением выступила Греция. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой.
Президент Литвы Гитанас Науседа выступал с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Депутат парламента Греции обратилась в МИД из-за нарушения в ЕС прав греков Крыма
Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди обратилась к министру иностранных дел Никосу Дендиасу с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать страну, так как, по ее мнению, санкционная политика Европейского Союза (ЕС) не служит интересам Европы, она только добавляет проблем.
Апатзиди в письме в МИД ссылается на заявление греческого клуба «Друзей Крыма», в котором говорится, что из-за санкций сложилась немыслимая ситуация, и грекам Крыма запрещено выезжать в Грецию из-за несогласия ЕС с политикой Москвы, передает РИА «Новости».
«Политика санкций Европейского Союза не служит европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий Старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которые она может обслуживать, – это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических «союзников», которые их диктуют. Для обслуживания этих интересов, и только их, чуждых и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию», – говорится в письме.
Она указала, что у Греции есть особая привилегия – объединять народы и культуры, так как она занимает особое место на карте мира, на перекрестке народов и их путей, со своей великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и за его пределами, и особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках планеты, не забывая о своем происхождении и истории.
«Эта привилегия в то же время является и ее долгом перед человечеством и перед Европой особенно. Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может представлять что-то иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, но также и право на самоопределение своих народов», – говорится в письме.
Депутат подчеркнула, что Европа не должна жертвовать благополучием и мирным сосуществованием народом во имя узких интересов, тем более чужих.
«МИД Греции слепо следует требованиям Евросоюза, даже если они противоречат защите прав греков, будь то граждане, или будь то греки по происхождению, в многострадальном регионе Крыма», – указала Апатзиди.
Она также выразила мнение, что Украина могла бы быть «мостом между государствами Европейского Союза и Россией, выступая как гармоничное поле для развития отношений между ними», однако страна из-за ситуации на востоке и «при содействии и поддержке Соединенных Штатов Америки, НАТО и центральных европейских государств, некоторые из которых составляют ядро Европейского Союза», превращается в поле конфликта между Западом и Россией.
«Как партия, МЕРА25 в первую очередь озабочена правами жителей и лишь во вторую очередь интересами государств. Для защиты политических прав и прав человека жителей востока Украины, мы с беспокойством и озабоченностью следим за развитием событий», – добавила депутат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США
Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.
«Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва».
После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону.
«Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он.
Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное».
«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки
Германия пообещала Белоруссии «четкие последствия» после инцидента с бортом Ryanair
Происшествие с посадкой самолетa Ryanair в Минске понесет за собой «четкие последствия» со стороны Евросоюза, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.
«То, что самолет, курсирующий между двумя странами ЕС, был вынужден под предлогом угрозы минирования совершить промежуточную посадку, является серьезным посягательством на гражданскую авиацию Европы. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был задержан журналист Роман Протасевич», – цитирует Мааса РИА «Новости».
Он добавил, что этот инцидент не может остаться «без четких последствий со стороны Евросоюза».
Между тем госсекретарь при министерстве экологии и транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что необходимо провести расследование по ситуации с экстренной посадкой лайнера.
«Угон самолета недопустим. Вместе с Европейским союзом и Международной организаций гражданской авиации (ICAO) Франция призывает к немедленному расследованию действий белорусских властей», – заявил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича.
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
МИД: США закрыли генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке без давления извне
Американская сторона сама приняла решение о «заморозке» работы дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии (генерального консульства в Екатеринбурге, - ред.ВЗГЛЯД), а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
По ее оценке, «неправомерно искать виноватых, объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала».
Захарова напомнила, что не Москва, а Вашингтон «развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США».
Ранее американский генконсул сообщила о возвращении в США.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.
1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.
Лавров заявил об откровенности Блинкена
Переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета были откровенными с двух сторон, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний», – передает слова российского министра РИА «Новости».
