Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Киргизии в Сочи

Путин предложил расширить сотрудничество ЕАЭС по свободной торговле

Президент России Владимир Путин предложил изучить вопросы о заключении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией.

«Мы выступаем за увеличение числа преференциальных договоров с крупнейшими нашими торговыми партнерами», – сказал Путин, напомнив, что такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром.

«Считаем важным активизировать переговоры по аналогичным документам с Израилем и – вот Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии) предложил с Египтом, мы тоже это поддерживаем. Скорее начать переговорный процесс с нашим крупным партнером – Индией, внимательно изучить вопрос о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с другой большой страной – Индонезией, с нашим соседом – Монголией», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

«Мы с вами неоднократно говорили о сопряжении интеграционных процессов в ЕврАзЭс (прежнее название ЕАЭС) с реализуемой Китаем инициативой «Один пояс – один путь». Я согласен с коллегами, шагом к этому стало заключение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР, и нужно, конечно, двигаться дальше, уже этот документ последовательно выполняется», – отметил президент. По его мнению, «тем самым создается хорошая основа для практического осуществления выдвинутой идеи формирования Большого евразийского партнерства в сфере безопасности, экономической и гуманитарной областях».

«В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭс, и, главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран», – заявил Путин. В качестве подтверждения президент упомянул рост товарооборота. По его оценке, «это очень хороший признак того, что ЕАЭС действует в правильном направлении, усилия приносят конкретный результат».

Глава российского государства обратил внимание и на то, что развивающиеся интеграционные процессы в рамках союза привлекают внимание целого ряда зарубежных государств, «последовательно расширяются и диверсифицируются внешние связи объединения, разработана и успешно применяется гибкая система взаимодействия с государствами, интеграционными структурами и международными организациями». По его словам, «эта система позволяет поддерживать, развивать торгово-экономические связи с партнерами на разных курсах и уровнях, учитывая при этом их настрой и их готовность к выстраиванию интеграционного сотрудничества на основе взаимной выгоды и уважения».

Кроме того, Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа. «Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участниц, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», – сказал он.

Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению зеленых технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере. «Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.