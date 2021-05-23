Волгоградцы приняли участие в экомарафоне на Волге

Более 300 жителей Волгоградской области приняли участие в экологическом марафоне по приведению в порядок берегов Волги, жители очистили от пластика, стекла и прочего сора 1,5 км береговой линии в длину и 500 м в ширину в Среднеахтубинском районе.

Также в экомарафоне приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов, актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт. По информации облкомприроды, общими усилиями участникам субботника, посвященного Дню Волги, удалось собрать и вывезти 1000 мешков мусора объемом 120 литров каждый, сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

На месте также работала полевая кухня, игровая зона для жителей, пришедших на марафон с детьми, выступали самодеятельные коллективы Волгоградской области. Активные участники получили ценные подарки с символикой нацпроекта «Экология» и «Вода России».

«Сегодняшняя акция связана с идеей пропаганды правильного отношения к Волге, к природным объектам в целом. Это должно стать нормой: человек отдохнул и забрал с собой весь мусор. Взрослые должны показывать пример детям», – отметил заместитель министра Сергей Ястребов, добавив, что подобные акции и федеральные программы по рекультивации объектов накопленного экологического ущерба будут продолжаться.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой акции, кто приехал сюда семьями, вместе с детьми. Для молодого поколения это хороший пример правильного экологичного поведения человека на земле», – подчеркнула председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виктория Романова.

«Я очень рада, что на государственном уровне стали проводить акции по популяризации ответственного экологического поведения. Я выступаю за раздельный сбор мусора, сортирую его. Это обязательно нужно внедрять на самом широком уровне», – поделилась Анна Цуканова-Котт.

«Забота о Волге стала отдельным направлением нацпроекта «Экология». Но стоять на страже чистоты ее берегов должны и сами жители. Мы рады, что смогли объединить тысячи неравнодушных людей. Это настоящий праздник чистоты, где люди не только смогли собрать мусор по правилам раздельного сбора отходов. А главное нам удалось вовлечь молодежь, что очень важно для экологичного будущего России», – отметили в АНО «Национальные приоритеты».

Напомним, экомарафон по очистке берегов Волги проводится в рамках акции «Вода России», включенной в нацпроект «Экология». Волгоградская область – активный участник экологический акций. В 2021 году будет организовано более 300 мероприятий с участием 6500 человек; планируется привести в порядок 450 км берегов водных объектов на территории всех муниципальных образований.