Президент Киргизии отправился с визитом в Россию 24 мая 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

Президент Киргизии Садыр Жапаров в понедельник отправился с рабочим визитом в Россию, сообщила пресс-служба главы республики. «Президент Кыргызской Республики сегодня, 24 мая, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию, в город Сочи. В ходе визита Жапаров проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Кыргызстана и России», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Киргизии. Как отмечает пресс-служба, планируется, что во время встречи лидеры двух государств особое внимание уделят «взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции». «В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин», – отмечается в сообщении. В состав направившейся в Россию делегации вошли глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, завотделом внешней политики администрации президента республики Дастан Дюшекеев и посол республики в России Гульнара-Клара Самат. Напомним, в прошлую пятницу Кремль анонсировал переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Киргизии в Сочи.

Пригожин и Троицкий оценили результат Манижи на «Евровидении» 23 мая 2021, 11:56

Фото: Peter Dejong/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результат российской певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отметил, что не все до конца поняли музыкальный материал певицы. Музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что номер Манижи оставил его равнодушным и похвалил победителей конкурса итальянскую рок-группу Maneskin. «Практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то, что русский язык, а музыкальный материал Манижи», – цитирует РИА «Новости» Пригожина. Свою задачу, по словам продюсера, певица выполнила на 100%. «Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», – добавил он. Оценку номеру певицы Манижи дал и рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Манижа молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел», – сказал он в беседе с телеканалом «Звезда». Также журналист рассказал, что ему понравились итальянцы, которые победили. «Это была историческая победа для «Евровидения». Вот эта Maneskin – это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на «Евровидении» не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой «евровизионной» парфюмерии», – отметил критик. Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%. В экстренно севшем в Минске «заминированном» самолете задержали белорусского оппозиционера 23 мая 2021, 15:07

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Алексей Дегтярев

Борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», – сообщили в пресс-службе национального аэропорта «Минск» РИА «Новости». Борт успешно приземлился, сейчас его осмотрела саперная группа. Предварительно, информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются. Между тем незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали. Для сопровождения «заминированного» пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29 по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Также отмечается, что глава государства дал команду принять самолет в Минске. В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму 23 мая 2021, 14:30

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости». Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление. «В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков. Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. В Raynair назвали причину экстренной посадки самолета в Минске 23 мая 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Авиакомпания Raynair прокомментировала экстренную посадку своего рейса Афины – Вильнюс в Минске, после которой был задержан основатель признанного белорусской стороной экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая был уведомлен управлением воздушным движением Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции направиться в ближайший аэропорт, в Минск», – цитируют сообщение перевозчика «Ведомости». Там пояснили, что в ходе проверки самолета не было найдено ничего подозрительного. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за неудобства. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. Позже к призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью 23 мая 2021, 18:00

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Елена Мирошниченко

Основателю признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу грозит срок, «сравнимый со смертной казнью», считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. «Протасевичу грозит длительный срок заключения, сравнимый со смертной казнью. Скорее всего, смертную казнь ему выносить не будут или же вынесут, а потом помилуют для того, чтобы не раздражать Запад. Но в Белоруссии в последнее время смертную казнь не применяют, потому что Лукашенко стремится наладить отношения с Евросоюзом», – рассказал он РИА «Новости». Безпалько отметил, что в Белоруссии самое страшное преступление – это покушение на власть действующего президента Александра Лукашенко, но если какая-то сила или персона не претендует на это, принадлежит она Западу или Востоку, она вполне спокойно может взаимодействовать с белорусским государством. По словам политолога, Запад может усилить санкции против Минска, но для Лукашенко, считает Безпалько, принципиального значения это не имеет. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды 23 мая 2021, 10:09

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости». Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика», – заключил он. Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова. О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин. В Литве назвали альтернативную причину экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021, 16:17

