Водонаева рассказала, как ее травили учителя Журналисты устроили драку на съемках клипа Анны Семенович 22 мая 2021, 18:25

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Съемки клипа российской исполнительницы Анны Семенович закончились дракой журналистов и приездом полиции. Репортеры устроили потасовку, пытаясь сфотографировать певицу. Артистка появилась на площадке в образе невесты. Видео снимали на фоне Измайловского кремля. «Я выхожу замуж! Шутка. В своем клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца», – обратилась певица к репортерам. Двое из них устроили потасовку, пытаясь сфотографировать Семенович. Она пошутила, что журналисты начали бороться за невесту. Драку разняли полицейские, которых вызвал один из ее участников, пишет «Комсомольская правда». Певица попыталась помирить затеявших потасовку мужчин с призывом «сделать это ради нее». В итоге журналисты действительно помирились. Как отмечает издание, в результате конфликта никто не пострадал. Ранее сообщалось, что фронтмен группы «Нервы» устроил драку у бара в Москве.

В Японии захотели помешать России «приватизировать» Севморпуть 22 мая 2021, 07:30

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Япония должна помешать действиям России в отношении Северного морского пути, говорится в редакционной статье «Нихон кэйдзай». По словам авторов, нельзя позволить Москве установить выгодные для России правила судоходства в регионе. Японское издание называет поведение России «агрессивным», в статье говорится, что Россия не имеет права «приватизировать» Севморпуть. Токио призывают принять самое активное участие в процессах, происходящих в регионе. Авторы полагают, что миру необходимо установить в Арктике «такое верховенство закона, которое отвечало бы законным интересам» не только «прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане», но и «пользователей пролегающих здесь морских путей», передает РИА «Новости». Напомним, немецкое издание Die Welt выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики. США также не исключили появления «театра конфликта» в Арктике.

Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС. Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости». Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Мурманской области начата проверка по факту гибели двух сотрудников Росгвардии, их семьям будет оказана необходимая помощь, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства. «Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». Руководство местного управления службы совместно со следователями начало проверку. Обстоятельств гибели росгвардейцев в сообщении не приводится. Между тем источник агентства в ведомстве сообщил, что «трагедия случилась во время тренировочных занятий». Летом прошлого года сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате перестрелки в Назрани. Сообщалось, что росгвардеец не участвовал в конфликте и не применял оружие. Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов 22 мая 2021, 00:29

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России. Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС. Напомним, Зеленский продлил санкций против ряда российских граждан и СМИ, а также глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На днях Песков подтвердил контакты сторон по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования 22 мая 2021, 03:30

Фото: ImagePressAgency/Face to face/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела, когда ее изнасиловал продюсер. Певица сообщила, что это произошло, когда ей было 19 лет. Продюсер велел ей раздеться, но она отказалась. Тогда он пригрозил сжечь все ее музыкальные записи. Леди Гага отметила, что после этого долго находилась в депрессии и попала в больницу. «Человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей», – приводит ее слова РЕН ТВ. Певица не стала раскрывать имя насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека. Об изнасиловании она рассказала в интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри «The me you can't see», передает РИА «Новости». «Леди Гага впервые призналась, что сделала аборт после изнасилования своим продюсером», – пишет ТСН. В программе британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи. В январе 2020 года Леди Гага рассказала, что была неоднократно изнасилована в 19 лет, что привело к посттравматическому расстройству. Летчики катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму 22 мая 2021, 16:41

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы, пострадал техник самолета. «В пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Су-30 – российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ – его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.



С 2012 года по май 2018 год в Воздушно-космические силы РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России – 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента от 12 января 2018 года. Ранее трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии. Сербия торжественно попрощалась с МиГ-21 22 мая 2021, 06:35

Фото: mod.gov.rs

Текст: Антон Антонов

На аэродроме в Батайнице минобороны и командование ВВС Сербии торжественно попрощались с советскими истребителями МиГ-21, на смену которым пришли МиГ-29. В мае Сербия получила последние два МиГ-29 из четырех истребителей, переданных Белоруссией. До этого она получила самолеты в дар от России. Вместе с собственными самолетами Сербии это позволило завершить формирование эскадрильи из 14 машин, передает РИА «Новости». Проводы МиГ-21 провели под слоганом «След в бесконечности». В церемонии участвовали глава минобороны страны Небойша Стефанович и командующий ВВС и ПВО генерал Душко Жаркович. На аэродроме торжественно построили личный состав, с МиГ-21 попрощались пилоты-ветераны, а над одним из самолетов дали водяной салют из брандспойтов. Минобороны подчеркнуло, что пилоты «целых 58 лет защищали небо с помощью этого замечательного самолета». Указывается, что с 1962 года по 1986 в СССР приобрели 261 МиГ-21. Дачникам разъяснили «запрет» на петрушку 22 мая 2021, 10:43

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», однако само растение под запрет не попадает, поэтому его выращивание и употребление абсолютно законно, объяснил правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго. Корчаго пояснил, что «в список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», передает агентство «Прайм». Если будет доказано, что культивация семян происходит для получения наркотического масла, за это полагается ответственность в соответствии со ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» – прим. ВЗГЛЯД). При этом сама петрушка не попадает под запрет – ее выращивание и употребление законно. Ранее в Госдуме опровергли введение штрафов для дачников за сорняки на участке. Китайцев восхитили слова Путина о готовности «выбить зубы» 22 мая 2021, 13:53