Однако, отметил Лавров, за все годы никаких доказательств «вины» России представлено не было. «Ответы странные, что вы сами, мол, все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», – цитирует главу МИД России ТАСС.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
Эксперт: Речь Маска на марафоне «Новое знание» создает новый канал связей между РФ и США
«Очень хорошо, что Илон Маск ломает те преграды, которые власти США выстроили между нашими странами», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Нарочницкая, комментируя появление американского миллиардера Илона Маска в числе участников организованного в Москве марафона «Новое знание».
«Для кого-то другого из числа известных американцев выступить на российском форуме, организованном с участием администрации президента России, было бы действительно большой смелостью. Но Илон Маск – это фигура, приучившая мир к своей экстравагантности, он может позволить себе такое. При этом Маск – отнюдь не маргинал, это видная мировая фигура. Его желание и готовность сотрудничать с Москвой – это определенный посыл всему мировому интеллектуальному и предпринимательскому сообществу», – отметила президент Фонда изучения исторической перспективы, историк Наталья Нарочницкая.
«Илон Маск участвовал в одном мероприятии с ведущими российскими политиками, – отметила Нарочницкая. – Он откликнулся на приглашение несмотря на то, что в последнее время многие американские профессоры и политологи вежливо отказываются от участия в подобных мероприятиях, связанных с Россией, из-за давления и опасений потерять работу».
Нарочницкая отметила смелость Маска и в том, что на форуме бизнесмен выступил за усиление диалога между Россией и США. Это выступление стало знаковым перед предполагаемой встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отмечает она. Эксперт напомнила, что Илон Маск не раз бывал в России, публично признавался в симпатиях к нашей стране и нынешнее его выступление на марафоне общества «Знание» создает новый перспективный канал связей между нами «поверх барьеров».
По ее словам, Маск свободен от политической ангажированности и недавно прямо сказал, что Россия не побежденная страна, в чем в свое время пытался убедить экспертов американский политолог Збигнев Бжезинский, а серьезный игрок и всегда таким будет. «Вместо того чтобы заниматься поиском шпилек, которые можно совать в спину России, лучше налаживать нормальные отношения, которые принесут пользу на личном и государственном уровне. Поэтому такая яркая фигура привлекает к себе внимание», – подчеркнула президент Фонда изучения исторической перспективы.
«Маск особенно популярен среди молодых россиян, потому что он экстравагантен, не боится тратить деньги на то, что ему нравится, а не считает каждый доллар на счетах. Молодежи это импонирует. Маск тратит миллиарды долларов на творческие проекты, которые необязательно рационально объяснимы. Он не из породы Рокфеллеров», – отмечает доктор исторических наук.
«Во время холодной войны некоторой «отдушиной» в отношениях между нашими странами было научное сотрудничество: ученые продолжали общаться друг с другом, причем делали это с огромным почтением и исключительно доброжелательно. Это создавало благоприятный фон и для изменений в политике, поскольку мнение ученых влияло на общественное мнение в своих странах в целом», – напомнила Нарочницкая. «И сегодня чем больше людей с Запада посетит Россию и увидит разницу между мифами о ней и реальностью, тем лучше» – уверена она.
В выступлении Маска на марафоне «Новое знание» Нарочницкой особенно понравились рассуждения основателя компании Tesla о том, каким будет мир через пятьдесят лет. «В отличие, скажем, от Билла Гейтса, Маск сам многое делает для того, чтобы сломать межгосударственные барьеры и привлекать к своим проектам тех, кто готов, невзирая на политику, заниматься перспективными вещами, которые принесут пользу всему человечеству», – говорит эксперт.
В пятницу американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвовал по видеосвязи в марафоне «Новое знание», который стартовал накануне в Москве. Мероприятие также пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума, который продлится до субботы, включает многие направления, среди которых история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, всего ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Во время общения с участниками марафона бизнесмен призвал к расширению диалога Москвы и Вашингтона и анонсировал скорое официальное появление Tesla в России.
О том, как прошел первый день марафона, подробно рассказала газета ВЗГЛЯД.