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Экстренная посадка рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минске произошла после конфликта между пассажиром и членом экипажа на борту, заявила представитель оператора международных воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лина Бейшене. «Такой информации (о бомбе на борту) у нас нет», – заявила представитель оператора в эфире радио LRT, передает ТАСС. Она пояснила, что причина экстренной посадки была другая. «Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», – указала Бейшене. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Стало известно, как удалось вычислить Протасевича на борту Ryanair 23 мая 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после того, как летевшая с ним подруга отправила снимок с ним другому блогеру, сообщают белорусские СМИ. «На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло», – цитирует сообщение белорусского государственного канала «Беларусь 1» РИА «Новости». Там добавили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны. По данным телеканала, оппозиционер летел с подругой, она сняла его на фото в автобусе, в аэропорту, после чего отправила блогеру Антону Матолько, включенному в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. «Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», – пояснил телеканал. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. Тихановская после инцидента с самолетом Ryanair потребовала исключить Белоруссию из ICAO 23 мая 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что необходимо исключить республику из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. «Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале. Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь. «Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она. По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных». В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. «Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2» в водах Германии 23 мая 2021, 14:05

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока – 2» в водах Германии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream 2 AG. «Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», – отметили в Nord Stream 2 AG, передает ТАСС. 17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии распорядилось исполнить разрешение от 14 января об укладке газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, в частности, трубоукладчик «Фортуна». Напомним, 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД НАТО отреагировало на ситуацию с самолетом Ryanair 23 мая 2021, 21:40 Текст: Алексей Дегтярев

Происшествие с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске – это опасный инцидент, он требует международного расследования, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», – цитирует Столтенберга ТАСС. Генсек Североатлантического альянса добавил, что НАТО следит за ситуацией и сообщениями о задержании основателя признанного в Белоруссии экстремистким Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича. О «серьезных последствиях» Минск предупредил Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой. В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов» 23 мая 2021, 14:49

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Елена Мирошниченко

Россия готова дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть дружбой, а не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков а эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», – ответил он на вопрос о том, какие страны имел в виду президент Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны. Об этом сообщает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что «мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить». Пресс-секретарь также отметил, что стратегические силы России – самые современные в мире. «Наши самые современные в мире стратегические силы – они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом», – сказал он. В четверг Путин заявил, что «все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил». Также он отметил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. Задержан подозреваемый в убийстве водителя в Петербурге таксист-иностранец 23 мая 2021, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался, сообщили в ГУ МВД по городу и области. «Произошел конфликт между водителями, не поделившими проезжую часть. В ходе него 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управлявший такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди 26-летнему водителю Kia Ceed. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Иностранца доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Источник 78.ru в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый является гражданином Таджикистана. Позже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Очевидец сообщил изданию, что конфликт начался из-за неработающего светофора. «Не работал светофор на перекрестке – был мигающий желтый в обе стороны, а перекресток этот достаточно напряженный. На почве того, что они не разъехались, зацепились, произошел конфликт. Ребята дрались. Ножи и ничего такого не заметил, но видел, как выскочила женщина из трамвая – кондуктор или водитель, мужики сбежались из соседних машин», – рассказал он. Собеседник добавил, что, когда возвращался той же дорогой через час, увидел лужу крови и полицию на месте. В конце марта таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген в Новой Москве, в результате инцидента один из мужчин погиб. Число случаев «черной плесени» в Индии приблизилось к 9 тысячам 23 мая 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

В Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень», заявил министр химической промышленности страны Садананда Говда. «После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) «Амфотерицин-В» были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 тыс. 848 по всей стране», – цитирует индийского министра РИА «Новости». Больше всего случаев выявили в штате Гуджарат (2281), также инфицированных установили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана. В начале мая сообщалось, что в Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции. Это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране. Эта «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях. Врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова поясняла, что мукоромикоз может представлять смертельную опасность для людей со сниженным иммунитетом. В Госдуме сравнили условия Украины по подаче воды в Крым с комариным писком 23 мая 2021, 12:40 Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя условия Украины по подаче воды в Крым, заявил, что шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают «писк комара или лай Моськи». «Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам. Хочется посоветовать киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма и заняться решением проблем своего государства», – цитирует РИА «Новости» депутата. По его словам, Крым не просит воды с Украины и не нуждается в подачках киевских властей. Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». В Крыму условия киевских властей назвали возмутительными. Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова. О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.