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости». «Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь. «Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор. «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели. Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он. Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами. Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий. МВД сообщило о специальном правовом режиме для мигрантов 22 мая 2021, 04:29

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для мигрантов планируют ввести специальный правовой режим – «Контролируемое пребывание», сообщили в пресс-центре МВД России. Этот режим будет распространяться на тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но не могут ее покинуть. В частности, речь идет о случаях приостановки исполнения решений о высылке, ограничений выезда в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участия в судебном процессе. Кроме того, «рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями» и отправленных на самоизоляцию, передает ТАСС. Запланированные меры направлены на «повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере». В рамках нового режима могут ввести ряд ограничений в отношении мигрантов. Напомним, около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране из-за ситуации с коронавирусом. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек. В апреле замминистра внутренних дел Александр Горовой поставил ультиматум странам СНГ – те должны провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися в России, в противном случае Россия будет вынуждена закрыть границы. Мишустин рассказал об уникальном самолете МС-21 22 мая 2021, 13:25

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал участникам марафона «Новое знание» об уникальности построенного российскими инженерами и конструкторами самолета МС-21, а также оценил участие студентов в разработке дронов и роботов. По словам главы правительства, Россия смогла преодолеть трудности в авиационной промышленности, возникшие после распада СССР. Наглядным подтверждением этому служит самолет МС-21, который является лучшим среди пассажирских лайнеров данного класса. «Наша страна смогла преодолеть сложности, и сегодня самолет МС-21 – наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса», – передает ТАСС слова Мишустина. По словам премьер-министра, ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло. Мишустин заявил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла. «Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта», – цитирует РИА «Новости» Мишустина. «Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», – добавил премьер. Мишустин добавил, что в этом заслуга большого коллектива корпорации «Иркут», главного конструктора Константина Поповича. Премьер также рассказал, что устанавливаемый на самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева. «Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа. Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты – поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы», – заявил глава правительства. Мишустин также в качестве примера уникальных достижений привел атомный ледокол «Арктика», у истоков создания которого стоял ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро «Айсберг» Владимир Воробьев. «Россия до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий. Раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути – самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу», – пояснил премьер. Также Мишустин рассказал о прорывных идеях студентов. «Например, те же самые беспилотники. Сегодня их разрабатывают и обычные студенты. Такие как Станислав Воронов, который создал дрон для диагностики и ремонта линий электропередачи. Чтобы этот процесс был безопасным для человека. А между прочим Станислав еще даже не успел закончить вуз – Уральский федеральный университет. И это одна из первых его работ», – сказал премьер-министр. Мишустин также привел в пример создание роботов, которые могут определять и сортировать мусор, и роботов-помощников. «Все эти молодые перспективные ребята, о которых я сегодня говорил, создают будущее. Их достойные примеры вдохновляют. Уверен, что у них впереди еще много великих открытий и достижений, которыми мы будем гордиться», – сказал он. «Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров – во всех без исключения областях. Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья», – добавил Мишустин. При этом он напомнил, что российская научная школа вместе со всей страной пережила непростые времена в 1990-е годы, когда молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработк, а востребованные инженеры и ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. «Но, к счастью, наша научная школа не была полностью утеряна. У нас и сейчас очень много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий. Это граждане нашей большой страны. В очень сложное время они не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела», – отметил глава кабмина. По его словам, сегодня мир меняется – идет активная цифровая трансформация всех сфер экономики, формируется новая реальность, и поэтому молодым людям нужно быть готовыми решать гораздо более сложные задачи, вооружать себя знаниями, и с их помощью совершать прорыв. Ранее глава минпромоторга Денис Мантуров заявил, что отечественный пассажирский самолет МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца 2021 года. МС-21– российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях, имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолетов последнего поколения. На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского 22 мая 2021, 11:33

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а европейские политики относятся к нему цинично, считая непрофессионалом, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Зеленский рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. А там, в Европе, его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди», – приводит РИА «Новости» слова эксперта. Ранее Зеленский заявил, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Президент Украины также выразил мнение, что отказ США от санкций против проекта «Северный поток – 2» будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена. Дворкович рассказал об уже идущих переговорах с Маском о строительстве завода Tesla 21 мая 2021, 20:47

Фото: Dylan Stewart/Image of Sport/Sipa USA

Текст: Елизавета Булкина

Переговоры с бизнесменом Илоном Маском о строительстве в России завода по производству автомобилей Tesla ведутся уже два года, рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. «Мы с коллегами Илона Маска уже эту тему обсуждали на протяжении последних двух лет. Я знал, что они рассматривают варианты развития бизнеса в России, анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта», – передает его слова РБК. «Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», – добавил Дворкович. Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России. Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике 22 мая 2021, 02:54

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными». Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России 21 мая 2021, 20:22

Фото: Dylan Stewart/Image of Sport/Sipa USA/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Минпромторг пригласил бизнесмена и главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России. «Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», – говорится в сообщении в Twitter ведомства. Обращение к Маску написано на английском языке. Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.