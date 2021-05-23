США не увидели готовности Ирана вернуться к СВПД

Соединенные Штаты в ходе опосредованных переговоров с Ираном в Вене пока не увидели готовности Тегерана вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Опосредованные переговоры в Вене прояснили, что каждая из сторон должна сделать для того, чтобы вернуться к выполнению соглашения. Мы знаем, какие санкции надо снять, поскольку они несовместимы со сделкой. Но еще важнее, что Иран знает, что нужно сделать ему», – заявил Блинкен в интервью ABC, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона не увидела, готов и хочет ли Иран «сделать то, что должен». «У нас пока еще нет ответа на этот вопрос», – заключил он.

30 апреля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду на то, что все, связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана.

СВПД – это Совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.