В Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе

В Таджикистане не исключили перерастание пограничного конфликта в полномасштабную войну

Нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов, комментируя перестрелки, вспыхнувшие на стыке Киргизии и Таджикистана.

«Демаркационные работы ведутся давно, но они постоянно прерываются из-за протестов киргизских общин. Местные жители постоянно вмешиваются в работу межгосударственной комиссии. При этом таджикские общины не вмешиваются, сохраняют спокойствие. Таджикистан – полуавторитарное государство и рядовые граждане слушаются указаний правительства в этом вопросе. А в Киргизии – формально демократическое устройство, более того, там постоянно меняется власть. Политики все время напрямую зависят от избирателей. В результате – они вынуждены идти на поводу у местных общин», – пояснил таджикский политолог Негматулло Мирсаидов.

«Все последние годы на этой границен регулярно возникают перестрелки, локальные конфликты, которые каждый раз могут перерасти в серьезное военное противостояние. Если в Бишкеке не появится стабильной власти, не появится политиков, которые будут опираться на существующие договора, на юридические документы и официальные карты, опасность полномасштабной войны будет возрастать», – предупреждает таджикский политолог.

В этот раз бои вспыхнули из-за того, что киргизская сторона решила начать ремонт водораспределительного сооружения, а таджикская сторона этому воспротивилась. «Согласно еще советским картам, сооружение находится на территории Таджикистана, но при этом оно фактически оккупировано киргизами. В четверг там и столкнулись жители двух поселков, а затем к этому столкновению подключились и военные с обеих сторон», – сказал Мирсаидов.

«Душанбе давно предлагал этот вопрос решить за переговорным столом. Но Бишкек в одностороннем порядке заявил, что это водохранилище принадлежит ему. К сожалению, все идет к тому, что на сей раз конфликт серьезно затянется», – посетовал Мирсаидов.

Напомним, бои между Таджикистаном и Киргизией вспыхнули утром в четверг. Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта.

При этом информация о том, кто и когда начал стрелять первым, разнится. Душанбе сообщает, что в 13.05 по местному времени на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло общины Чоркух, военные Киргизии открыли огонь по пограничникам Таджикистана. В свою очередь Бишкек заявляет, что первыми огонь открыли пограничиники и спецназовцы МВД Таджикистана– в 14.00.

На месте идут переговоры. Ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место выехал начальник УМВД по Согдийской области, генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов.

Эксперт газеты ВЗГЛЯД ранее оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.